Nintendo tillkännager prishöjning för Switch 2 – men du har fortfarande tid att hinna före
RAM-krisen har fått ännu ett offer.
- Nintendo har meddelat att priset på Switch 2 höjs i USA, Kanada, Europa och Japan
- Konsolen kommer nu kosta 499,99 dollar från och med den 1 september 2026
- Alla Switch-priser höjs i Japan, inklusive Nintendo Switch Online-prenumerationer
Nintendo har stått emot länge under den pågående minneskrisen och lyckats undvika prishöjningar för sin Switch 2-hårdvara, men inget varar för evigt.
Nintendo har nu meddelat att priset på Nintendo Switch 2 höjs. I USA stiger priset från 449,99 dollar till 499,99 dollar från och med den 1 september 2026, som ett “svar på olika marknadsförhållanden”.
En prishöjning på 50 dollar gäller även i Kanada, där konsolen nu kommer kosta 679,99 kanadensiska dollar, medan Europa får en höjning på 30 euro, även det från samma datum. Till skillnad från övriga regioner gäller prishöjningen i Japan all Switch-hårdvara och träder i kraft redan den 25 maj 2026. Där kommer Switch 2 kosta 59 980 yen istället för tidigare 49 980 yen.
Japan påverkas utan tvekan mest, eftersom även Nintendo Switch Online-prenumerationer får höjda priser, särskilt familjeabonnemanget på 12 månader som går från 4 500 yen till 5 800 yen.
Det finns ännu ingen bekräftelse på prishöjningar i andra europeiska regioner, men enligt Nintendo Life säger Nintendo att information om detta kommer delas vid ett senare tillfälle.
Det här kommer knappast som någon större överraskning, eftersom RAM-krisen skapar stora problem för både PC- och konsolhårdvara, på grund av brist och ökad efterfrågan från AI-datacenter. Sony och Microsoft har nyligen höjt priserna på PS5 respektive Xbox Series X.
Det var egentligen bara en tidsfråga innan Nintendo skulle följa efter, särskilt med tanke på det allmänna ekonomiska läget. Som tur är har Nintendo dock gett de flesta konsumenter (förutom de i Japan) gott om tid att hinna köpa konsolen innan prishöjningen träder i kraft om fyra månader.
Varningssignalerna har funnits där genom flera rykten och spekulationer om att Nintendo inte skulle kunna undvika att justera rekommenderat pris och det finns en ganska stor risk att detta inte blir den sista prishöjningen vi får se för Switch 2.
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden.
