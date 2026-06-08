Får vi se nya iPads på WWDC 2026? Här är vad historien säger – och vad vi kan förvänta oss av iPadOS 27

Det är nästan dags för WWDC 2026, där Apple väntas presentera iOS 27 och en rad andra mjukvaruuppdateringar. Men kommer vi även att få se ny hårdvara? Och mer specifikt nya iPads? Det kan vi inte säga med säkerhet, men vi har en ganska god uppfattning om vad vi kan förvänta oss och inte förvänta oss.

Tyvärr är svaret på den frågan förmodligen nej, av två skäl. Det första är ganska uppenbart: WWDC är Apples Worldwide Developers Conference, där nyckelordet är "utvecklare". Fokus ligger därför på mjukvara snarare än hårdvara.

Det utesluter dock inte helt nya produkter. Apple har exempelvis presenterat flera Mac- och MacBook-modeller på WWDC genom åren. HomePod presenterades också på WWDC, och om vi går ännu längre tillbaka lanserades vissa tidiga iPhone-modeller under utvecklarkonferensen.

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Faktum är att även iPad Pro (2017) presenterades på WWDC det året, så en ny iPad under 2026 är inte helt omöjlig.

Det är dock mycket osannolikt. Även om hårdvara ibland dyker upp på WWDC är det oftast väldigt sparsamt med produktlanseringar, och vi har inte hört några indikationer på att en ny iPad kommer att visas upp under årets event.

Dessutom har Apple de senaste åren föredragit att lansera nya surfplattor antingen tidigt på året, i mars eller ibland april, eller senare under året i september eller oktober. Lanseringar mitt under året är ovanliga.

I år fick vi också en sådan tidig lansering när iPad Air (2026) presenterades i mars. Det var bara några månader sedan, så det skulle kännas märkligt om Apple redan nu lanserade ytterligare en modell.

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Baserat på allt detta skulle vi säga att det är mycket osannolikt att vi får se en ny iPad på WWDC 2026. Om du är iPad-fantast kan det ändå vara värt att följa keynote-presentationen, som startar klockan 19.00 svensk tid idag, måndagen den 8 juni.

Därför kan det ändå vara värt att titta

(Image credit: Apple)

Även om vi sannolikt inte får se några nya iPads på WWDC 2026 kommer Apple nästan säkert att presentera ny mjukvara i form av iPadOS 27, som kan innehålla flera stora förändringar och förbättringar.

Ingenting har bekräftats ännu, men läckor och rykten pekar mot den länge omtalade omarbetningen av Siri. Apples röstassistent kan förvandlas till en mer avancerad AI-chattbot, driven av en specialanpassad version av Google Gemini.

Den uppgraderingen väntas inte bara göra Siri smartare. Den sägs även introducera nya funktioner som förbättrad AI-baserad bildredigering och skärmmedvetenhet, vilket innebär att Siri kan förstå och reagera på innehållet som visas på skärmen. Assistenten väntas också kunna utföra flerstegsåtgärder över flera appar.

Utöver detta lär iPadOS 27 också innehålla förbättringar för flera appar, exempelvis möjligheten att skapa genvägar med naturligt språk i appen Genvägar, fler anpassningsmöjligheter i Kamera-appen, omdesignade versioner av Safari och Väder samt ett tangentbord med Grammarly-liknande funktioner.

Mycket av detta väntas även dyka upp i iOS 27, men på den iPad-specifika sidan talar rapporter om nya gränssnitt för Apple Music, Apple TV och Podcaster som bättre utnyttjar den större skärmen. Dessutom lär vi få se olika förbättringar för prestanda och stabilitet.

Även om iPadOS 27 sannolikt presenteras under WWDC 2026 är det osannolikt att den färdiga versionen lanseras före september. Innan dess väntas flera betaversioner släppas, vilket ger användare möjlighet att testa många av funktionerna i förväg – förutsatt att man är beredd att leva med en del buggar.

Om du vill se exakt vad Apple har på gång på mjukvarusidan kan det därför vara värt att följa WWDC 2026 live. Vi kommer förstås också att rapportera om alla nyheter här på TechRadar.

När kan vi då få se nya iPads?

Apples iPad från 2025 kan snart få en efterträdare. (Image credit: Jacob Krol/Future)

Om vi sannolikt inte får se några nya iPads under WWDC, när kan de då dyka upp? Nästa tidpunkt på året då Apple vanligtvis presenterar nya surfplattor är september eller oktober – antingen tillsammans med iPhone 18-serien under den förstnämnda månaden eller vid ett separat event månaden därpå. Det senare har dock varit vanligare, särskilt under de senaste åren.

Av dessa två månader skulle vi gissa att oktober är det mest sannolika alternativet. Då får de nya surfplattorna möjlighet att stå i rampljuset istället för att hamna i skuggan av en iPhone-lansering. Det finns förstås också en möjlighet att vi inte får se några fler nya iPads alls under 2026 och att Apple istället väntar till mars 2027. Apple lanserar trots allt inte alltid nya iPads sent på året, även om det har skett de senaste två åren.

När nya iPads väl dyker upp är de mest sannolika modellerna iPad (2026) och iPad mini (2026), som båda har ryktats lanseras under året. Samtidigt följer Apple inte någon årlig uppdateringscykel för sina surfplattor, vilket gör det svårt att förutspå exakt vad som kommer.

Det kan även komma en ny iPad Pro i år, men eftersom det saknas trovärdiga rapporter om en sådan modell och den nuvarande generationen lanserades så sent som i oktober förra året skulle vi inte räkna med det.

Eftersom den senaste iPad Air-modellen dessutom lanserades tidigare i år är det också osannolikt att nästa generation av den serien blir en av Apples kommande surfplattor – särskilt om vi faktiskt får se nya iPad-modeller innan året är slut.