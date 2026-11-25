Det finnes en ny tredjepartsapp for Fitbit Air.

Fitbit Air Notifier gjør det mulig å motta varsler på Fitbit Air.

Du kan tilpasse varsler etter app eller kontakt.

Appen har allerede blitt populær blant brukere som har savnet denne funksjonen.

For mange ligger appellen ved Google Fitbit Air i enkelheten: Ingen skjerm, ett enkelt LED-lys, og vibrasjoner som utelukkende brukes til alarmer. For andre er ikke dette nok – og nå finnes det en tredjepartsapp som lar aktivitetsmåleren vibrere når du mottar varsler på telefonen.

Appen, som heter Fitbit Air Notifier (via 9to5Google), er gratis å installere og bruke. Du kan konfigurere vibrasjoner for spesifikke apper eller kontakter, slik at bare de viktigste varslene utløser en vibrasjon og får deg til å sjekke telefonen.

De vanlige forholdsreglene gjelder her; du installerer apper på eget ansvar – spesielt når det gjelder uoffisielle apper for maskinvare. Fitbit Air Notifier lover imidlertid at de verken deler eller samler inn noen form for data.

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Vi testet appen med vår egen Fitbit Air, og alt var oppe og gikk på under ett minutt. Den byr på et imponerende bredt spekter av tilpasningsmuligheter, der du kan justere alt fra vibrasjonsstyrke til hvilke spesifikke nøkkelord i varslene som skal utløse en vibrasjon.

Enda et appalternativ

Et par andre funksjoner det er verdt å nevne, er «Quiet Hours» – der du kan angi tidsrom der ingen varsler slipper gjennom – og «Find my Air», som bruker vibrasjoner og styrken på Bluetooth-signalet til å hjelpe deg med å finne en aktivitetstracker du har forlagt.

Appen gir deg god kontroll over vibrasjoner på håndleddet, slik at du kun mottar de viktigste varslene på din Fitbit Air, uten å bli overøst med meldinger. Dette er en av hovedgrunnene til å velge denne typen aktivitetstracker fremfor en modell med skjerm.

Fitbit Air Notifier er ikke den eneste nye appen som tilbyr denne funksjonaliteten; det finnes også en app som heter Cuff, som i tillegg kan håndtere helsestatistikk dersom du foretrekker å ikke bruke Google Health til dette formålet. Foreløpig må imidlertid Cuff installeres manuelt, utenom den offisielle appbutikken.

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Å dømme av reaksjonene på Reddit, er dette noe mange brukere er interessert i. En bruker bemerket at det var «ganske dumt» av Google å utelate funksjonen – så hvis du har savnet den, er du langt fra alene.

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