Fitbits nya AI-drivna personliga coach-app börjar rullas ut – här är allt som är nytt

En ny AI-coach är på väg till Fitbit Premium-användare

Vissa Android-användare i USA har redan fått uppdateringen

De nya AI-funktionerna erbjuder insikter, råd och mer

Google har nyligen lovat nya Fitbit-enheter till nästa år, men redan nu kommer en ny app-uppdatering som ger Fitbit-användare personlig coachning för träning, sömn och välmående – allt tack vare Gemini AI.

Enligt Google rullas uppdateringen först ut till Fitbit Premium-användare i USA på Android, med en iOS-version på väg inom kort. Den lanseras som en Public Preview, vilket betyder att det fortfarande är en testversion under utveckling.

En del användare på Reddit rapporterar att de redan fått tillgång till uppdateringen, men den verkar komma stegvis och det är oklart när den når svenska användare.

Kort sagt fungerar de nya AI-tilläggen på liknande sätt som de samtal du kanske redan haft med Gemini om din träning. AI:n analyserar dina resultat och föreslår mål, förändringar och förbättringar för att hjälpa dig få ut mer av din hälsa och träning.

Så fungerar det

Fitbit's Personal Health Coach Preview: How-To Video Guide - YouTube Watch On

Med Gemini AI inbyggt i Fitbit-appen blir allt mer samtalsbaserat. Du kan till exempel sätta ett mål som “jag vill kunna springa utan att bli andfådd” istället för att ange ett visst antal steg.

Du får fortfarande tillgång till alla dina vanliga siffror, men nu finns även AI-kommentarer bredvid dem – som firar uppnådda mål, föreslår nästa steg och mycket mer. Du kan också ställa frågor om din loggade data, träningsplaner, trender över tid eller nästan vad som helst.

Appen har dessutom fått en ny design för att rymma alla dessa AI-funktioner – något som kan kännas lite överväldigande till en början. Den nya fliken Today är i fokus och kombinerar dina viktigaste mätvärden med personlig AI-feedback om din aktivitet och sömn.

Google varnar för att det fortfarande kan finnas vissa skavanker kvar i förhandsversionen, och uppmuntrar användare att lämna feedback om vad som fungerar bra och vad som kan förbättras. För tillfället går det också att växla mellan det nya och gamla gränssnittet i appen.