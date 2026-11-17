Arbeidstakere sa at de ville kreve mer lønn og goder når de kom tilbake til arbeidsgiveren etter mislykkede KI-forsøk.

Halvparten av arbeiderne ville faktisk prioritere sikkerhet fremfor titler og goder.

Omdømmeskade og arbeidstakerlojalitet kan også påvirke arbeidsgivere.

Ny forskning advarer om at bedrifter som ønsker å erstatte menneskelige arbeidstakere med kunstig intelligens, kan oppleve alvorlige konsekvenser for omdømmet på sikt dersom KI-strategiene deres slår feil.

Rapporten fra JobAssist advarer om at bedrifter som blir tvunget til å ansette folk på nytt etter å ha sagt dem opp, kan ende opp med å måtte betale høyere lønn, tilby bedre kontraktsvilkår og gi sterkere ansettelsesvern.

Men selv om de tilbyr de ansatte bedre vilkår, kan skaden på omdømmet og lojaliteten allerede være skjedd – nesten en tredjedel (29 %) av arbeidstakerne sier at de ville ha vendt tilbake til sin gamle jobb, men at de umiddelbart ville ha begynt å se etter en annen.

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Å erstatte mennesker med kunstig intelligens kan få langvarige konsekvenser

Selv om et relativt lavt, men likevel ikke ubetydelig antall arbeidstakere sannsynligvis vil fortsette å lete etter andre muligheter, er andelen som søker høyere lønn (71 %) langt større. Nesten to av tre (64 %) oppga også at de ville forhandle mer aggressivt generelt dersom de vendte tilbake til en tidligere arbeidsplass.

Arbeidstakere er dessuten fortsatt svært bekymret for hvordan KI vil påvirke rollene deres; halvparten (54 %) ville nå prioritere jobbtrygghet fremfor titler og goder – noe som tyder på en frykt for å bli rammet av enda en nedbemanning. Nesten halvparten (44 %) svarte også at de ville ha mindre tillit til arbeidsgiveren dersom KI erstattet menneskelige arbeidstakere.

Samlet sett viser undersøkelsen at en arbeidsgivers omdømme kan ta skade utover selve nedbemanningsprosessen, ettersom både oppsagte medarbeidere og eventuelle gjenansatte vil ha mindre tillit til selskapet.

Til tross for kostnadene knyttet til selve nedbemanningen og de store investeringene i kunstig intelligens, advarer JobAssist om at arbeidstakere kan ende opp med å kreve mer lønn, flere goder og større trygghet enn de gjorde tidligere.

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«For bedrifter som vurderer de økonomiske fordelene ved å erstatte ansatte med KI, belyser undersøkelsen en risiko som kan oppstå dersom en beslutning om automatisering må reverseres», oppsummeres det i rapporten.

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