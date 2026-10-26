”Det är 100 procent Spotify” – Audi lanserar Spotifys första specialutvecklade bilapp, utan Googles begränsningar

Audi är den första biltillverkaren att introducera Spotifys helt specialutvecklade app för bilar

Den nya plattformen utnyttjar passagerarskärmarna

Ett mer omfattande gränssnitt ger tillgång till fler funktioner

Audi har meddelat att företaget är den första biltillverkaren att introducera Spotifys särskilda bilapp, som har utvecklats gemensamt av musikstreamingtjänsten och Volkswagen-koncernens mjukvaruföretag Cariad.

Visst finns det redan en särskild Spotify-app för bilar som använder Android Automotive, exempelvis modeller från Renault, Volvo och andra tillverkare. Men den bygger på en standardiserad mall med förutbestämda layouter och reglage. Den begränsar dessutom tillgången till många av de funktioner som Spotify har introducerat under de senaste åren.

Jonathan Tarlton, ansvarig för affärsutveckling inom fordonsbranschen på Spotify, berättar för The Verge att företaget under utvecklingen har haft full kontroll över utformningen, ända ned på pixelnivå. Han förklarar vidare att Spotify äger hela användarupplevelsen och att appen är ”100 procent Spotify”.

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Till skillnad från den begränsade appen för Android Automotive OS och de mobilbaserade gränssnitten som Android- och Apple-användare får via Android Auto och CarPlay, använder mjukvaran i Audis modeller en layout som påminner mer om datorversionen av Spotify. Den drar dessutom full nytta av bilarnas stora infotainmentskärmar.

I bilar som är utrustade med passagerarskärmar kan framsätespassageraren exempelvis titta på musikvideor från Spotify medan bilen körs. Det går också att följa låttexter i realtid och skanna QR-koder för att delta i gemensamma lyssningssessioner eller skapa spontana spellistor inför bilresan.

Den stora centrala skärmen i Audis nuvarande modellutbud har stöd för samma funktioner, men av säkerhetsskäl blockeras de så snart bilen börjar rulla.

En smidigare Spotify-upplevelse

(Image credit: Audi/Spotify)

Audi uppger att det här är första gången som musikvideor och låttexter i realtid, tillsammans med populära funktioner som Spotify Jam och Spotify DJ, finns tillgängliga i en inbyggd bilapp. Företaget nämner däremot inte om eller när appen kan komma till andra modeller inom Volkswagen-koncernen eller till bilar från andra tillverkare.

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Av bilderna som Audi har delat att döma ser den nya appen betydligt renare och mer lättöverskådlig ut än det som för närvarande erbjuds via Android Automotive OS. Layouten påminner också tydligt om den som finns i Spotify på bärbara och stationära datorer.

Jag vet inte hur det är med dig, men själv blir jag ofta frustrerad över de begränsade funktionerna i Apple CarPlay, liksom den krångliga sökfunktionen för musik. Det slutar ofta med att jag lyssnar på samma gamla spellistor om och om igen.

Audi uppger däremot att företagets AI-drivna röstassistent fungerar sömlöst för att styra musiken under körning. Genom att säga ”Hey Audi” kan föraren exempelvis byta spellista eller söka efter enskilda låtar.

Spotify-användare behöver ha ett konto och använda en mobil för att logga in, men enligt Audi kan den nya Spotify-appen laddas ned kostnadsfritt från Audi Application Store.

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