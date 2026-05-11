Nintendo kunngjør prisøkning på Switch 2 – men du kan fortsatt slippe unna

Alle Switch-priser øker i Japan, inkludert Nintendo Switch Online-abonnementer.

Nintendo har holdt stand lenge under den vedvarende RAM-krisen og klart å unngå prisøkninger på Switch 2-maskinvaren, men ingenting varer evig.

Nintendo har nå kunngjort at prisen på Nintendo Switch 2 øker. I USA vil prisen stige fra 449,99 dollar til 499,99 dollar fra 1. september 2026, som en «respons på ulike markedsforhold».

En prisøkning på 50 dollar gjelder også i Canada, hvor konsollen nå vil koste 679,99 kanadiske dollar, mens Europa vil se en økning på 30 euro, også fra samme dato. Det tilsvarer rundt 325 norske kroner. I Norge settes prisene for Switch-konsollene av forhandlerne, så det er uvisst hva den faktiske prisøkningen vil bli.

I motsetning til andre regioner gjelder prisøkningen i Japan all Switch-maskinvare og trer i kraft allerede 25. mai 2026. Der vil Switch 2 koste 59 980 yen i stedet for de tidligere 49 980 yen.

Japan er utvilsomt mest berørt, ettersom Nintendo Switch Online-abonnementer også opplever prisøkninger, spesielt 12-måneders familieabonnementet som går fra 4500 yen til 5800 yen.

Det er foreløpig ingen bekreftelse på prisøkninger i andre europeiske regioner, men ifølge Nintendo Life sier Nintendo at informasjon om dette vil bli delt på et senere tidspunkt.

Dette kommer neppe som noen stor overraskelse, ettersom RAM-krisen forårsaker store problemer for både PC- og konsollmaskinvare, på grunn av knapphet og økt etterspørsel fra AI-datasentre. Sony og Microsoft har nylig økt prisene for henholdsvis PS5 og Xbox Series X.

Det var egentlig bare et spørsmål om tid før Nintendo fulgte etter, spesielt gitt den generelle økonomiske situasjonen. Heldigvis har Nintendo gitt de fleste forbrukere (unntatt de i Japan) god tid til å kjøpe konsollen før prisøkningen trer i kraft om fire måneder.

Varseltegnene har vært der gjennom flere rykter og spekulasjoner om at Nintendo ikke ville klare å unngå å justere den anbefalte prisen, og det er en ganske høy risiko for at dette ikke blir den siste prisøkningen vi ser for Switch 2.