Fitbits nye AI-drevne personlige coach-app begynner å rulles ut – her er alt som er nytt
Gemini har også et grep om trening.
- Ny AI-coach kommer til Fitbit Premium-brukere
- Noen Android-brukere i USA har allerede fått oppdateringen
- Nye AI-funksjoner gir blant annet innsikt og råd
Google lovet nylig nye Fitbit-enheter neste år, men en ny appoppdatering er allerede på vei som vil gi Fitbit-brukere personlig veiledning for trening, søvn og velvære – alt takket være Gemini AI.
Ifølge Google rulles oppdateringen først ut til Fitbit Premium-brukere i USA på Android, med en iOS-versjon på vei snart. Den lanseres som en Public Preview, noe som betyr at det fortsatt er en testversjon under utvikling.
Noen brukere på Reddit melder at de allerede har fått tilgang til oppdateringen, men det ser ut til å komme i etapper, og det er uklart når den vil nå norske brukere.
Kort sagt fungerer de nye AI-tilleggene på en lignende måte som samtalene du kanskje allerede har med Gemini om treningen din. AI-en analyserer resultatene dine og foreslår mål, endringer og forbedringer for å hjelpe deg med å få mer ut av helsen og treningen din.
Slik fungerer det
Med Gemini AI innebygd i Fitbit-appen blir ting mer samtalebaserte. For eksempel kan du sette et mål som «Jeg vil kunne løpe uten å bli andpusten» i stedet for å legge inn et visst antall skritt.
Du får fortsatt tilgang til alle dine vanlige tall, men nå er det også AI-kommentarer ved siden av dem – som feirer oppnådde mål, foreslår neste steg og mye mer. Du kan også stille spørsmål om dine loggede data, treningsplaner, trender over tid eller omtrent hva som helst.
Appen har også blitt redesignet for å imøtekomme alle disse AI-funksjonene – noe som kan føles litt overveldende i starten. Den nye fanen Today er i fokus, og kombinerer dine viktigste beregninger med personlig AI-tilbakemelding om aktiviteten og søvnen din.
Google advarer om at det fortsatt kan være noen feil i forhåndsversjonen, og oppfordrer brukere til å gi tilbakemelding på hva som fungerer bra og hva som kan forbedres. Foreløpig kan du også bytte mellom det nye og gamle grensesnittet i appen.
Dave is a freelance tech journalist who has been writing about gadgets, apps and the web for more than two decades. Based out of Stockport, England, on TechRadar you'll find him covering news, features and reviews, particularly for phones, tablets and wearables. Working to ensure our breaking news coverage is the best in the business over weekends, David also has bylines at Gizmodo, T3, PopSci and a few other places besides, as well as being many years editing the likes of PC Explorer and The Hardware Handbook.