VW har presenterat sin eldrivna campingbil ID Buzz Beach

Den har sovplats för två personer och ett dolt, hopfällbart bord för picknick

Vehicle-to-load-teknik gör det möjligt att driva kaffemaskiner och elgrillar

Ända sedan den helt eldrivna Volkswagen ID Buzz lanserades har kunder efterfrågat en campingversion. Den stora eldrivna minibussen hämtade trots allt inspiration från de ursprungliga modellerna Type 2 och T25 – två frihetssymboler som blev synonyma med den fria livsstilen under 60- och 70-talet och långt därefter.

Fram till nu har ID Buzz-ägare fått vända sig till externa specialister på campingkonverteringar för att förverkliga sina drömmar om att campa utan tillgång till elnätet. Men nu har VW presenterat ID Buzz Beach, som gör det möjligt att stilla äventyrslusten utan att behöva lägga pengar på märkets fullutrustade California-modeller.

ID Buzz Beach bygger på den eldrivna minibussen och kompletteras med en löstagbar sängram och en specialanpassad, hopfällbar madrass. I femsitsiga modeller förvaras de smart undangömda i bagageutrymmet, medan de i versioner med sex eller sju sittplatser förvaras stående bakom den tredje sätesraden.

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I den femsitsiga modellen förvaras sängen på ett sätt som gör att bagage fortfarande kan lastas under den, vilket innebär att bagageutrymmet inte påverkas särskilt mycket.

Dessutom finns ett hopfällbart bord och stolar som förvaras under ett extra golv i bagageutrymmet på femsitsiga modeller, eller stående bredvid madrassen i versioner med sex eller sju sittplatser. Mörkläggningsgardiner som fästs med clips och ventilationsgaller för de främre sidorutorna hjälper samtidigt till att hålla morgonsolen ute så att du kan sova gott.

Precis som vissa eldrivna konkurrenter, däribland Teslas olycksdrabbade Cybertruck, har Volkswagen introducerat ett nytt läge kallat ”Overnight”. Det kan aktiveras via den centrala pekskärmen och gör det möjligt att hålla klimatanläggningen igång kontinuerligt i 48 timmar med hjälp av bilens batteri.

Campingentusiaster kan också njuta av stämningsbelysning och driva alla möjliga tillbehör via en inbyggd adapter för 230-voltsuttag. Den använder vehicle-to-load-teknik (V2L) för att förse exempelvis vattenkokare, kaffemaskiner och till och med elgrillar med ström.

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VW uppger att uttagsadaptern som tillval kan ersättas med en campinganslutning som gör det möjligt att ansluta bilen till eluttaget på en campingplats. På så sätt kan tillbehören drivas utan att belasta bilens batteri och påverka räckvidden.

Den eldrivna campingbilen som kunderna vill ha

(Image credit: Volkswagen)

Än så länge har endast brittiska priser presenterats. Den äventyrsanpassade ID Buzz Beach kostar 1 200 pund (cirka 16 100 kronor) extra jämfört med den vanliga femsitsiga Buzz Style-modellen. Det innebär ett pris på 53 955 pund (cirka 722 000 kronor) exklusive moms, eller 63 837 pund (cirka 854 500 kronor) inklusive moms.

Det är fortfarande mycket pengar, men samtidigt betydligt billigare än den tyska biltillverkarens fullutrustade campingbil California, som utan problem kan närma sig 90 000 pund (cirka 1,2 miljoner kronor) när man kryssar i alla de mest eftertraktade tillvalen.

Medan California erbjuder lyxigt boende på hjul, med bland annat kylskåp, gasspis och till och med toalett, går ID Buzz Beach tillbaka till den enklare och mer lättillgängliga äventyrskänslan från Volkswagens historiska utbud av minibussar. På den tiden kompletterade ägarna själva sina bilar med sängar som kunde plockas undan och växelriktare för att kunna tillbringa en och annan natt under stjärnorna.

Det här är förmodligen den eldrivna campingbil som VW-entusiaster har efterfrågat ända sedan ID Buzz lanserades. Det väcker förstås frågan: varför tog det Volkswagen så lång tid?