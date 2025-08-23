Google Pixel Watch 4 är här – detta är de 4 nya funktionerna vi är mest ivriga över

Google har äntligen presenterat sin nya Google Pixel Watch 4 tillsammans med den senaste uppsättningen telefoner och hörlurar, och det ser verkligen ut som den bästa Pixel Watch hittills – kanske den bästa Android-klockan 2025.

Med två storlekar, både hårdvaru- och mjukvaruförbättringar, och en rad nya funktioner, kan den verkligen bli en hit som övertygar mig att byta. Jag använder vanligtvis någon av de bästa Garmin-klockorna runt handleden, men jag känner mig genuint ivrig över några av de funktioner som kommer till Pixel Watch-serien den här gången.

I synnerhet nummer 4 på vår lista är något som länge har stått på vår önskelista för de flesta smartklockor och det är en funktion som inte ens Apple, Samsung eller Garmin har lyckats åstadkomma. Vi hoppas verkligen att de hämtar inspiration från Google – det här har alla förutsättningar att bli en gamechanger för branschen.

Här är fyra nya funktioner som kommer till Pixel Watch 4 som vi ser fram emot att få titta närmare på när klockan äntligen lanseras i oktober. Låt oss köra igång.

1. Kupolskärmen

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Pixel Watch 4 har en ny kupolformad skärm. Den klassiska svarta droppformen har alltid gett Pixel Watch-serien ett unikt utseende, men den cirkulära skärmen expanderar nu i tre dimensioner för att skapa en hel kupolform, vilket innebär slutet för det gamla platta formatet.

Inte bara glaset heller: hela skärmen under glaset är också kupolformad, vilket betyder att det borde vara mycket enklare att snabbt kasta en blick på handleden, eftersom vi kan se den från sidan.

Det ger också massor av yta, med 16 % smalare ram och 10 % mer skärmyta totalt sett. Användarupplevelsen har fått en mjukvaru-uppdatering för att matcha Pixel-telefonernas nya Material 3 Expressive-designspråk och har justerats för att dra nytta av den ökade cirkulära ytan.

Vår kollega Jake Krol har fått möjlighet att testa klockan kort och påpekar att kupolen gör att klockan sticker ut en hel del från handleden, men det är en unik design som vi ser fram emot att titta närmare på.

2. Förbättrad batteritid

Äntligen är Pixel Watch-seriens största problem löst: batteritiden. Android-klockor och till och med de bästa Apple Watches ställs inför höga batterikrav på grund av sina ljusstarka skärmar och den processorkraft som krävs för att köra ett litet telefonliknande operativsystem på handleden.

Tidigare var Google Pixel Watch 3 begränsad till 24 timmar med Always-on Display-funktionen aktiverad, men Pixel Watch 4 erbjuder enligt uppgift sex extra timmar, för totalt 30 timmar med Always-on Display påslagen.

Utan den kan vi förvänta oss att få ut ett par hela dagar, förutsatt att Raise to Wake-funktionen är tillräckligt känslig och responsiv för att inte vara irriterande.

3. Laddningsdockan

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Detta är en riktigt rolig omdesign som bara känns logisk: att förvandla vår Pixel Watch till en smart väckarklocka genom en total omarbetning av den magnetiska laddningsdockan. Av skäl vi går in på nedan har Google Pixel Watch 4 designats om för att laddas från sidan istället för från baksidan.

Vi placerar helt enkelt Pixel Watch 4 på sidan i laddningsdockan och skärmen roterar. Med kronan på toppen ser den ut precis som en gammaldags väckarklocka och verkar perfekt som en följeslagare på nattduksbordet.

Vi behöver dock inte ladda den hela natten: enligt uppgift går den från helt urladdad till 50 % på så lite som 15 minuter, vilket ger oss en snabb dos ström inför nästa löprunda eller gympass om batteriet är lågt.

4. Utbytbara delar

Detta är utmärkta nyheter för alla som hoppas på en mer hållbar smartklockeindustri och ett steg som borde inspirera till en liknande designfilosofi från Apple och Garmin – båda hävdar ju miljövänliga meriter såsom koldioxidneutral produktion och etisk materialanvänding.

Pixel Watch 4 är designad för att kunna tas isär och för att få sitt batteri eller sin skärm utbytt, snarare än att vara en förseglad enhet som vi måste kasta om den går sönder. Det är otroligt bra nyheter och något som borde förlänga klockans livscykel och minska e-avfall.

Google kommer att stödja Pixel Watch 4 med reservdelar i två år efter att dess livscykel avslutats – så även när Google slutar producera klockan om några år, kommer vi fortfarande att kunna få tag i utbytesdelar. Alla försök att minska konsumentteknikens miljöpåverkan och förbättra livslängden på en produkt förtjänar verkligen beröm enligt oss.