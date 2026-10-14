Jag har sett Apples HomeView i verkligheten – den ser ut som en korsning mellan Apple Watch och klassiska iMac G4

Apple har hittills till stor del hållit sig utanför marknaden för smarta hem, men nu tar företaget ett rejält kliv in i kategorin. Apple har nämligen presenterat HomeView, företagets allra första smarta skärm, tillsammans med Apple HomePod mini 2, en ny Apple TV 4K och en rad smarta hemprodukter från samarbetspartnerna LG och Schneider Electric, inklusive en videodörrklocka.

Apple HomeView är en modern och charmig smart skärm med en 7-tums Liquid Retina-skärm som även fungerar som en hubb för det smarta hemmet. Du kan använda pekskärmen eller röstkommandon via Siri AI för att styra anslutna enheter, spela musik, kolla vädret och mycket mer.

Det finns två modeller: en version där skärmen sitter ovanpå en högtalarenhet (som visas högst upp på sidan), med en justerbar arm som gör att du kan luta och vrida skärmen, samt en modell som enbart består av skärmen och är avsedd för väggmontering.

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(Image credit: Apple)

HomeView kostar från 299 dollar i USA, 299 pund i Storbritannien och 449 australiska dollar i Australien. Förbeställningarna öppnade den 13 oktober och båda modellerna börjar säljas den 13 november. Till en början lanseras HomeView i Australien, Indien, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Storbritannien, USA och Sydafrika.

Sverige och övriga EU får däremot vänta. Enligt Apple kommer HomeView inte att säljas inom EU eftersom Siri AI för närvarande inte finns tillgängligt i iOS inom unionen. Apple uppger att företaget arbetar tillsammans med EU för att hitta en lösning, men något datum för en eventuell europeisk lansering har ännu inte meddelats. Det finns därför inte heller något officiellt svenskt pris.

HomeView kommer i välbekanta Apple-färger: silver, stjärnglans, rosérosa och rymdgrått. Den väggmonterade modellen erbjuds i silver och rymdgrått. Priset är faktiskt mer konkurrenskraftigt än jag hade väntat mig, med tanke på att tidigare rykten pekade på ett pris runt 350 dollar.

Även om 299 dollar fortfarande är 100 dollar mer än Echo Show 8 är det tydligt att Apple positionerar HomeView som ett alternativ till Amazons enheter. Om du redan använder flera Apple-produkter finns det dessutom flera övertygande anledningar att överväga den, när den väl blir tillgänglig på din marknad.

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När det gäller hårdvaran får du en 7-tums Liquid Retina-skärm, en ultravidvinkelkamera på 12 MP med Center Stage, fyra mikrofoner och ett högtalarsystem med flera element i modellen med högtalarbas.

HomeView drivs av Apples A18-processor, men använder varken iPadOS, tvOS eller iOS. Istället kör den ett helt nytt operativsystem som heter HomeView Software.

HomeView har funktioner som kan konkurrera med exempelvis Amazon Echo Show och Google Nest Hub. När det gäller Amazons alternativ kan Apple dessutom ha ett övertag inom två viktiga områden: integritet och integration med de Apple-enheter du redan använder varje dag.

Som ryktena och rapporterna antydde påminner HomeView om den gamla iMac G4, men med en mer förfinad design. Det börjar med skärmens urtavlor, där du kan välja mellan flera olika klockdesigner. Tänk dig en urtavla från Apple Watch eller skärmsläckargränssnittet på Apple TV 4K. Vissa alternativ känns bekanta om du har använt en Apple Watch, även om det finns tydliga skillnader.

(Image credit: Apple)

Snobben är tillbaka med nya äventyr och urtavlan Flow har fått en ny tolkning. Istället för att bara röra sig som en lavalampa reagerar dess färgglada former på det som kameran ovanför skärmen ser. Du kan också lägga till saker som kalender, att göra-listor och väder, där informationen anpassas från en allmän översikt till mer detaljerade uppgifter när du närmar dig skärmen.

