Når det gjelder smartklokker i det øvre sjiktet, er Garmin Fenix ​​og Apple Watch Ultra to av de mest populære produktseriene. Selv om de skiller seg fra hverandre på mange måter, tjener begge klokkene i bunn og grunn samme formål innenfor sine respektive merkevarer – de er svært avanserte og robuste utgaver av produsentenes rimeligere smartklokker, utviklet for fotturer og andre utendørsaktiviteter.

Så, hvilken bør du kjøpe nå? Det er spørsmålet jeg skal hjelpe deg med å besvare. Jeg har testet hver eneste generasjon av Apple Watch Ultra, og de siste to årene har jeg i hovedsak vekslet mellom å bruke Garmin Fenix 8, Apple Watch Ultra 3, Garmin Fenix ​​9 Pro og Apple Watch Ultra 4. Jeg har derfor gode forutsetninger for å gi deg råd om hvilken av disse klokkene du bør velge.

Svaret mitt vil ikke være likt for alle – det avhenger av budsjettet ditt og dine spesifikke behov. Jeg håper imidlertid at du etter å ha lest denne artikkelen vil ha en bedre forståelse av hvilken premiumklokke som passer best for nettopp deg.

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For det første: Bruker du en iPhone?

For å begynne med det åpenbare: Dette valget er egentlig bare relevant for iPhone-brukere. Apple Watch fungerer utelukkende med iPhone – ferdig snakka. Hvis du har en annen type telefon, kan du med en gang utelukke Apple Watch.

Hvis du bruker Android, ville jeg valgt en modell fra Garmin Fenix-serien. Disse klokkene er ikke låst til et bestemt operativsystem, men fungerer med både Android og iPhone, forutsatt at du laster ned den tilhørende appen.

Hvis du har en Samsung-telefon, kan du velge Samsung Galaxy Watch Ultra 2 – det er en svært god klokke som integreres perfekt med Samsung Health. Men hvis du skulle komme over et godt tilbud på Garmin Fenix ​​8 – som fikk fem stjerner i vår anmeldelse – ville det være vanskelig å anbefale Samsung-klokken fremfor en Fenix.

For det andre: Tenk på prisen

Garmin Fenix ​​9 og 9 Pro har nylig blitt lansert og er fantastiske klokker – i likhet med Garmin Fenix ​​8 og 8 Pro før dem, fikk Garmin Fenix ​​9 Pro fem stjerner i vår anmeldelse. De er imidlertid langt fra billige; i Sverige ligger prisen for Pro-modellene på rundt 13 000–14 000 kroner. Siden de er så nye, er det også lite sannsynlig at vi vil se store rabatter under for eksempel årets Black Friday.

Garmin Fenix ​​8 er derimot gjenstand for svært gode tilbud hos svenske forhandlere. Hos Power kan du sikre deg klokken – som finnes i både 43 mm- og 47 mm-versjoner – for bare 5 590 kroner, noe som tilsvarer en rabatt på rundt 30 %. Dette er en utmerket pris for en så avansert premiumklokke.

Også Garmin Fenix ​​8 Pro har fått en betydelig prisreduksjon. Akkurat nå kan du få 47 mm-modellen hos Power for 7 490 kroner – en besparelse på nesten 3 000 kroner. Hvis du er på utkikk etter en klokke med safirglass samt innebygd LTE og satellittforbindelse, er dette et tilbud som absolutt er verdt å se nærmere på.

Spar 35% Garmin Fenix 8: var 8 490 NOK nu 5 490 NOK hos power.no Spar 3 000 kroner på Garmin Fenix ​​8 – en av de beste trenings- og eventyrklokkene vi noensinne har testet. Den er fullspekket med Garmins avanserte funksjoner for trening og helse, har en fantastisk AMOLED-skjerm, lang batteritid og detaljerte kart. Til denne prisen er det et fantastisk kjøp, både for ambisiøse utøvere og friluftsentusiaster. 43 mm-modellen er også tilgjengelig hos Power til samme pris, dersom du foretrekker en litt mindre klokke.

Spar 30% Garmin Fenix 8 Pro: var 10 749 NOK nu 7 490 NOK hos power.no Du sparer over 3 000 kroner på Garmins avanserte Pro-modell. I tillegg til et omfattende utvalg av fremragende funksjoner for trening, helse og navigasjon, får du en 1,4-tommers AMOLED-skjerm med slitesterkt safirglass, opptil 15 dagers batteritid, samt innebygd LTE og satellittforbindelse – inkludert støtte for funksjoner som SOS-meldinger. Et utmerket valg for deg som ofte legger ut på eventyr uten å ha med deg telefonen.

I likhet med Garmin Fenix-serien er rabattene på årets Apple Watch Ultra 4 relativt små. Klokken koster fra 10 490 kroner hos Apple, og det er fjorårets modell, Apple Watch Ultra 3, som har hatt de største prisreduksjonene.

Akkurat nå kan du finne Apple Watch Ultra 3 fra rundt 6 500 kroner, avhengig av farge og rem. Dette utgjør en betydelig besparelse sammenlignet med lanseringsprisen på 10 990 kroner.

