Dreames testvinnande robotdammsugare har fått en stor Black Friday-rabatt

Black Friday 2025 (Image credit: Future) November innebär Black Friday och guldläge att fynda billiga teknikprylar!



Om du vill hålla koll på alla de bästa rabatterna och erbjudandena från årets stora reafest, kan du kolla in vår huvudartikel för Black Friday. Vi kommer att hålla den uppdaterad under hela Black Friday, med allt det bästa reafesten har att erbjuda.



Black Friday 2025: Alla de bästa erbjudandena

Black Friday är det perfekta tillfället att fylla på med hushållsapparater och robotdammsugare får alltid lite extra uppmärksamhet under deals-säsongen. Du kan ofta hitta rekordlåga priser på några av de bästa modellerna på marknaden och vi har goda nyheter - Dreames trappklättrande, testvinnande X50 Ultra har fått en rejäl prissänkning i år. Dreame X50 Ultra låg inför reaperioden på 15 990 kronor, men går nu att klicka hem för endast 9 990 kronor.

Under Black Friday-reor går det att göra fantastiska fynd, men den här dealen som ger nästan 40% rabatt sticker verkligen ut under årets kampanj. Och om du vill ha hela paketet med extra tillbehör är Dreame X50 Ultra Complete också nedsatt till 9 990 kronor.

Bästa Black Friday-deals på Dreame X50 Ultra idag

Du sparar %38 Dreame X50 Ultra: var 15 990 kr nu 9 990 kr hos Webhallen Read more Read less ▼ Det här är utan tvekan en av de mest kompetenta robotdammsugare vi testat. Dreame X50 Ultra är en stabil allroundmaskin. Den kan inte bara ta sig över trösklar, den har också en indragbar sensorskiva för rengöring under låga möbler, utfällbara sidoborstar och en självrengörande station. Den erbjuder dessutom kraftfull sugstyrka på 20 000 Pa och i våra tester höll batteriet runt 90 minuter. Den finns att köpa i svart eller vitt.

Du sparar %38 Dreame X50 Ultra Complete: var 15 990 kr nu 9 990 kr hos Webhallen Read more Read less ▼ Complete-paketet har faktiskt samma pris hos Webhallen just nu, vilket gör det till det självklara valet. Här ingår extra tillbehör och påfyllningar, vilket gör det betydligt mer bekvämt under det första året med din nya robotdammsugare. Själva enheten är annars identisk med modellen ovan.

Det här är fortfarande mycket pengar att lägga på en robotdammsugare, men låt oss säga så här: den är värd varenda krona. Dreame X50 är en av de mest pålitliga och effektiva robotdammsugare vårt team har testat hittills, och vi har provat massvis av modeller från iRobot, Roborock och Samsung. Ingen av dem har matchat den här nivå av kompetens och ingen har varit lika underhållsfri som Dreames modell.

Dessutom får du, med en dyrare robotdammsugare, en enhet som med stor sannolikhet överlever budgetalternativen. Vi har testat flera budgetmodeller och vissa gick sönder efter bara några månader. Samtidigt rullar vår X50 vidare helt felfritt, åtta månader senare.

Fler Black Friday-deals på robotdammsugare

33% rabatt Read more Read less ▼ Roborock Saros 10 | 14 890 kr 9 989 kr hos NetOnNet

Spara 4 901 kronor: Flaggskeppsrobot med 18 500 Pa sugkraft, automatisk dammtömning och mopp-tvätt i 75 °C.

39% rabatt Read more Read less ▼ Roborock Saros Z70 | 21 989 kr 13 490 kr hos Webhallen

Spara 8 499 kronor: Innovativ robot med mekanisk arm och 22 000 Pa sugkraft. Marknadens första robotdammsugare med mekanisk arm.

33% rabatt Read more Read less ▼ Dreame D20 | 2 990 kr 1 990 kr hos Webhallen

Spara 1 000 kronor: Budgetvänlig robotdammsugare och mopp med 13 000 Pa sugkraft och smart navigering.

31% rabatt Read more Read less ▼ Ecovacs Deebot X11 Omnicyclone | 15 990 kr 10 990 kr hos Tretti

Spara 5 000 kronor: Premiumrobot med 19 500 Pa sugkraft, helautomatisk mopptvätt och snabbladdning.

Fler Black Friday-deals på Dreame-produkter