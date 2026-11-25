Stuart Petri, visepresident for det visuelle – nærmere bestemt 2D- og brukergrensesnittdesign – for Grand Theft Auto 6, forklarer hvordan Rockstar Games har videreutviklet spillets HUD og brukergrensesnitt, samtidig som de har ivaretatt arven fra de opprinnelige spillene.

Petri forteller at teamet moderniserte utformingen av HUD-en for å gjøre den «betydelig mer sofistikert og gjennomtenkt».

Han legger til at Rockstar ønsker å sørge for at spillerne forblir så oppslukt av spillverdenen som overhodet mulig.

Grand Theft Auto 6 byr på en enorm, tett befolket åpen verden med et utrolig detaljnivå og en responsivitet vi aldri tidligere har sett i et videospill. For å gjøre innlevelsen enda sterkere, har Rockstar Games også lagt stor vekt på å videreutvikle spillets HUD (grensesnittet på skjermen).

I en serie notater fra utviklerne – delt med TechRadar Gaming, og som også omhandlet prosessen med å utforme de mange ikke-spillbare skikkelsene (NPC-ene) i GTA 6 – diskuterte Stuart Petri, visepresident for kunst (2D/UI-design), viktigheten av å modernisere spillets brukergrensesnitt og HUD. Samtidig har de ivaretatt de klassiske GTA-kjennetegnene som fansen kjenner igjen.

«For nesten 25 år siden var vi med på å blåse liv i Vice City», forteller Petri. «Det som startet som et enkelt visuelt formspråk, har utviklet seg til noe langt mer sofistikert, mangefasettert og gjennomtenkt. Når vi nå vender tilbake til Vice City, vender vi tilbake til en verden som har vokst enormt når det gjelder detaljrikdom, kreativitet og kompleksiteten i spillmekanikkene.»

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Petri forklarte at Rockstars «utfordring» besto i å videreutvikle brukergrensesnittet og HUD-designet slik at det skulle «føles friskt, moderne og relevant for en ny generasjon, samtidig som arven som gjør spillet umiskjennelig GTA, ble bevart.» Dette innebar å beholde de ikoniske elementene spillerne husker, men samtidig oppdatere dem for å passe inn i den dynamiske verdenen i Leonida. «Alt fra den ikoniske skrifttypen 'Pricedown' og det velkjente minikartet, til stjernene som viser politiets oppmerksomhet og den umiskjennelige 'Wasted'-skjermen – dette er noen av de visuelle kjennetegnene som bygger bro mellom fortid og nåtid», sier han. «Vi har alltid vært bevisste på hvilken rolle brukergrensesnittet og HUD-designet spiller for den helhetlige spillopplevelsen. De skal være tilgjengelige når du trenger dem, uten å virke forstyrrende.»

Som utvikleren påpeker, kan spillere enkelt trykke på en knapp på styrekorset (D-pad) for å redusere antall elementer på skjermen, noe som gir en mer oppslukende spillopplevelse. Alternativt kan de velge å vise alle ikonene som vekker den nostalgiske GTA-følelsen mens de utforsker Vice City – inkludert kartet, hvor mye penger man har, statuslinjer, midlertidige bonuser og mer. «Vi bestreber oss på å holde spillerne så oppslukt av verdenen som mulig,» fortsatte Petri. «Til syvende og sist er det selve spillet som betyr mest, og brukergrensesnittet er der for å støtte opp under den opplevelsen. Det handler om å bygge videre på arven, videreutvikle designspråket, bevare spillernes innlevelse, og skape noe som føles helt nytt – men samtidig umiskjennelig GTA.»

«25 år senere er det samme DNA-et fortsatt til stede.»

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