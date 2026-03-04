Apple presenterar iPhone 17e – här är allt nytt i Apples mellanklass-telefon

Apple har presenterat nya iPhone 17e

Den nya mellanklass-telefonen får A19-chippet

iPhone 17e ligger på samma pris som föregångaren iPhone 16e

Apple har presenterat iPhone 17e, en ny telefon i mellanklassen som blev den första av flera lanseringar från Apple denna vecka.

iPhone 17e ersätter fjolårets iPhone 16e, som i sin tur ersatte iPhone SE som instegsmodell i Apples sortiment. Som väntat är den nya modellen en relativt liten uppgradering med nyheter som A19-chip och stöd för MagSafe.

Även om förändringarna är små är den goda nyheten att iPhone 17e kostar lika mycket som föregångaren (åtminstone i vissa regioner, inklusive Sverige). Telefonen med stöd för Apple Intelligence börjar på 8 495 kronor. Här är allt annat vi vet.

Nytt chip och interna uppgraderingar

(Image credit: Apple)

Den största uppgraderingen i iPhone 17e är det nya A19-chippet. Apple säger att CPU-prestandan är upp till dubbelt så snabb som A13 Bionic i iPhone 11, men företaget gav inga jämförelser med A18 i iPhone 16e – vilket kan tyda på att skillnaden där är ganska liten.

A19 är samma chip som sitter i iPhone 17, vilket innebär att iPhone 17e ligger i linje med den senaste generationens iPhone när det gäller prestanda. Om rå prestanda är viktigt kan det därför vara ett attraktivt alternativ.

Om du däremot vill ha maximal prestanda är iPhone 17 Pro med A19 Pro-chip ett bättre val.

Telefonen får också Apples egenutvecklade C1X-modem, som enligt Apple är dubbelt så snabbt som C1-modemet i iPhone 16e. Samtidigt har Apple tagit bort instegsvarianten med 128 GB lagring, vilket innebär att iPhone 17e nu börjar på 256 GB – utan att priset höjs.

Apple har också uppgraderat den trådlösa laddningen genom att lägga till MagSafe. Där iPhone 16e endast stödde Qi-laddning upp till 7,5 W kan iPhone 17e nu ladda trådlöst med upp till 15 W via MagSafe och fungerar med MagSafe-skal, plånböcker och andra tillbehör.

När det gäller kameran är den i stort sett densamma som i iPhone 16e, men med tillägget av Apples “nästa generations porträttfoto med Focus och Depth Control”.

Några designändringar

(Image credit: Apple)

Grunddesignen i iPhone 17e är oförändrad jämfört med fjolårets iPhone 16e. Du får till exempel en 6,1-tumsskärm av typen Super Retina XDR, ett chassi i aluminium och Action-knappen på sidan.

Det finns dock några mindre justeringar. Apple har uppgraderat skyddsglaset till andra generationens Ceramic Shield, vilket enligt företaget ger “tre gånger bättre reptålighet än föregående generation och minskade reflexer”.

Det finns också en ny färg som Apple kallar “soft pink”. Den kompletterar de vita och svarta färgerna från iPhone 16e.

De begränsade yttre förändringarna visar att detta främst är en uppdatering av interna komponenter, och det är därför ingen enorm förändring jämfört med iPhone 16e. Det finns flera skäl att vara intresserad av iPhone 17e, men den som redan använder iPhone 16e lär inte märka någon enorm skillnad.