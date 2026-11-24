Om du länge har funderat på att uppgradera din kaffehörna hemma är Black Friday ett utmärkt tillfälle att slå till. Här på TechRadar testar vi mängder av espressomaskiner varje år och våra kaffeexperter har stenkoll på vilka modeller som faktiskt är värda pengarna.

Vi håller koll på den pågående Black Friday-rean och har i den här artikeln plockat ut några av våra favoriter. Samtliga modeller eller produktserier nedan har testats av vårt stora TechRadar-team och imponerat på oss med allt från utmärkt kaffekvalitet till smarta funktioner och användarvänlighet.

Vårt favoriterbjudande just nu är De'Longhi La Specialista Touch, som kostar endast 5 499 kronor hos Power. Den här suveräna espressomaskinen hjälper dig att öva på dina egna baristakunskaper hemma genom att guida dig genom hela bryggprocessen. Den imponerade rejält på oss under vårt test och är ett utmärkt alternativ för dig som vill ta ditt kaffebryggande till nästa nivå.

Det finns även fina erbjudanden för dig som har en lite mindre budget eller föredrar en helautomatisk maskin som sköter hela processen åt dig. Här nedanför har vi samlat våra favoriter från årets Black Friday-rea.

Black Friday – snabblistan över deals på espressomaskiner

Black Friday – bästa erbjudanden på espressomaskiner

De'Longhi Dedica Duo: nu 2 399 kr hos Magasin Den här kompakta espressomaskinen är vårt främsta budgetval för dig som vill börja experimentera med espressobryggning hemma. Under vårt test uppskattade vi framför allt dess användarvänliga design, utmärkta kaffekvalitet och möjligheten att brygga både varma och kalla kaffedrycker. Den tar dessutom upp minimalt med utrymme på köksbänken. Ett fantastiskt instegsalternativ för aspirerande hemmabaristor.

De'Longhi La Specialista Touch: nu 5 499 kr hos Power En av våra absoluta favoriter från De'Longhi. Den här espressomaskinen kombinerar en färgstark pekskärm med smarta funktioner som guidar dig genom bryggprocessen, utan att ta ifrån dig känslan av att själv skapa den perfekta koppen kaffe. Under vårt test imponerades vi av hur enkelt det var att uppnå riktigt fina resultat, maskinens kompakta konstruktion och dess intuitiva kontroller.

Philips 5500 LatteGo: nu 5 990 kr hos NetOnNet Om du föredrar att få ditt morgonkaffe serverat med en enkel knapptryckning är den här helautomatiska espressomaskinen ett utmärkt alternativ. Under vårt test av 5500-serien uppskattade vi framför allt kvaliteten på de varma kaffedryckerna och hur enkel maskinen var att använda. Med 20 olika kaffedrycker att välja mellan och det smidiga LatteGo-systemet för automatisk mjölkskumning passar den perfekt i hushåll där alla har olika kaffepreferenser.