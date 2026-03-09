”En otroligt imponerande ingenjörsbedrift” – TechRadars MWC Awards 2026 presenterar våra 12 vinnare, från banbrytande telefoner och surfplattor till Wi-Fi och smart säkerhet

Välkommen till våra MWC 2026 Best in Show-priser, där vi har valt ut de produkter som imponerade mest på oss under den stora teknikmässan.

MWC brukade nästan enbart handla om telefoner – och det finns gott om sådana i listan – men i dag omfattar mässan allt från wearables och uppkopplade smarta enheter till nätverkslösningar för hemmet. Våra prisvinnare speglar den bredden.

Honor Magic V6

Vissa saker i livet är oundvikliga. Natten följer dagen, tidvattnet går upp och ner – och Honor presenterar världens tunnaste vikbara telefon på en stor teknikmässa.

En av de mest imponerande sakerna med Honor Magic V6 är dock att företaget inte har kompromissat med hållbarheten trots den extremt tunna designen. Telefonen har IP69-klassning mot vatten och damm, vilket faktiskt är bättre skydd än hos de flesta andra telefoner – trots att den är vikbar.

Den drivs av Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 från Qualcomm, som driver den generösa 7,95-tumsskärmen på insidan med en upplösning på 2352 × 2172. Ytterskärmen på 6,5 tum har upplösningen 2420 × 1080. Dessutom har Honor lyckats pressa in ett batteri på 6 600 mAh i det tunna chassit.

Det är en otroligt imponerande ingenjörsbedrift och en självklar vinnare enligt oss.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Det bästa sättet att förstå varför den här telefonen vann ett pris är att läsa vår fullständiga recension av Samsung Galaxy S26 Ultra, men ett citat säger nästan allt: “Det är förstås den bästa Android-telefonen någonsin.”

I hjärtat sitter Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy från Qualcomm, tillsammans med en fantastisk 6,9-tumsskärm med upplösningen 3120 × 1440. Den inkluderar dessutom Samsungs smarta Privacy Display, som kan dölja delar av skärmen – till exempel notiser – från personer som tittar över axeln.

Kameran har bredare bländare för att släppa in mer ljus, telefonen erbjuder en rad avancerade AI-funktioner och stöd för S Pen. Kort sagt är det en riktig kraftmaskin för dig som vill ha den mest kapabla telefonen på marknaden.

Nothing Phone (4a)

(Image credit: Future)

Om du vill ha snygga och innovativa funktioner i ett mer prisvärt paket tror vi att Nothing Phone (4a) kan bli en av årets mest eftertraktade telefoner.

Telefonen behåller den lekfulla teknikdesign som Nothing är kända för, inklusive en version av den bakre Glyph-belysningen.

Den 6,8 tum stora OLED-skärmen har upplösningen 2800 × 1260 och stöd för 120 Hz, medan Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 driver telefonen tillsammans med 12 GB RAM – trots att det är en mer prisvärd modell och minne just nu är dyrt.

På baksidan finns dessutom ett trippelkamerasystem, vilket gör att den faktiskt känns betydligt mer generös än exempelvis iPhone 17e. Lägg till att telefonen finns i fyra snygga färger och den blir ännu mer lockande.

TCL NXTPAPER 70 Pro

(Image credit: Future)

TCL NXTPAPER 70 Pro från TCL fortsätter att imponera med företagets unika NXTPAPER-skärmteknik. Dessa skärmar är i grunden inspirerade av e-boksläsare, med en matt och pappersliknande yta som minskar ansträngningen för ögonen, men utan att kompromissa med färger eller modern skärmteknik som exempelvis 120 Hz uppdateringsfrekvens.

NXTPAPER 70 Pro använder den senaste versionen av tekniken och erbjuder dessutom tre justerbara papperslägen: Color Paper Mode, Ink Paper Mode och Max Ink Mode. Du kan enkelt växla mellan dem via en särskild knapp.

Telefonen levereras även med en penna för att rita och skriva anteckningar direkt på skärmen, vilket gör att den fungerar som en hybrid mellan telefon, e-boksläsare och digital anteckningsbok – samtidigt som den naturligtvis klarar allt annat man förväntar sig av en telefon, inklusive att ta bilder.

Vi har sett NXTPAPER-telefoner från TCL tidigare, men det här är första gången vi faktiskt börjar överväga att byta ut en vanlig telefon mot en sådan.

MemoMind One

(Image credit: Future)

Ett annat koncept som stack ut på mässan var ett par nya AI-glasögon med ett tydligt fokus på flexibilitet och anpassning.

Det mest intressanta är den modulära designen, som gäller både hårdvara och mjukvara. Glasögonen erbjuder åtta olika bågdesigner och fem olika skalmar, så att du kan välja en stil som passar dig – och de kan dessutom utrustas med styrkeglas.

Även AI-stödet är flexibelt. I stället för att använda en enda språkmodell analyserar systemet uppgiften du vill utföra och väljer automatiskt mellan modeller från exempelvis OpenAI, Microsoft Azure eller Alibabas Qwen-modell beroende på vad som passar bäst.

Det är ett smart sätt att bygga AI-glasögon och vi ser fram emot att få se mer – och se världen genom dem.

Honor Magic Pad4

(Image credit: Future)

Den här surfplattan från Honor känns nästan omöjlig vid första anblick.

Med en tjocklek på bara 4,8 mm känns det som att det knappt finns plats för all teknik inuti, men ändå får du en 12-tumsskärm av OLED-typ med upplösningen 3000 × 1920, driven av Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 och med upp till 1 TB lagring.

Den låga vikten på 450 gram – något lättare än 11-tumsversionen av iPad Air trots större skärm – gör den till en extremt portabel surfplatta.

