MacBook Neo använder ett iPhone-chip – men hur mycket dator får man egentligen?
MacBook Neo använder A18 Pro från iPhone istället för ett M-chip. Vi tittar närmare på vad det innebär för prestanda och batteritid.
Apple har tagit ett ganska oväntat beslut med MacBook Neo. Istället för att använda en processor ur M-serien, som driver företagets övriga moderna Mac-datorer, har man valt A18 Pro – ett chip som ursprungligen utvecklades för iPhone. Det gör Neo till en annorlunda MacBook, där energieffektivitet och ett lägre pris prioriteras framför maximal prestanda.
För vanliga arbetsuppgifter som surfning, dokumentredigering, mejl och streaming fungerar lösningen förvånansvärt bra. Datorn har dessutom ett aluminiumchassi, en Liquid Retina-skärm på 13 tum och upp till 16 timmars batteritid vid videostreaming. Men det finns tydliga kompromisser. Arbetsminnet är begränsat till 8 GB, tangentbordet saknar bakgrundsbelysning och basmodellen har inte Touch ID.
MacBook Neo är därför knappast en ersättare för MacBook Pro eller ens MacBook Air för mer krävande användare. Däremot kan den vara ett intressant alternativ för studenter och andra som främst behöver en pålitlig vardagsdator. Vi har tittat närmare på hur MacBook Neo fungerar i praktiken – läs hela testet av MacBook Neo för att se vad vi tyckte.
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Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.