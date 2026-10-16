E Inks nya Kaleido 4-teknik kan äntligen göra läsplattor med färgskärm värda att köpa

E Ink har presenterat nästa generation av sina färgskärmar för läsplattor

Tekniken heter Kaleido 4 och utlovar bättre skärpa, mindre grynighet och dubbelt så många färger

Hittills har tekniken bara presenterats för en enda läsplatta, men den lär dyka upp i fler modeller framöver

Läsplattor med färgskärm har hittills haft en del tydliga nackdelar jämfört med traditionella svartvita modeller. Färgerna är ofta ganska dämpade och med tekniker som E Inks Kaleido 3 blir skärmen vanligtvis både mörkare och grynigare, även när man bara läser vanlig text. Dessutom är färgmodellerna ofta betydligt dyrare. För den som främst läser vanliga böcker är en svartvit läsplatta därför ofta ett bättre alternativ, medan en surfplatta eller en fysisk bok kan passa bättre för innehåll med mycket färg.

Men E Inks senaste teknik kan vara på väg att förändra detta. Företaget har nämligen precis presenterat den nya skärmtekniken Kaleido 4, som enligt tillverkaren är ljusstarkare än Kaleido 3 och erbjuder bättre skärpa samtidigt som den upplevda grynigheten minskar.

Om förbättringarna håller vad de lovar skulle vanlig text kunna återges med en kvalitet som närmar sig den hos svartvita läsplattor.

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En E Ink Kaleido 4-skärm. (Image credit: E Ink)

Dubbelt så många färger

Även färgåtergivningen har förbättrats. Enligt E Ink kan Kaleido 4 visa över 40 000 färger, vilket är dubbelt så många som föregående generation klarar av.

Skärmen har dessutom högre uppdateringsfrekvens, 15 procent bättre reflektion av vitt ljus och 50 procent högre kontrast. Det går även att spela upp video med 18 bilder per sekund, även om E Ink-skärmar fortfarande knappast är det självklara valet för den som vill titta på mycket videoinnehåll.

Sammantaget ser det ut att vara en omfattande uppgradering som skulle kunna göra nästa generation av Kindle Colorsoft och andra läsplattor med färgskärm betydligt bättre. Eftersom en ny Kindle Colorsoft-modell precis har lanserats kan det dock dröja innan vi får se tekniken i Amazons läsplattor.

Än så länge finns Kaleido 4 bara i Hanvon Technologys M10 C II, en surfplatta med E Ink-skärm som endast säljs i Kina. Förhoppningsvis kommer även internationella tillverkare som Kobo, Boox och ViWoods snart att börja använda den nya tekniken.

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