Sodastream lanserar tre nya kolsyremaskiner – med uppdaterad design och smarta funktioner till överkomliga priser

Sodastream har presenterat tre nya kolsyremaskiner: Sodastream Classic, Fresh och Fresh Plus. Modellerna markerar starten på en större uppdatering av företagets sortiment och tillkommer utöver de tidigare modellerna Terra och Art. Samtliga har fått ett nytt, mer enhetligt designspråk, men skiljer sig åt när det gäller funktioner och pris.

Instegsmodellen Sodastream Classic fokuserar på enkel användning och har ett flaskfäste där flaskan klickas på plats utan att behöva skruvas fast. Den använder också Sodastreams Quick Connect-system för smidigare byte av kolsyrecylinder. Sodastream Fresh har en slimmare design och ett vinklingsbart flaskfäste som ska göra det ännu enklare att sätta i flaskan. Med en knapp väljer du sedan hur mycket kolsyra du vill ha i vattnet.

(Image credit: Sodastream)

Den mest avancerade modellen, Sodastream Fresh Plus, bygger vidare på Fresh med metalldetaljer, ett handtag som pressas ned för att tillsätta kolsyra och en ny kolsyreindikator. Med ett snabbt knapptryck kan du också kolla hur mycket gas som finns kvar i cylindern, vilket är en liten men smart funktion.

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Alla tre modellerna lanserades i Sverige under september 2026 och finns hos återförsäljare samt på Sodastreams svenska hemsida. Priserna ligger på 899 kronor för Classic, 1 099 kronor för Fresh och 1 349 kronor för Fresh Plus, inklusive kolsyrecylinder.

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