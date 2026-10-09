Ring presenterar 5 nya övervakningskameror för hemmet – inklusive sin första 4K-kamera för inomhusbruk och en modell med 360 graders täckning

Ring har presenterat 5 nya övervakningskameror

En av modellerna är Rings första 4K-kamera för inomhusbruk

De nya kamerorna går redan nu att köpa eller förbeställa

Ring har precis presenterat en rejäl uppdatering av sitt sortiment av smarta övervakningskameror för hemmet. Bland de fem nya modellerna finns något för de flesta, inklusive Rings första 4K-kamera för inomhusbruk samt flera betydande förbättringar när det gäller videoupplösning och strömförsörjning.

Vi börjar med den nya inomhusmodellen Ring Indoor Cam 4K, som introducerar vad Ring kallar ”Retinal 4K” till företagets inomhuskameror. Det innebär en uppgradering från den 2K-upplösning som tidigare erbjudits. Kameran har ett synfält på 115 grader, stöd för Wi-Fi 6 med dubbla frekvensband och ett fysiskt integritetsskydd som kan täcka linsen. Den finns att köpa nu för 1 199 kronor i Sverige.

Den andra inomhuskameran är Ring Pan-Tilt Indoor Cam 2K, som är en uppgradering av den tidigare modellen med 1080p-upplösning. Med 360 graders horisontell rotation och 175 graders vertikal lutning kan kameran automatiskt följa rörelser, vilket kan vara särskilt praktiskt om du har husdjur som hittar på bus. Du kan också styra kameran manuellt om du vill se en annan del av rummet. Även den här modellen har ett fysiskt integritetsskydd för extra trygghet och finns att köpa för 799 kronor i Sverige.

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Sedan har vi tre nya utomhuskameror. Floodlight Cam 4K Plus placerar sig strax under den befintliga Floodlight Cam 4K Pro, men erbjuder fortfarande högupplöst 4K-video, inspelning dygnet runt och smart rörelsedetektering, tillsammans med den inbyggda strålkastaren förstås. Den går att förbeställa för 2 499 kronor i Sverige.

4K-upplösning överallt där du behöver den

Floodlight Cam 4K Plus (vänster) och Spotlight Cam 4K Plus (höger). (Image credit: Ring)

Nästa modell är Spotlight Cam 4K Plus, som erbjuder 4K-video, en strålkastare med en ljusstyrka på 550 lumen och flera alternativ för strömförsörjning: batteri, nätadapter och solpanel.

Det är en uppgradering av den nuvarande Spotlight Cam 2K Plus, men modellen placerar sig fortfarande under Spotlight Cam 4K Pro, som har kraftfullare belysning på 660 lumen. Spotlight Cam 4K Plus går att förbeställa för 2 299 kronor i Sverige.

Den kanske mest imponerande av de nya kamerorna är Outdoor Cam 4K Plus. Förutom 4K-upplösning erbjuder den en mängd olika alternativ för strömförsörjning, inklusive batteri, nätadapter, fast kabelanslutning, solpanel och Power over Ethernet (PoE). Det ger en imponerande flexibilitet när det gäller installationen.

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Det finns redan en Pro-version med 4K-upplösning, men den nya Plus-modellen utökar möjligheterna med fast kabelanslutning och solcellsdrift. Outdoor Cam 4K Plus går att förbeställa för 1 699 kronor i Sverige.

Ring har redan ett omfattande sortiment av övervakningskameror och de stora nyheterna den här gången handlar framför allt om högre upplösning och fler alternativ för strömförsörjning i mellanklassen. Dessutom får Rings inomhuskameror stöd för 4K-upplösning för första gången.

Med allt från den flexibla Pan-Tilt Indoor Cam 2K för 799 kronor till den mer avancerade Floodlight Cam 4K Plus för 2 499 kronor får svenska konsumenter nu betydligt fler alternativ att välja mellan, oavsett om de vill övervaka vardagsrummet, hålla koll på husdjuren eller förbättra säkerheten utanför huset.

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