HomeView kan känna igen upp till sex familjemedlemmar med hjälp av den inbyggda kameran, vilket gör att upplevelsen kan anpassas efter vem som använder den. Varje familjemedlem kan anpassa sin egen urtavla, sina appar och widgetar. Här påminner gränssnittet om iOS, till och med så pass att du kan ändra färgtonen på ikonerna.

Likheterna sträcker sig även till integriteten. Apple säger att personlig information förblir privat, vilket innebär att en annan familjemedlem inte bara ska kunna gå fram till HomeView och läsa dina meddelanden eller se vem du skriver med.

Enligt Apple spelas inte Siri-förfrågningar in och personuppgifter lagras inte direkt på själva HomeView. Den visar dessutom inga annonser, till skillnad från Echo Show, vilket gör att den känns mer som en naturlig del av hemmet än en reklamskylt på köksbänken.

Du behöver en iPhone eller iPad för att konfigurera HomeView och det är också detta som gör att enheten kan dra nytta av så mycket personlig information och sammanhang.

(Image credit: Apple)

Du hittar ingen App Store på HomeView. Istället har Apple valt ut appar och funktioner som företaget anser passar för en gemensam skärm i hemmet. Det omfattar Apples egna appar och tjänster, som Meddelanden, Musik, Väder, Påminnelser, Kalender, Safari, Hitta, FaceTime, Apple TV, Podcaster, Nyheter och Hem-appen.

Apple berättade också att utvalda medieappar från tredjeparter som redan fungerar med CarPlay kommer att stödjas. Det skulle kunna innebära att fler av dina favoritljudtjänster, som Spotify, blir tillgängliga på enheten.

Du kan alltså inte bara ladda ner vad du vill, men Apple har uppenbarligen tänkt igenom hur människor kommer att använda HomeView under dagen. Det kan handla om att kolla vädret, läsa meddelanden, spela musik eller styra anslutna enheter.

(Image credit: Apple)

Siri står i centrum för HomeView och det är integrationen med Apples bredare ekosystem som gör att upplevelsen börjar kännas mer ambitiös än hos en vanlig smart skärm.

HomeView kan använda personlig kontext för att hjälpa till med förfrågningar som går längre än enkla kommandon. Under en demonstration fick jag se hur den kunde hjälpa till att hitta ett recept som en vän hade rekommenderat, eller som ens mamma hade skickat, samt plocka fram en låt som en vän hade tipsat om via sms.

Den kan också hantera mer avancerade förfrågningar. Du skulle exempelvis kunna fråga när din pappas flyg landar, ta reda på hur lång tid det tar för honom att ta sig från flygplatsen till din lägenhet och sedan be om rekommendationer på bra brunchställen. Istället för att behandla varje fråga som en separat uppgift kan HomeView använda sammanhanget för att knyta ihop informationen.

Det handlar alltså inte bara om att be Siri tända en lampa eller ställa in en timer. Siri AI på HomeView verkar vara särskilt utvecklad för personlig assistans i flera steg, ungefär som Apple tidigare har utlovat med sin nästa generations personliga assistent.

(Image credit: Apple)

HomeView är inte bara en skärm med en högtalare monterad under. Apple har byggt in ett mer genomtänkt ljudsystem, med två specialutvecklade högtalarelement för höga frekvenser i själva skärmen, tillsammans med en nedåtriktad bashögtalare och ytterligare två kraftkompenserande bashögtalare i basen på modellen med högtalarenhet.

Under en demonstration i ett kök fick jag höra en låt av Bad Bunny spelas via Apple Music och HomeView kunde leverera imponerande hög volym utan att ljudet förvrängdes. Låttexterna visades också på skärmen, vilket gör att den känns som ett naturligt inslag på en köksö eller någon annan gemensam plats där musik är en del av vardagen.

Modellen med högtalarbas känns särskilt lämpad för köket, där du kan vinkla skärmen mot dig själv medan du lagar mat och sedan vrida den mot någon annan som kommer in i rummet. Som tidigare nämnts finns även en väggmonterad version, där ljudet har anpassats specifikt för placeringen, även om jag inte fick möjlighet att testa musikuppspelning på den modellen.

