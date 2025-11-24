Jag köpte en renoverad iPad och det borde du också göra under Black Friday

iPad-modeller är några de populäraste produkterna bland varje års Black Friday-erbjudanden från Apple men även med rabatter är de bästa iPad-modellerna dyra prylar.

Vi har följt Black Friday-reorna i många år nu och vi har märkt en tydlig förändring när det gäller iPad-modeller i år: renoverade teknikprodukter – och i synnerhet renoverade iPad-modeller – är ännu mer rabatterade än vanligt.

Renoverade prylar är inget nytt, eftersom flera stora och specialiserade återförsäljare har byggt upp ett rykte kring att fräscha upp teknik som haft ett tidigare hem. Men vi har aldrig sett så här många Black Friday-erbjudanden dyka upp för iPad-modeller specifikt, vilket innebär att du kan spara enormt mycket pengar om du vet vad du ska leta efter.

Faktum är att jag köpte en renoverad iPad för flera år sedan, så jag kan guida dig genom vad du behöver veta om tekniken och vad du kan förvänta dig av dessa erbjudanden.

Vad betyder ens "refurbished"?

Refurbed betyder helt enkelt renoverad. Renoverad teknik är prylar som har servats professionellt; experter säkerställer att de fungerar på hög nivå och genomför ibland tester eller byter ut delar, även om processen varierar mellan återförsäljare. Det är inte samma sak som begagnad teknik, som ofta säljs utan dessa (eller några andra) garantier.

Jag köpte min renoverade iPad av en nyckelanledning: den var billigare än att köpa en helt ny modell. Den köptes från Apples egen renoveringsbutik, så jag kunde lita på att den höll hög standard – och det gjorde den. Om du gav mig en ny iPad bredvid en Apple-renoverad modell skulle jag inte kunna se skillnad. Till och med förpackningen var väldigt lik, vilket undermedvetet signalerade att ”det här är inte någon billig restprodukt, utan en fullt fungerande surfplatta”.

Det finns andra skäl till att människor väljer renoverat, framför allt miljöaspekten. Det råder ingen tvekan om att vi befinner oss i en e-avfallskris, där Världshälsoorganisationen beskriver elektronik som en av de snabbast växande avfallsströmmarna. Genom att hålla en pryl i omlopp räddar du den från att hamna på soptippen och undviker också att nya sällsynta jordartsmetaller används för en helt ny enhet du annars hade köpt.

Det är de stora anledningarna till att köpa renoverat men vi listar två till som är minst lika relevanta för vissa. För det första ger renoverat ett sätt att få tag på äldre prylar som tillverkaren har slutat sälja. Om du till exempel vill ha en iPad från en äldre generation kanske Apple och större återförsäljare inte har några men renoverade modeller räddar situationen.

För det andra ser vi ofta fantastiska erbjudanden på renoverade prylar. Medan 10% rabatt på en iPad ofta ses som en bra deal under Black Friday är vi vana vid att se mycket större prissänkningar på renoverade modeller (och då är det alltså rabatt på ett redan lägre pris).

Tre år med iPad

Jag har haft min renoverade i tre år nu; det är en iPad Pro på 12,9 tum (2021), så när jag köpte den sent 2022 var den inte från det allra senaste sortimentet. Jag hade inget emot att den var äldre eftersom jag glatt använt en av TechRadars modeller från 2018 i flera år utan problem, samtidigt som 2022-modellen var för ny för att ha hunnit dyka upp i renoverade versioner.

Ärligt talat har jag aldrig sett tillbaka. Tre år senare håller batteriet lika bra som det alltid gjort (visserligen säger det inte mycket, med tanke på hur svaga iPad-batterier brukar vara), vilket var den största oro jag hade när jag köpte renoverat. Jag har aldrig haft några problem och jag använder den nästan varje dag för olika uppgifter (förutom att jag nyligen övergett den för en läsplatta).

Faktum är att surfplattan har klarat sig bättre än tillbehören jag köpte samtidigt, eftersom den nya Apple Pencil jag skaffade samtidigt gick sönder för ett år sedan.

Jag är också glad att jag köpte en iPad när jag gjorde det: de nyare Pro-modellerna är fullproppade med specifikationer jag inte behöver (varför skulle jag behöva ett M5-chip i en enhet jag använder för att rita och skriva?) och jag kan kringgå Apples krav på onödiga AI-funktioner genom att helt enkelt inte uppdatera min iPad.

Den nya vågen av refurbed-prylar

Apple Watch 10 är en annan teknikpryl vi räknar med att få se några fina Black Friday-deals på i år. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Det här är inte första gången jag skriver om det här renoverade köpet för TechRadar, eftersom jag hyllade det redan för några år sedan för att uppmuntra fler att göra samma sak. Men jag har märkt tydliga förändringar i refurb-marknaden sedan dess.

När jag först började skriva om renoverad teknik och köpte min iPad behövde man verkligen leta efter återförsäljare. Back Market var den enda stora jag kände till men de hade inte börjat marknadsföra sig lika intensivt som de gör nu (vilket möjligen var en bra sak; jag avskyr av deras kassa YouTube-annonser).

Apples egen renoveringsavdelning hörde jag bara talas om genom en vän, och jag hade aldrig tänkt tanken att köpa direkt från Apple om det inte varit för det tipset. På den tiden hade stora återförsäljare inte renoverade prylar i lager och det var något av ett nischat ämne, även för någon som skrev för en teknikhemsida.

Numera är det väldigt enkelt att gå in på sin valda butik och hitta teknik som haft ett tidigare hem listad bredvid helt nya modeller. Jag blev förvånad, under bevakningen av tidiga Black Friday-erbjudanden i år, över hur många renoverade produkter jag hittade. Det handlar inte längre bara om iPad-modeller och telefoner; jag har varit mycket sugen på flera Black Friday-erbjudanden på PS5 och du kan även hitta laptops, earbuds och till och med skrivare.

Och det är bra på alla sätt: billigare teknik, grönare köp.

Här hittar du refurbed-produkter

Som sagt har jag redan sett en hel del bra erbjudanden på renoverade produkter och fler kommer och går ju närmare Black Friday vi kommer. De varar inte alltid länge; renoverade modeller finns naturligt i mindre lager än nya.

Så i stället för att lista specifika deals delar jag några ställen där du kan kika efter renoverad teknik. Jag listar också fördelarna med respektive företags renoveringsprogram, vilket ofta är viktigt.