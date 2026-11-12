DJIs nye drone kan bokstavelig talt redde liv – Matrice 5T er perfekt for lete- og redningsoperasjoner

DJIs nye drone bringer høyoppløselig termisk bildeteknologi til redningsoperasjoner

Matrice 5T kan oppdage tynne kraftlinjer på 32 meters avstand

Det termiske kameraet har fire ganger så høy oppløsning som konvensjonelle sensorer

DJI har lansert Matrice 5T, en profesjonell drone utviklet for søk- og redningsaksjoner, nødsituasjoner og krevende inspeksjonsoppgaver.

Det høyoppløselige varmekameraet og det forbedrede nattsynet gjør det mulig for operatører å undersøke vanskelig tilgjengelige steder, selv i omgivelser med svært begrenset sikt.

Dronen tilbyr dessuten opptil 59 minutters flytid, forbedret hindringsdeteksjon og en utvidet kommunikasjonsrekkevidde for oppdrag i krevende terreng.

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Termisk kamera med 1K-oppløsning og nattsyn forbedrer søkekapasiteten

Matrice 5T er utstyrt med et termisk kamera med en oppløsning på 1280 × 1024 piksler – noe som gir fire ganger så mange piksler som konvensjonelle sensorer med 640 × 512 piksler.

En modus med svært høy infrarød oppløsning øker dette til 2560 × 2048 piksler, slik at operatører kan undersøke termiske mønstre med enda større detaljrikdom.

Disse egenskapene er spesielt verdifulle ved søk- og redningsaksjoner, der det kan være vanskelig å oppdage personer i mørket eller i krevende terreng.

Vidvinkelkameraet benytter en 1/0,98-tommers sensor og en blenderåpning på f/1,8, støttet av AI-baserte forbedringer for fotografering i svakt lys.

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DJI opplyser at systemet kan ta fargebilder ved lysnivåer helt ned til 0,01 lux – et ekstremt mørkt miljø.

Dronen har også et 50 MP kamera med middels teleobjektiv og 3x optisk zoom, utviklet for inspeksjon av infrastruktur og objekter på avstand.

Et annet telekamera tilbyr 11x optisk zoom, 176x hybridzoom og monokromt nattsyn, noe som gjør det mulig for operatører å lese bilskilt på opptil 400 meters avstand.

Det er også lagt stor vekt på hindringsdeteksjon, som benytter en kombinasjon av LiDAR, radar (millimeterbølger) og visuelle sensorer som dekker alle retninger.

Under oppdrag i mørket kan LiDAR-systemet identifisere tynne hindringer – som for eksempel strømlinjer – på avstander opptil 32 meter. Radaren bidrar til å oppdage objekter i omgivelsene når tåke, regn eller støv i luften hindrer vanlige visuelle sensorer.

Samtidig bidrar kombinerte data fra kameraer og radar til navigasjon i områder der satellittbaserte posisjonssignaler er svake eller upålitelige.

Lang overføringsrekkevidde og innebygd KI

DJI har også oppgradert kommunikasjonsmulighetene med O4 Enterprise-systemet, som støtter overføringsavstander på opptil 40 kilometer.

Automatisk frekvensbytte bidrar til å opprettholde forbindelsen i urbane miljøer med mye forstyrrelser, mens støtte for mobilnett og bruk av relékonfigurasjoner forbedrer dekningen når det finnes fysiske hindringer.

Under søksoperasjoner i krevende terreng gjør disse funksjonene det mulig for redningsmannskaper å motta bilder fra luften over større avstander, uten å være avhengige av en direkte forbindelse.

Dronen kan også koordinere relékonfigurasjoner som involverer flere droner, dersom terrenget blokkerer vanlige overføringsveier.

Innebygd kunstig intelligens kan identifisere over 20 kategorier av objekter ved å analysere opptak fra både termiske kameraer og vanlige kameraer samtidig.

Operatører som er koblet til DJI FlightHub 2, kan søke etter objekter ved hjelp av tekstbeskrivelser eller referansebilder, og deretter opprette automatiserte patruljeruter med skreddersydde handlinger.

For kartleggingsoppdrag støtter DJI Terra målinger med centimeters nøyaktighet – under gitte forutsetninger og uten behov for bakkekontrollpunkter.

Programvaren kan også generere varmekart, måle temperaturer og identifisere termiske avvik under inspeksjoner av solenergianlegg og elektrisk infrastruktur.

Ifølge DJI kan fjernkontrollen behandle 200 fotografier på åtte minutter, og generere punktskyer eller 2,5D-modeller for vurdering direkte på stedet.

Videre støtter dronen automatiserte inspeksjonsruter, letting fra fartøy i bevegelse, samt landing på spesifikke markører på skipsdekk. Matrice 5T er IP55-sertifisert og kan brukes i temperaturer fra −20 til 50 °C, selv om den faktiske flytiden vil variere avhengig av driftsforholdene.

DJI tilbyr også beskyttelsespakker for bedriftskunder, som inkluderer reparasjoner, årlig utskifting av batterier, dekning ved tap av drone («fly-away»), samt utvidet garanti.

Matrice 5T kan nå bestilles via autoriserte DJI Enterprise-forhandlere. I Norge koster dronen 99 990 kroner inkludert mva., og den kan bestilles direkte fra DJI i Norge. For reineiere finnes det en egen reindriftspakke til 159 299 kroner inkludert mva.