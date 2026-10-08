Ny Sonos-uppdatering löser ett litet men irriterande problem – och användarna älskar det

Sonos 27.1 rullas nu ut till kompatibla enheter

Uppdateringen innehåller flera nya funktioner, bland annat ett virtuellt volymreglage för Android

Den största förbättringen är att appen inte längre glömmer din uppspelningskö när du växlar mellan olika ljudkällor

Sonos har lovat en rejäl förbättring av sin app i flera år och användarna har varit så frustrerade över att mjukvaran inte fungerar som de vill att vissa till och med har börjat utveckla egna alternativ. Men den officiella appen blir sakta men säkert bättre och den senaste uppdateringen kan vara en av de mest uppskattade hittills.

Företaget har meddelat att Sonos 27.1 nu börjar rullas ut. Uppdateringen kommer till alla utom de allra äldsta Sonos-enheterna, samt till Android- och iOS-telefoner. De flesta användare bör kunna ladda ner den inom kort.

Den största förbättringen är att appen nu kommer ihåg din uppspelningskö. Tidigare kunde låtarna du lagt i kö försvinna om du växlade från musik till TV-ljud och sedan tillbaka igen. Om du exempelvis var mitt i en noggrant sammansatt spellista kunde det vara riktigt frustrerande att behöva börja om. Nu är det problemet äntligen löst. Att byta ljudkälla innebär inte längre att du förlorar musiken du lyssnade på.

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För dig som har ett stort musikbibliotek finns nu också automatisk komplettering i sökfunktionen, så att du inte behöver skriva hela sökordet för att hitta det du letar efter.

Android-användare får dessutom tillgång till flera funktioner som tidigare saknats i deras version av appen. Det handlar bland annat om möjligheten att ta bort låtar från listan över senast spelad musik, svepa på låtar för att lägga till dem i uppspelningskön och använda ett virtuellt volymreglage som gör det möjligt att justera ljudnivån med enkla fingerrörelser.

Sonos-användarna är nöjda

Nyheten om Sonos 27.1 har tagits emot väl av Sonos-användarna och det har även kommit positiva rapporter från personer som redan har hunnit testa uppdateringen.

Många Reddit-användare, förmodligen främst Android-användare, hyllar det nya virtuella volymreglaget. En användare beskriver det till och med som ”det bästa jag någonsin har sett i en app”.

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Ännu mer talande är att många av kommentarerna på Reddit, där Sonos faktiskt presenterade uppdateringen, nu handlar om vilka nya funktioner användarna skulle vilja se härnäst.

Det säger en hel del, eftersom det under lång tid främsta önskemålet helt enkelt var att appen skulle fungera som den skulle och erbjuda de grundläggande funktioner man förväntar sig. Nu är det förhållandevis få som klagar på hur appen fungerar. Det verkar som att Sonos äntligen har lyckats vända utvecklingen.

Av kommentarerna att döma är Trueplay nästa funktion som användarna vill se förbättras, både på Android och iOS. Det är Sonos teknik för att mäta hur ljudet reflekteras i ett rum och automatiskt finjustera högtalarna efter rummets akustik. Enligt användarrapporter verkar funktionen inte längre vara tillgänglig på vissa enheter.

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