I motsetning til Fenix ​​8 finnes Apple Watch Ultra kun i én størrelse per generasjon – selv om det er to fargealternativer og flere ulike typer remmer å velge mellom.

For det tredje: Tenk på funksjonene

Apple Watch Ultra 3 og 4 (jeg vil ikke anbefale å kjøpe den opprinnelige modellen eller Ultra 2, ettersom du ønsker at den nye klokken skal være kompatibel med Apples programvareoppdateringer så lenge som mulig) er utstyrt med så mange smarte programvarefunksjoner at det blir for omfattende å ramse dem opp her. Dessuten kan eventuelle manglende funksjoner legges til via App Store.

Når det gjelder maskinvare, er Apple Watch Ultra-serien fortsatt gullstandarden for GPS og pulsmåling – selve målestokken jeg bruker når jeg tester andre klokker. Alle modellene har støtte for mobilnett rett ut av esken, noe som gjør at du kan bruke klokken som en miniatyrtelefon, selv når den ikke er koblet til via Bluetooth.

Fenix ​​8 og Fenix ​​9 ligger et stykke bak Apple Watch når det gjelder programvarefunksjoner. Brukergrensesnittene er ikke fullt så polerte; og selv om de tilbyr håndtering av varsler, digital lommebok og en «finn telefonen min»-funksjon – i likhet med Apple Watch – er ikke disse funksjonene skreddersydd for iPhone. Dermed blir brukeropplevelsen ikke like sømløs, mens alt fungerer knirkefritt innenfor Apples eget økosystem.

Basert på mine omfattende tester ligger imidlertid Fenix-serien så tett opp til Apple Watch når det gjelder nøyaktighet på GPS og pulsmåling, at forskjellen i praksis er neglisjerbar. Begge har avanserte navigeringsverktøy, detaljerte fargekart og virtuelle fartsholdere. Den største fordelen med Fenix ​​sammenlignet med Apple Watch er likevel batteritiden – den varer i alt fra 9 til 18 dager, avhengig av modell, mot Apples to dager.

Dette betyr at du kan spore søvn over lengre tid, gjennomføre flere treningsøkter med GPS, og slippe å bekymre deg like mye for batterinivået. I tillegg har Fenix ​​mer praktiske verktøy for overlevelse, som en dedikert LED-lykt, mens Ultra bruker selve skjermen som lyskilde.

Men hvilken burde du kjøpe?

(Image credit: Future)

Med Black Friday-tilbud som presser prisene på Garmin Fenix ​​8 og Apple Watch Ultra 3 betydelig ned, kan det være vanskelig å avgjøre hvilken man skal velge – spesielt siden de er så jevngode når det gjelder ytelse. Her i Sverige har imidlertid Garmin Fenix ​​8 for tiden en klar prisfordel.

Basert på informasjonen ovenfor kan valget av klokke kokes ned til tre svært enkle spørsmål:

Trenger du lang batteritid? Hvis det er sannsynlig at du går mer enn 24–48 timer uten å lade klokken – selv med tilgang til hurtiglading – bør du velge Fenix ​​8.

Hvis det er sannsynlig at du går mer enn 24–48 timer uten å lade klokken – selv med tilgang til hurtiglading – bør du velge Fenix ​​8. Ønsker du å kunne bruke klokken uten telefonen i nærheten? Garmin Fenix ​​8 Pro støtter LTE og satellittkommunikasjon via Garmins inReach-abonnement, og den er for tiden også tilgjengelig med en solid rabatt hos Power i forbindelse med Black Friday. På den annen side kan alle Apple Watch Ultra-modeller kobles til et kompatibelt mobilabonnement, noe som lar deg ringe, sende meldinger, håndtere e-post, bruke WhatsApp og mer – noe som gjør dem til betydelig bedre kommunikasjonsverktøy i hverdagen.

Garmin Fenix ​​8 Pro støtter LTE og satellittkommunikasjon via Garmins inReach-abonnement, og den er for tiden også tilgjengelig med en solid rabatt hos Power i forbindelse med Black Friday. På den annen side kan alle Apple Watch Ultra-modeller kobles til et kompatibelt mobilabonnement, noe som lar deg ringe, sende meldinger, håndtere e-post, bruke WhatsApp og mer – noe som gjør dem til betydelig bedre kommunikasjonsverktøy i hverdagen. Bruker du allerede Apple-produkter til alt? Hvis du allerede har iPhone, AirPods og en Mac, er det mer logisk å velge en Apple Watch, ettersom du da får tilgang til mange nyttige funksjoner som fungerer sømløst på tvers av enhetene dine.

Hvis du ikke ønsker å betale ekstra for å koble klokken til mobilabonnementet ditt – slik at den kan brukes som et kommunikasjonsverktøy – og du heller ikke liker tanken på å måtte lade den annenhver dag, ville jeg valgt Garmin Fenix ​​8. Med tanke på de fantastiske rabattene som er nevnt ovenfor, ville jeg faktisk valgt denne fremfor en Fenix ​​9 til full pris.

På den annen side, hvis du liker tanken på å ha en liten telefon på håndleddet som fungerer sømløst sammen med dine andre Apple-enheter – samtidig som du får en svært kapabel smartklokke – ville jeg gått for Apple Watch Ultra 3 til redusert pris.