«Jeg håper Sony tar til seg dette» – Nintendo planlegger å satse videre på fysiske spill, mens GTA 6 skal lanseres helt uten disk

Nintendo bekrefter at de planlegger å fortsette med fysiske spill

Kunngjøringen kommer samtidig som Sony beveger seg bort fra fysiske spill

«Vi baserer avgjørelsene våre på forbrukernes preferanser», sier Nintendo

Fysiske spillutgivelser blir stadig sjeldnere, men Nintendo er et selskap som fortsatt planlegger å selge spillene sine i fysisk format. Den japanske spillgiganten bekreftet dette i et intervju – en velkommen nyhet for alle som foretrekker å kjøpe spill på disk eller spillkort. Dette betyr imidlertid ikke nødvendigvis at selskapet vil holde fast ved denne strategien for alltid.

I et intervju med den brasilianske innholdsskaperen Rodrigo Coelho forklarte Bill van Zyll – visepresident og daglig leder for Nintendo Latin-Amerika – at selskapet ikke har noen planer om å slutte med fysiske spill.

«Vi har ingen planer om å slutte å tilby fysiske spill. Vi vet hvor stor pris fansen vår setter på dem,» sa van Zyll.

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Han trakk frem Nintendo Switch 2 som et eksempel og påpekte at spillene er tilgjengelige i både digitalt og fysisk format. Dette er en strategi Nintendo ser ut til å ville videreføre, i det minste foreløpig – noe som kan berolige bekymrede fans.

Nintendo-fans i sosiale medier virket håpefulle etter kunngjøringen.

«Kanskje det er en sjanse for at spillkort kan gjøre comeback i en eller annen form,» funderte en Reddit-bruker.

En annen skrev: «Jeg har ingen planer om å gi opp Nintendo. Systemet fungerer!»

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«Jeg håper Sony legger merke til dette,» kommenterte en tredje bruker, med henvisning til Sonys beslutning om å slutte helt med fysiske spill innen 2028.

Gode nyheter – i hvert fall for øyeblikket

(Image credit: Future)

Det er naturligvis umulig å vite nøyaktig hvor lenge Nintendo vil fortsette å satse på fysiske spill. Som van Zyll forklarte i intervjuet:

«Historisk sett har vi vært ganske nøytrale i dette spørsmålet. Vi baserer tilnærmingen vår på forbrukernes preferanser og legger stor vekt på dem.»

Dette kan bety at fysiske spillutgivelser vil være tilgjengelige i overskuelig fremtid, men van Zylls uttalelse utelukker ikke muligheten for at Nintendo kan endre strategi dersom forbrukernes preferanser endrer seg.

Med dette i bakhodet er det verdt å huske at Take-Two-sjef Strauss Zelnick tidligere har påpekt at «godt over 90 prosent av virksomheten vår distribueres digitalt».

Dette forklarer hvorfor GTA 6 får en heldigital lansering, uten fysisk spilldisk.

Selv om spillerne som kjøper Grand Theft Auto, og de som kjøper Nintendo-spill, utgjør to ganske forskjellige målgrupper, ville jeg ikke blitt spesielt overrasket om Nintendo etter hvert følger i fotsporene til Take-Two.

Hvis du er en dedikert samler av fysiske spill og foretrekker å være i besittelse av en fysisk kopi av hver tittel du spiller, er Nintendos kunngjøring selvsagt fantastiske nyheter. Men ettersom spillbransjen i økende grad beveger seg mot digital distribusjon, kan det være lurt å kjøpe fysiske kopier av favorittspillene dine mens du fortsatt har sjansen – i tilfelle Nintendo bestemmer seg for å endre kurs på et tidspunkt.

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