SpaceX säger sig kunna bygga mer datorkapacitet än Google gjort under hela sin existens – på bara 1,5 år

SpaceX vill bygga ut sin datacenterkapacitet med 10 GW under 2027

Analytiker tror att Musks aggressiva byggplaner faktiskt kan bli verklighet

Colossus 2 visar redan vilken enorm skala SpaceX siktar på

SpaceX hävdar att företaget skulle kunna bygga ut sin beräkningskapacitet för artificiell intelligens med enorma mängder under de kommande 18 månaderna, vilket potentiellt skulle motsvara allt Google har byggt upp under flera decennier.

Elon Musk tror att hans företag kan installera ytterligare 10 gigawatt kapacitet i datacenter under 2027, en ambition som har mötts av skepsis.

Analytiker tror dock att den föreslagna expansionen är genomförbar och hänvisar till framstegen i byggprojekten, företagets egen tillverkningskapacitet och tillgången till särskild utrustning för elproduktion.

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SpaceX snabba byggtakt kan förändra konkurrensen om datacenter

Enligt SemiAnalysis skulle SpaceX kunna öka sin beräkningsinfrastruktur från cirka 3 GW till över 10 GW genom planerade utbyggnader på flera platser.

Om företaget lyckas skulle expansionen innebära omkring 10 GW ytterligare kapacitet på bara 18 månader, vilket motsvarar den kapacitet Google har byggt upp under hela sin existens.

Analytikerna pekar på den snabba utvecklingen av Colossus 1 och Colossus 2 som bevis för att Musks ambitiösa byggplaner faktiskt kan vara genomförbara.

Colossus 2 är ett särskilt viktigt exempel, eftersom anläggningens elproduktionskapacitet enligt uppgifter väntas öka från 0,4 GW i januari till omkring 2,4 GW i december.

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Anläggningen uppges ha 89 gasturbiner som tillsammans kan generera cirka 2,5 GW, samt 1 377 Tesla Megapack-batterisystem som har installerats på området.

Miljörestriktioner kommer dock så småningom att begränsa den tillåtna elproduktionen från turbinerna till omkring 1,24 GW, vilket innebär att ytterligare elförsörjning kommer att behövas.

Anläggningen väntas också få omkring 1,2 GW från elnätet, även om analytiker uppskattar att ytterligare 300 MW fortfarande behövs.

Batterilagring skulle kunna hjälpa till att täcka skillnaden genom att leverera extra el när efterfrågan varierar, eventuellt tillsammans med el från externa leverantörer.

SpaceX uppges ha fått ett tillfälligt tillstånd från myndigheterna i Mississippi att använda ytterligare turbiner, under förutsättning att företaget fasar ut dem senast i juli 2027.

Teslas tillverkningskapacitet kan ge SpaceX en fördel

En faktor som potentiellt kan påskynda byggandet är SpaceX koppling till Tesla, som skulle kunna ge tillgång till tillverkningskapacitet och komponenter för elinfrastruktur.

SemiAnalysis menar att Tesla kan tillverka modulär mekanisk och elektrisk utrustning, vilket skulle göra det möjligt för installationsteamen att sätta färdiga system på plats utan att behöva vänta på traditionella leverantörer.

Ett sådant upplägg skulle kunna minska förseningar i inköpsprocessen som drabbar konkurrerande aktörer, särskilt när specialiserad elutrustning och annan viktig infrastruktur fortfarande är svår att få tag på.

Analytikerna identifierade också omkring 9 GW potentiell beräkningskapacitet i de anläggningar som ingick i deras granskning av SpaceX planerade utbyggnader.

Musk har tidigare uppgett att Colossus 2 redan använde 550 000 grafikprocessorer (GPU) den 25 september, även om den exakta fördelningen mellan de olika byggnaderna fortfarande är oklar.

Andra projekt, däribland Gun Range och Project SPAM, verkar också gå framåt, och flygbilder visar omfattande byggaktivitet.

Färdigställda byggnader innebär dock inte automatiskt att beräkningskapaciteten är redo att tas i drift, särskilt om elanslutningar, kylsystem och serverinstallationer ännu inte är klara.

Microsofts VD Satya Nadella har tidigare förklarat problemet:

”Du kan faktiskt ha en hel hög med chip liggande i lager som du inte kan koppla in. Det är precis det problemet jag har i dag.”

SpaceX måste också säkra tillräckligt många GPU, minneskomponenter och utrustning för elproduktion innan företagets ambitiösa utbyggnadsplaner kan bli verklighet.

Även med omfattande tillverkningsresurser kan myndighetsrestriktioner, tillgången på byggmaterial och lokalt motstånd försvåra expansionen på flera platser.

Via Tom's Hardware

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