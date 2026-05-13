Nya detaljer om Siri 2.0 i iOS 27 har läckt – nytt chattgränssnitt, integration med Dynamic Island och mer

En detaljerad läcka visar hur Siri kan utvecklas i iOS 27

Förutom en dedikerad app kan Siri till stor del leva i Dynamic Island

Det kan också komma ett systemomfattande ”Search or Ask”-gränssnitt med AI samt förbättringar till Image Playground

Vi har länge hört rykten om att Apple kan lansera en dedikerad chattapp för Siri i iOS 27, men nu har vi fått en betydligt tydligare bild av hur den här stora uppgraderingen faktiskt kan se ut och det handlar om mycket mer än bara en app.

Enligt Mark Gurman på Bloomberg, via MacRumors, kommer Siri till stor del leva direkt i Dynamic Island. När man aktiverar assistenten med ett röstkommando eller sidoknappen ska en Siri-animation visas i Dynamic Island och efter att man ställt en fråga visas ett transparent resultatkort.

Om man vill gå djupare än de första resultaten går det sedan att svepa på kortet för att öppna ett chattgränssnitt som enligt uppgifterna ska påminna om en iMessage-konversation.

Där ska användare kunna se olika små kort kopplade till frågan, inklusive exempelvis kalenderhändelser, anteckningar och väderinformation.

Men det stannar inte där. Apple ska också arbeta på en helt dedikerad Siri-app som kan öppnas när som helst och som ska inkludera konversationshistorik samt möjligheten att ladda upp bilder och dokument. Det låter alltså betydligt mer likt ChatGPT och andra moderna AI-chattbotar.

Systemomfattande sök och bättre AI-bilder

Image Playground (Image credit: Apple)

Men det är fortfarande inte allt. iOS 27 ska enligt läckan också få ett systemomfattande sökgränssnitt som kan öppnas genom att svepa ned från mitten högst upp på skärmen, oavsett vilken app eller vy man befinner sig i.

När man gör det ska en ”Search or Ask”-ruta visas i Dynamic Island där man sedan kan skriva eller prata direkt till systemet.

Funktionen beskrivs som något liknande Spotlight Search, men med möjlighet att visa ”mer avancerade resultat och ytterligare data från appar”. Om man trycker på sökfältet ska det dessutom gå att växla från Siri till andra chattbotar.

Apple verkar också göra stora förändringar på AI-bildfronten. Företaget sägs nämligen arbeta om Image Playground-appen med ett nytt gränssnitt och möjligheten att skapa mer verklighetstrogna bilder.

Sammantaget börjar det alltså allt mer låta som att iOS 27 kan innebära flera stora – och väldigt nödvändiga – uppgraderingar för Apples AI-funktioner.

Vi lär sannolikt få veta mer under WWDC 2026 den 8 juni, vilket är då Apple väntas presentera iOS 27 officiellt.