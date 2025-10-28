Fitbit är tillbaka från de döda – Google har bekräftat att nya Fitbit-enheter är på väg nästa år

Kommer Fitbit Charge 6 att få en efterträdare nästa år?

Google bekräftar att fler Fitbits kommer 2026

Än så länge vet vi inte vilka modeller som får uppdateringar

Den senaste Fitbit-trackern lanserades 2023

Vi hade börjat tro att Fitbit var ett avslutat kapitel – särskilt eftersom Google verkar ha fokuserat mer på enheter som Pixel Watch 4 – men nu har företaget bekräftat att nya Fitbit-enheter officiellt är på väg nästa år.

Som många minns köpte Google Fitbit redan 2021, och i ett uttalande till 9to5Google säger företaget nu att de kommer att “lansera ny Fitbit-hårdvara nästa år” – även om de inte avslöjar något om hur den kommer att se ut.

Det är goda nyheter för Fitbit-fans och för dem som inte nödvändigtvis vill bära en smartklocka dygnet runt. Vi antar att lättare aktivitetsarmband ligger på ritbordet, även om det ännu inte är bekräftat.

I fjol antydde Googles wearables-chef Sandeep Waraich att Pixel Watch-modellerna i praktiken hade ersatt Fitbits smartklockor (som Fitbit Versa 4), vilket gör det troligt att vi kommer att se mindre och enklare wearables introduceras under 2026.

Fitbit Inspire 3 (Image credit: Andrea Gaini)

Den senaste trackern med Fitbit-namnet var Fitbit Charge 6, som lanserades 2023. Innan dess kom Fitbit Inspire 3 under 2022 och Fitbit Luxe under 2021.

Även om dessa mindre aktivitetsband saknar vissa avancerade funktioner från smartklockor, är de bekvämare att bära under sömn och mer praktiska vid träningformer eller lagsporter där en klocka på handleden kan vara i vägen.

En möjlig väg Google kan ta är att utveckla ett skärmlöst aktivitetsarmband, liknande Whoop MG eller Polar Loop. Dessa kräver att man öppnar den tillhörande appen för att se all statistik.

För tillfället är det dock mest spekulationer – allt Google säger är att nya kandidater till vår lista över de bästa Fitbits är på väg under 2026 och att det väntar “ett spännande år framöver”.

Vi kommer självklart att hålla er uppdaterade med alla detaljer så fort vi får höra något mer om dessa kommande Fitbit-enheter.