Den här digitala fotoramen ser ut som ett riktigt konstverk – och behöver bara laddas var tredje månad
Aura Ink är en digital fotoram med E Ink-färgskärm, pappersliknande bilder och upp till tre månaders batteritid.
Digitala fotoramar är knappast någon ny uppfinning, men de har ofta ett problem: deras starkt lysande skärmar gör att de ser ut som just teknikprylar snarare än en naturlig del av inredningen. Aura Ink försöker förändra det med en 13,3-tumsskärm som använder E Ink-teknik för att visa fotografier som påminner om riktiga fototryck.
Till skillnad från vanliga LCD-skärmar behöver E Ink bara ström när bilden uppdateras. Det gör att Aura Ink kan erbjuda upp till tre månaders batteritid om bilden byts en gång om dagen. Ramen är dessutom bara omkring 1,5 centimeter tjock och har en matt, reflexsnål skärm som gör att den smälter in bland vanliga tavlor. Via en tillhörande app kan familj och vänner också skicka nya bilder till ramen på distans.
Det finns förstås begränsningar, bland annat när det gäller färgåtergivningen och hur snabbt bilder kan bytas. Men för den som vill ha en digital fotoram som faktiskt känns som en del av inredningen är konceptet intressant. Vi har testat Aura Ink under flera veckor – läs hela testet av Aura Ink här för att se vad vi tyckte.
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Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.