(Image credit: Apple)

En av de mer praktiska funktionerna är hur HomeView fungerar tillsammans med din iPhone. Om du tittar på ett recept på telefonen kan du trycka på eller hålla telefonen nära HomeView för att flytta över innehållet till den större skärmen. Du kan även flytta över ett FaceTime-samtal eller musik på samma sätt.

När det gäller recept kan Safari visa den viktigaste informationen, inklusive ingredienser och stegvisa instruktioner. Du kan följa receptet medan du lagar maten och använda timers under tiden.

Siri AI lägger till ytterligare ett lager av funktionalitet. Du kan exempelvis be assistenten lägga till ingredienser på en inköpslista, skapa en påminnelse eller hjälpa dig att hitta en närliggande matbutik där du kan köpa något du behöver. Det är precis den typen av sammanhängande arbetsflöde som känns logiskt på en skärm som är tänkt att stå i ett gemensamt utrymme, snarare än att bara fungera som en mindre surfplatta på köksbänken.

HomeView känns också som en naturlig förlängning av Apples ambitioner inom smarta hem. Med Hem-appen kan du styra kompatibla lampor, termostater, dörrlås och kameror, medan widgetar för det smarta hemmet gör att dina mest använda kontroller alltid finns nära till hands.

Du kan få aviseringar från dörrklockan och se direktsänd video från kameror, med stöd för att visa upp till nio kameravyer samtidigt. Befintliga enheter som är kompatibla med Apple Hem och Matter kommer naturligtvis också att fungera, vilket ger HomeView en tydlig roll som central hubb i det smarta hemmet.

HomeView kommer att lanseras före Apples nya Home Collection, en serie smarta hemprodukter som utvecklas i samarbete med LG Electronics och Schneider Electric och väntas dyka upp i december. Bland produkterna finns en videodörrklocka, ett smart lås och olika säkerhetskameror och sensorer.

(Image credit: Apple)

Som tidigare nämnts kan du välja mellan en HomeView med högtalarbas och en väggmonterad version. Den väggmonterade modellen känns som en ersättare för de pekskärmar som används för att styra automatiserade hemsystem och påminner även en del om en smart termostat.

Modellen med högtalarbas känns betydligt mer som en gemensam enhet som kan användas till lite av varje. Båda versionerna har sina fördelar, men det är något du behöver fundera över innan du bestämmer dig för vilken du vill köpa.

HomeView har färre funktioner än vissa konkurrenter och som tidigare nämnts är mjukvaran inte helt öppen. Jag tror att det är ett medvetet beslut av två anledningar: det gör att Apple kan erbjuda en genomtänkt och övertygande upplevelse som är anpassad efter vad HomeView faktiskt är tänkt att göra vid lanseringen, samtidigt som integriteten kan stå i centrum.

HomeView kommer att spela en central roll för att styra ditt smarta hem, men tack vare integrationen med Apples bredare ekosystem närmar den sig också rollen som en personlig assistent i hemmet. HomeView är inte en helt fristående enhet i traditionell mening, eftersom du behöver en iPhone eller iPad för att använda den. Men om du redan är investerad i Apples ekosystem kan den också innebära att du behöver plocka upp din iPhone lite mer sällan.

Det har tagit lång tid för Apple att ge sig in på marknaden för smarta skärmar, men efter att ha sett HomeView i praktiken tycker jag att väntan har varit värd det. Det här känns som en av Apples starkaste lanseringar i en ny produktkategori på väldigt länge. Apple har utnyttjat styrkorna i sitt ekosystem för att ge HomeView ett tydligt syfte: en gemensam skärm som ändå känns personlig, en hubb för det smarta hemmet som inte kräver att du plockar upp telefonen och en genuint användbar förlängning av de Apple-enheter du redan äger.

Echo Show har varit ett välbekant inslag i smarta hem i flera år. Men nu har Apple äntligen gett sig in i matchen med en produkt som känns typiskt Apple. Om du redan har en iPhone som en central del av din vardag kan jag verkligen se hur HomeView skulle passa in. För svenska användare återstår dock den stora frågan när, eller om, Apple kommer att kunna lansera den även här.

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