Apple avduker iPhone 17e – dette er nyhetene i mellomklassemodellen

Apple har avduket den nye iPhone 17e

Den nye mellomklasse-iPhonen har fått en A19-brikke

iPhone 17e koster også det samme som forgjengeren iPhone 16e

Apple har avduket iPhone 17e, en ny iPhone i mellomklassen som forventes å være den første av flere nye lanseringer denne uken.

iPhone 17e erstatter fjorårets iPhone 16e, som erstattet iPhone SE som innstegsmodellen i Apples utvalg. Som forventet er den nye modellen en ganske liten oppgradering med nye funksjoner, inkludert A19-brikke og MagSafe-støtte.

Selv om endringene er minimale, er den gode nyheten at iPhone 17e koster det samme som forgjengeren. Den Apple Intelligence-klare telefonen starter på 8 990 kroner. Her er alt annet vi vet.

En ny brikke og innvendige oppgraderinger

(Image credit: Apple)

Den viktigste oppgraderingen i iPhone 17e er den nye A19-brikken. Apple sier at CPU-en er opptil dobbelt så rask som A13 Bionic-brikken i iPhone 11, selv om de ikke ga sammenligninger med A18 i iPhone 16e, noe som tyder på at gevinstene der kan være minimale.

A19 er den samme brikken som den du finner i iPhone 17, noe som betyr at iPhone 17e er oppdatert som den nyeste generasjonen iPhones når det gjelder kraft. Det betyr at hvis ytelse er en viktig målestokk for deg, kan det være et fristende alternativ.

Når det er sagt, hvis du trenger den råeste kraften du kan få, vil heller iPhone 17 Pro og A19 Pro-brikken være noe for deg.

Ellers finner du det Apple-produserte C1X-modemet, som er dobbelt så raskt som C1 i iPhone 16e, sier Apple. Selskapet har også fjernet inngangsnivået på 128 GB lagringsplass, slik at iPhone 17e nå starter med 256 GB lagringsplass uten en medfølgende prisøkning.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Og Apple har oppgradert enhetens trådløse lading, og introdusert sin egen MagSafe-standard. Mens iPhone 16e var begrenset til Qi-lading på opptil 7,5 W, tillater iPhone 17es MagSafe 15 W trådløs strøm og er kompatibel med MagSafe-deksler, lommebøker med mer.

Når det gjelder kameraet, er dette stort sett det samme som iPhone 16e, om enn med tillegg av Apples «neste generasjons portretter med fokus- og dybdekontroll».

En håndfull designendringer

(Image credit: Apple)

Kjernedesignet til iPhone 17e har ikke endret seg fra fjorårets iPhone 16e. Du får for eksempel en 6,1-tommers Super Retina XDR-skjerm med et aluminiumskabinett og handlingsknappen på den ene siden.

Det er imidlertid gjort noen merkbare justeringer. Apple har oppgradert frontglassbeskyttelsen til andre generasjons Ceramic Shield, som selskapet sier gir «3 ganger bedre ripebestandighet enn forrige generasjon og redusert gjenskinn».

Det er også en ny farge, som Apple kaller en «myk rosa». Den supplerer de hvite og svarte nyansene fra iPhone 16e.

De begrensede eksterne endringene avslører at dette er en oppdatering som hovedsakelig fokuserer på interne komponenter, og derfor ikke er en banebrytende endring sammenlignet med iPhone 16e. Det er grunner til å være interessert i iPhone 17e, men eksisterende iPhone 16e-brukere vil sannsynligvis ikke merke en stor forskjell.