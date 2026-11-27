Nu är dagen äntligen här – välkomna till Black Friday, alla Bose-fans!

Om du gillar Bose vet du förmodligen redan att det kan vara lite av en utmaning att hitta riktigt bra rabatter på märkets utmärkta brusreducerande hörlurar och påkostade Bluetooth-högtalare.

Men det är där vi kommer in i bilden! Ett av våra absoluta favoritfynd under årets Black Friday är Bose QuietComfort Ultra Headphones (2nd Gen), som du just nu kan få för strax under 3 500 kronor. Det är ett riktigt lockande pris på ett par av marknadens bästa brusreducerande hörlurar.

Vill du komma undan ännu billigare har även de ursprungliga Bose QuietComfort fått en fin prissänkning och kostar nu under 2 000 kronor.

Vill du veta mer om årets bästa Bose-fynd? Kanske är du även sugen på en ny Bluetooth-högtalare eller ett par smidiga QuietComfort Earbuds? Fortsätt scrolla för att upptäcka våra handplockade köptips.

Bästa Bose-deals under Black Friday – snabböversikt

Black Friday – bästa Bose-erbjudandena på over-ear-hörlurar

Bose QuietComfort Headphones: var 2 899 kr nu 1 850 kr hos link.amazon Trots att andra generationen nu har lanserats är de ursprungliga Bose QuietComfort fortfarande ett utmärkt val för dig som vill ha riktigt bra brusreducerande hörlurar till ett överkomligt pris. De fick fyra av fem stjärnor i vårt test och erbjuder utmärkt brusreducering, hög ljudkvalitet, bekväm passform och upp till 24 timmars batteritid. Det här extra fina kampanjpriset gäller den vita färgvarianten White Smoke. Read more Read less ▼

Black Friday – bästa Bose-erbjudandena på earbuds

Bose QuietComfort Earbuds: var 2 490 kr nu 1 290 kr hos link.amazon Vill du njuta av Boses utmärkta brusreducering utan att behöva betala premiumpriset för Ultra-modellen? Då är vanliga QuietComfort Earbuds ett riktigt lockande alternativ. Här får du ett fylligt ljud, aktiv brusreducering, justerbar EQ och upp till 8,5 timmars batteritid. Med nästan halva priset bortskalat är de ett av de mest prisvärda Bose-fynden under årets Black Friday. Read more Read less ▼

Du sparar %20 Bose Sport Open Earbuds: var 2 499 kr nu 1 990 kr hos link.amazon Då och då dyker det upp ett erbjudande som verkligen överraskar oss och det här är ett sådant. Bose Sport Open Earbuds lanserades så sent som i oktober och har redan fått en fin Black Friday-rabatt. Den öppna konstruktionen gör att du kan lyssna på musik samtidigt som du håller koll på omgivningen, vilket är särskilt praktiskt under löprundor utomhus. Vi har ännu inte hunnit testa dem, men det är ett intressant erbjudande på ett par riktigt färska träningshörlurar. Read more Read less ▼

Black Friday – bästa Bose-erbjudandena på Bluetooth-högtalare

Du sparar %40 Bose SoundLink Flex: var 1 999 kr nu 1 190 kr hos link.amazon Vi är stora fans av Bose SoundLink Flex här på TechRadar. Den ser fantastisk ut, men den har betydligt mer att erbjuda än bara en snygg design. Högtalaren levererar ett detaljerat och balanserat ljud, har stöd för aptX och är både vatten- och dammtålig enligt IP67. Med upp till 12 timmars batteritid är den en perfekt följeslagare på resor och utflykter. För under 1 200 kronor är det svårt att klaga. Read more Read less ▼

Bose SoundLink Max: var 4 790 kr nu 2 790 kr hos netonnet.se Om du vill ha riktigt kraftfullt ljud från din bärbara Bluetooth-högtalare är det här modellen du ska hålla utkik efter. Bose SoundLink Max är en mästarklass i design, med ett stilrent yttre, djup och kraftfull bas samt ett välbalanserat och precist ljud. Lägg till en IP67-klassning, ett praktiskt bärhandtag och upp till 20 timmars batteritid så har du en riktigt komplett Bluetooth-högtalare. Med hela 2 000 kronor i rabatt är den ett av våra absoluta favoritfynd. Read more Read less ▼

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