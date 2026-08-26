Dags att göra dig av med dina gamla, klumpiga köksmaskiner – nya Ninja CrushBOSS kombinerar mixer, matberedare och to-go-mixer i ett smidigt paket

Ninja CrushBOSS kombinerar en fullstor mixer, matberedare och personlig to-go-mixer i ett enda system

Den har en motor på 1 200 W och förinställda program för exakt hackning, skivning och tärning

Pris runt 3 000 kronor

Om du älskar bra köksprylar känner du säkert till det eviga problemet: att hitta plats för alla apparater och deras tillbehör på köksbänken eller i skåpen. Därför är jag nyfiken på den märkligt namngivna men roliga Ninja CrushBOSS, som är utformad för att ersätta tre separata produkter: en mixer, en matberedare och en smoothiemixer, som alla använder samma basenhet.

Det finns även en webbexklusiv 4-i-1-version av CrushBOSS, som utöver den fullstora mixern, to-go-mixern och matberedaren även inkluderar Ninjas AutoPrecision-tärningssystem. Det är utformat för att automatiskt skära ingredienser i jämnstora tärningar och kan vara praktiskt för mer omfattande förberedelser av exempelvis sallader, salsa och soppor.

CrushBOSS har en maxeffekt på 1 850 W och en kanna på 2,1 liter för mixning, samt en to-go-mugg på 710 ml. Dessutom finns ett smart menysystem som utlovar ett snabbt och enkelt sätt att ta hand om även de mest tidskrävande köksuppgifterna.

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Ninja CrushBOSS: viktigaste funktionerna och pris

Kannan till Ninja CrushBOSS har en rundad design som ska eliminera områden där ingredienser annars kan fastna och inte mixas ordentligt. SmoothSense-systemet erbjuder optimerad mixning, förinställda program för hackning och finhackning samt anpassade kontroller med tio manuella hastighetsinställningar.

Det finns en integrerad pekskärm och ett enkelt vred för styrning, och systemet är utformat för att klara allt från smoothies och is till rivning, skivning och tärning. Som tillval finns även ett särskilt tärningstillbehör som ska ge jämnstora bitar vid mer omfattande förberedelser, exempelvis när du hackar ingredienser till sallader, salsa och andra rätter.

Det är ett intressant alternativ till en fullstor matberedare, vars alla olika delar och tillbehör ofta kräver ganska mycket förvaringsutrymme. Visst finns det fortfarande separata knivar och behållare här, men inte alls lika många som de som ligger och samlar damm längst bak i köksskåpen. Om du dessutom har blivit besviken på allt-i-ett-maskiner tidigare bör den höga effekten här vara lovande. Med en toppeffekt på 1 850 W, vilket är betydligt mer än Ninja BlendBOSS, bör CrushBOSS kunna ta sig an även riktigt hårda grönsaker och utan större ansträngning krossa is till dina drinkar.

Ninja CrushBOSS säljs inklusive alla tillbehör för 319 dollar i USA, vilket motsvarar ungefär 3 000 kronor, men någon svensk lansering eller prissättning har ännu inte bekräftats.

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