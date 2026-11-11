DJI:s nya drönare kan bokstavligen rädda liv – Matrice 5T har förbättrat mörkerseende och värmekamera med 1K-upplösning, perfekt för sök- och räddningsinsatser

DJI nya drönare tar högupplöst värmekamerateknik till räddningsinsatser

Matrice 5T kan upptäcka tunna kraftledningar på 32 meters avstånd

Värmekameran har fyra gånger så hög upplösning som konventionella sensorer

DJI har presenterat Matrice 5T, en professionell drönare som är utvecklad för sök- och räddningsinsatser, nödsituationer och krävande inspektionsuppdrag.

Den högupplösta värmekameran och det förbättrade mörkerseendet gör det möjligt för operatörer att undersöka svårtillgängliga platser, även i miljöer med extremt begränsad sikt.

Drönaren erbjuder dessutom upp till 59 minuters flygtid, förbättrad hinderavkänning och längre kommunikationsräckvidd för uppdrag i utmanande terräng.

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Värmekamera med 1K-upplösning och mörkerseende förbättrar sökmöjligheterna

Matrice 5T har en värmekamera med en ursprunglig upplösning på 1 280 × 1 024 pixlar, vilket ger fyra gånger så många pixlar som konventionella sensorer med upplösningen 640 × 512.

Det ultrahögupplösta infraröda läget ökar upplösningen till 2 560 × 2 048 pixlar, vilket gör att operatörer kan undersöka värmemönster med ännu fler bilddetaljer.

Dessa funktioner kan bli särskilt användbara vid sök- och räddningsinsatser, där det kan vara svårt att upptäcka människor i mörker eller i svår terräng.

Vidvinkelkameran använder en sensor på 1/0,98 tum och en bländare på f/1,8, med stöd av AI-baserade förbättringar för fotografering i svagt ljus.

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DJI hävdar att systemet kan ta färgbilder vid en ljusnivå på endast 0,01 lux, vilket motsvarar en extremt mörk miljö.

Drönaren har också en mellanliggande telefotokamera på 50 MP med 3x optisk zoom för att undersöka infrastruktur och avlägsna objekt.

Ytterligare en telefotokamera erbjuder 11x optisk zoom, 176x hybridzoom och monokromt mörkerseende, vilket gör det möjligt för operatörer att granska registreringsskyltar på upp till 400 meters avstånd.

Hinderavkänningen har fått lika mycket uppmärksamhet genom en kombination av LiDAR, millimetervågsradar och rundstrålande visuella sensorer.

LiDAR-systemet kan identifiera tunna hinder, inklusive elkablar, på upp till 32 meters avstånd under nattliga uppdrag.

Radarn hjälper till att upptäcka omgivande föremål när dimma, regn eller luftburet damm stör den vanliga visuella avkänningen.

Samtidigt bidrar kombinerad information från kameror och radar till navigeringen på platser där satellitpositioneringssignalerna är svaga eller opålitliga.

Lång överföringsräckvidd och inbyggd AI

DJI har också uppgraderat kommunikationen med sitt O4 Enterprise-system, som stöder överföringsavstånd på upp till 40 kilometer.

Automatisk frekvensväxling hjälper till att upprätthålla anslutningen i stadsmiljöer med störningar, medan mobilnätsanslutning och reläkonfigurationer förbättrar täckningen när fysiska hinder står i vägen.

Vid sökinsatser i svår terräng kan dessa funktioner hjälpa räddningspersonal att ta emot flygbilder från längre avstånd utan att helt behöva förlita sig på direkta anslutningar.

Drönaren kan också samordna reläkonfigurationer med flera drönare när terrängen blockerar konventionella överföringsvägar.

Den inbyggda artificiella intelligensen kan identifiera fler än 20 objektkategorier genom att analysera bilder från värmekameran och de vanliga kamerorna samtidigt.

Operatörer som är anslutna till DJI FlightHub 2 kan söka efter objekt med hjälp av skriftliga beskrivningar eller referensbilder och därefter skapa automatiserade patrullrutter med anpassade åtgärder.

För kartläggningsuppdrag stöder DJI Terra mätningar med centimeternoggrannhet utan markkontrollpunkter under vissa förutsättningar.

Mjukvaran kan också skapa värmekartor, mäta temperaturer och identifiera avvikande värmemönster vid inspektioner av solcellsanläggningar och elektrisk infrastruktur.

Enligt DJI kan fjärrkontrollen bearbeta 200 fotografier på åtta minuter och generera punktmoln eller 2,5D-modeller för bedömningar ute på fältet.

Drönaren stöder dessutom automatiserade inspektionsrutter, starter från fartyg i rörelse och landningar på särskilda markeringar på fartygsdäck.

Matrice 5T är IP55-klassad och kan användas i temperaturer mellan −20 och 50 °C, även om den faktiska flygtiden beror på driftsförhållandena.

DJI erbjuder också skyddspaket för företagskunder som omfattar reparationer, årliga batteribyten, incidenter där drönaren flyger iväg och ytterligare garantiskydd.

Matrice 5T finns nu att beställa via auktoriserade DJI Enterprise-återförsäljare. I Sverige kostar drönaren 92 745 kronor inklusive moms (74 196 kronor exklusive moms) och säljs bland annat av Swedron och Drönarbutiken som beställningsvara.