Nye detaljer om Siri 2.0 i iOS 27 er lekket – nytt grensesnitt og integrasjon med Dynamic Island

Detaljert lekkasje viser hvordan Siri kan utvikle seg i iOS 27

I tillegg til en dedikert app, kan Siri i stor grad bli tilgjengelig i Dynamic Island

Det kan også være et systemomfattende «Search or Ask»-grensesnitt med AI og forbedringer av Image Playground

Vi har lenge hørt rykter om at Apple kunne lansere en dedikert chat-app for Siri i iOS 27, men nå har vi fått et mye klarere bilde av hvordan denne store oppgraderingen faktisk kan se ut, og den handler om mye mer enn bare en app.

Ifølge Mark Gurman hos Bloomberg, via MacRumors, vil Siri i stor grad bo direkte i Dynamic Island. Når du aktiverer assistenten med en talekommando eller sideknappen, vil en Siri-animasjon dukke opp i Dynamic Island, og etter å ha stilt et spørsmål, vil et gjennomsiktig resultatkort dukke opp.

Hvis du vil gå dypere enn de første resultatene, kan du deretter sveipe på kortet for å åpne et chat-grensesnitt som ifølge informasjonen vil minne om en iMessage-samtale.

Der vil brukerne kunne se forskjellige små kort knyttet til spørsmålet, inkludert for eksempel kalenderhendelser, notater og værinformasjon.

Men det stopper ikke der. Apple sies også å jobbe med en helt dedikert Siri-app som kan åpnes når som helst og vil inkludere samtalehistorikk samt muligheten til å laste opp bilder og dokumenter. Så det høres mye mer ut som ChatGPT og andre moderne AI-chatboter.

Systemomfattande søk og bedre AI-bilder

Men det er ikke alt. Ifølge lekkasjen vil iOS 27 også få et systemomfattende søkegrensesnitt som kan åpnes ved å sveipe ned fra toppen av midten av skjermen, uavhengig av hvilken app eller visning du er i.

Når du gjør dette, vil en «Search or Ask»-boks dukke opp i Dynamic Island hvor du deretter kan skrive eller snakke direkte til systemet.

Funksjonen beskrives som noe som ligner på Spotlight Search, men med muligheten til å vise «mer avanserte resultater og tilleggsdata fra apper». Hvis du trykker på søkefeltet, vil du også kunne bytte fra Siri til andre chatboter.

Apple ser også ut til å gjøre store endringer på AI-bildefronten. Selskapet sies å jobbe med Image Playground-appen med et nytt grensesnitt og muligheten til å lage mer realistiske bilder.

Alt i alt begynner det å høres ut som iOS 27 kan bety flere store – og svært nødvendige – oppgraderinger av Apples AI-funksjoner.

Vi vil sannsynligvis finne ut mer under WWDC 2026 8. juni, som er da Apple forventes å offisielt presentere iOS 27.