Som pricken över i har Honor även lagt till funktioner för produktivitet, inklusive ett skrivbordsläge med fönster som verkar väldigt smidigt, samt stöd för stylus. Det här kan mycket väl vara världens mest imponerande surfplatta rent designmässigt.

Soundcore Space 2

(Image credit: Future)

Soundcore, ljudmärket från Anker, är känt för att leverera hörlurar med mycket prestanda för pengarna. Modeller som Space One och Space One Pro tog ett steg upp i premiumsegmentet – med riktigt bra resultat. Nu verkar Soundcore Space 2 ta det konceptet ännu längre.

Soundcore säger att hörlurarna kommer att erbjuda deras mest avancerade aktiva brusreducering hittills, samt nya 30 mm-drivrutiner i siden och keramik som ska leverera “fyllig bas, tydliga röster och kristallklara diskanttoner”.

Stöd för LDAC-ljud i hög upplösning hjälper också till, tillsammans med en personlig ljudfunktion som analyserar din hörsel och justerar frekvenserna efter dina behov.

Med upp till 70 timmars batteritid och ett lanseringspris på 130 dollar låter det här som ett riktigt starkt paket.

Lenovo ThinkBook Modular PC Concept

(Image credit: Future)

Lenovo ThinkBook Modular PC Concept från Lenovo kan mycket väl visa hur framtidens bärbara datorer kan se ut.

Det är modulärt i den meningen att konfigurationen på utsidan enkelt kan ändras. Vid första anblick ser det ut som en vanlig bärbar dator, men den har faktiskt en extra skärm på baksidan av locket, utöver huvudskärmen.

Den här skärmen kan tas loss och användas som en separat extern skärm. Du kan också ta bort tangentbordet och ersätta det med den andra skärmen, vilket skapar en hybrid mellan laptop, surfplatta och dubbelskärmsenhet.

Dessutom kan portarna under tangentbordet bytas ut, så att du kan anpassa anslutningarna efter vad du behöver mest. Vi gillar verkligen den här idén, och även om konceptet kanske förblir en nischprodukt om det når marknaden, är möjligheterna väldigt spännande.

Biwin Mini SSD CL100

(Image credit: Future)

För kreatörer eller andra som behöver bära med sig enorma mängder data kan Biwin Mini SSD CL100 från Biwin kännas som en liten revolution.

De små lagringskorten – ungefär lika stora som ett mynt – kan innehålla upp till 2 TB flashlagring. De fungerar dock inte som vanliga SD-kort, eftersom överföringshastigheten ligger på PCIe 4-nivå, jämförbar med moderna SSD-enheter.

Med läsaren Biwin Mini SSD Reader RD510 kan du överföra data från CL100-enheterna med upp till 3,7 GB/s läshastighet och 3,4 GB/s skrivhastighet.

Det är en imponerande design: topprestanda för lagring i ett format som gör att du i teorin kan bära hundratals terabyte data i samma storlek och vikt som en enda vanlig extern SSD.

TP-Link Aginet HB810

(Image credit: TP-Link / Future)

TP-Link Aginet HB810 från TP‑Link är designat för att bli ett av de snabbaste mesh-Wi-Fi-systemen för hemmet.

Systemet erbjuder tri-band Wi-Fi 7 i sina mesh-noder, vilket enligt TP-Link ger trådlösa hastigheter på 19–22 Gbit/s. För kabelanslutningar finns en 10 GbE/SFP+ WAN/LAN-port, samt ytterligare 10 GbE- och 2,5 GbE-portar.

Ett viktigt löfte här är att bibehålla höga hastigheter även när nätverket är belastat. Systemet stöder 12 samtidiga spatial streams, 320 MHz-kanaler och tekniker som Multi-Link Operation, vilket ska hålla nätverket stabilt även när många användare är uppkopplade via flera noder.

Lägg till avancerade säkerhetsfunktioner och föräldrakontroller, och du får ett mesh-system som ser ut att vara ett riktigt kraftfullt uppgraderingsalternativ för hemnätverk.

uCloudlink OmniFlex Pro

(Image credit: Future)

uCloudlink OmniFlex Pro från uCloudlink är en router i proffsklass som är gjord för situationer där du snabbt behöver sätta upp ett nätverk på en ny plats.

Den kan ansluta till internet via bredband eller mobil uppkoppling, vilket i sig inte är något nytt. Det som gör den intressant är dess fokus på hög prestanda – utan behov av ett fysiskt SIM-kort.

Routern använder eSIM, vilket innebär en sak mindre att tänka på när du sätter upp nätverket. Mobilanslutningen kan användas som backup (den växlar automatiskt om huvudanslutningen går ner), eller som primär anslutning i ett nytt land – utan att du behöver planera SIM-kort i förväg.

Du kan enkelt aktivera en ny digital operatörsprofil vid behov, och tack vare 5G-anslutning och Wi-Fi 7 kan den leverera mycket höga hastigheter. Dessutom finns stöd för mesh-utbyggnad för att täcka större områden.

TP-Link Tapo C665G KIT

(Image credit: Future)

TP‑Link Tapo C665G KIT är ett smart övervakningssystem som är byggt för flexibel placering och bred täckning.

Kameran drivs av batteri och levereras med egna solpaneler, vilket gör att batteriet kan laddas under dagen så att systemet fortsätter fungera även på natten.

Den använder en 4K-sensor med förbättrad nattseende, kombinerad med AI-baserad händelseigenkänning. Det innebär att den inte bara kan se vad som händer, utan också skilja mellan rörelser som orsakas av exempelvis vind och sådant som faktiskt kräver en varning.

TP-Link lyfter särskilt fram att systemet är designat för att täcka stora områden på ett smart och effektivt sätt. Kameran har dessutom 4G-stöd, vilket innebär att den kan fungera även utan att vara nära din router.