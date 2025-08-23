Google Pixel 10-serien – 5 viktiga uppgraderingar inklusive Pixelsnap, Tensor G5 och Camera Coach

Google har officiellt presenterat sin nya Pixel-serie, med Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL och Pixel 10 Pro Fold som officiellt visades upp på Made by Google 2025.

Vi har tillbringat tid med alla fyra nya modeller och för våra tidiga intryck av var och en kan du läsa våra tidiga intryck av Google Pixel 10, Google Pixel 10 Pro/XL och Google Pixel 10 Pro Fold.

Om du däremot vill ha en snabb överblick av Googles senaste hårdvaru- och mjukvaruuppgraderingar har vi listat fem viktiga saker att känna till om Google Pixel 10-serien nedan.

Google Pixel 10 lineup: 5 things you need to know – new AI camera tricks, chipset, and more

1. Nya Pixelsnap-tillbehör



Vi börjar med Pixelsnap: en inbyggd magnetisk Qi2-trådlös laddningsteknik för hela Pixel 10-serien.

Precis som Apples MagSafe-teknik låter Pixelsnap oss snäppa fast trådlösa laddare, ställ, grepp och andra tillbehör på valfri Pixel 10-modell. Pixel 10, Pixel 10 Pro och Pixel 10 Pro Fold kan laddas med upp till 15W via Pixelsnap, medan Pixel 10 Pro XL får en högre gräns på 25W.

Google presenterade en egen uppsättning Pixelsnap-tillbehör tillsammans med Pixel 10-serien – inklusive en magnetisk laddare, ett magnetiskt ställ och ett magnetiskt ringverktyg för att ställa upp telefonen – men tekniken är också kompatibel med befintliga MagSafe-tillbehör från Apple och tredjepartsmärken som Belkin.

Detta är utan tvekan en stor sak för Google och för framtiden för Android-telefoner. Fram till nu har alla Android-användare (förutom HMD Skyline-ägare) tvingats köpa självhäftande magnetringar och klumpiga magnetfodral för att kunna magnetisera sina enheter, men Pixelsnap bygger in en magnetring direkt i Pixel-enheterna.

Vi hoppas att vi snart får se fler Android-tillverkare lansera liknande magnetiska laddningssystem (vi tittar på er, Samsung).

2. Camera Coach hjälper dig att ta bättre bilder

En annan ny funktion för hela Pixel 10-serien är Camera Coach, som använder AI för att hjälpa oss ta bättre foton.

Detta Gemini-baserade mjukvaruverktyg kan analysera en scen i Pixel 10:s sökare och ge förslag på hur vi kan förbättra bilden. Till exempel kan Camera Coach tala om vilket läge vi bör använda, hur vi bäst ramar in motivet och ge andra tips för att få ut det mesta av Pixel 10-kamerorna.

Alternativt, om vi vill förbättra ett foto som redan är taget, introducerar Pixel 10 funktionen Edit with Ask Photos, som – precis som namnet antyder – låter oss be Gemini om specifika redigeringar. Vi kan be om förbättringar av till exempel skärpa eller ljussättning, eller till och med be Gemini lägga till AI-genererat innehåll direkt i bilden.

3. Riktig zoom för Pixel 10

Google Pixel 10 har en trippelkamera på baksidan. (Image credit: Google)

När vi ändå pratar kameror: Google har äntligen lagt till en dedikerad telefotokamera i sin basmodell Pixel-flaggskepp.

Pixel 10 får en 10,8 MP telefoto-kamera med 5x optisk zoom och 20x digital zoom, vilket är samma telefoto-kamera som vi hittar i Pixel 10 Pro Fold.

Som tur är har Google inte tagit bort några av de andra kamerorna för att göra plats åt denna nya lins på Pixel 10, så vi har fortfarande både vidvinkel- och ultravidvinkel-alternativ att välja mellan. Däremot har företaget sänkt upplösningen på ultravidvinkelkameran från 48 MP till 12 MP.

För de bästa Pixel-kamerorna är det förstås Pixel 10 Pro eller Pixel 10 Pro XL vi ska satsa på, eftersom båda har en telefoto-sensor på 48 MP och erbjuder upp till 100x digital zoom. Men vi är ändå glada att se att Google äntligen utrustar basmodellen med en kapabel zoomkamera i år.

4. Tensor G5-chipset

Google Pixel 10 Pro i Moonstone. (Image credit: Google)

Varje Pixel 10-modell drivs av det nya Tensor G5-chipsetet, som Google säger är den största uppgraderingen av Tensor-plattformen sedan den lanserades för fem år sedan.

Jämfört med Tensor G4 har G5 en 34 % snabbare CPU och en 60 % kraftfullare TPU – Googles egen Tensor Processing Unit, som hanterar maskininlärningsuppgifter – så vi kan förvänta oss smidigare prestanda, snabbare AI-hantering och bättre energieffektivitet från alla Pixel 10-telefoner.

Tensor G5 paras också ihop med det nya Titan M2-säkerhetschipet, som erbjuder inbyggda säkerhetsfunktioner som automatiserad samtalsscreening, skydd mot skadlig kod och till och med en inbyggd VPN.

Även om vi inte förväntar oss att Tensor G5 ska konkurrera med Snapdragon 8 Elite eller Apples A18 Pro i ren råstyrka, bör det leverera en ren – och viktigast av allt, säker – mjukvaruupplevelse.

5. IP68-klassning för Pixel 10 Pro Fold

(Image credit: Google)

Vid en första anblick ser Pixel 10 Pro Fold väldigt lik ut sin föregångare och även om den i stort sett har samma storlek och tjocklek, så får den en riktig världsnyhet i kategorin för vikbara telefoner: en IP68-klassning.

En IP-klassning – IP står för Ingress Protection – definierar hur väl en enhet kan motstå damm (första siffran) och vatten (andra siffran). En IP68-klassning innebär att Pixel 10 Pro Fold är skyddad mot både vatten och damm, vilket är något som inte ens Galaxy Z Fold 7 kan skryta med.

Som jämförelse hade Pixel 9 Pro Fold en IPX8-klassning, vilket gav samma nivå av vattenskydd men inget dammskydd alls.

En IP68-klassning innebär att Pixel 10 Pro Fold nu är lika tålig som de allra bästa Android-telefonerna – och det är en grej sak inte bara för Pixel Fold-fans, utan för alla som gillar vikbara telefoner, eftersom det antyder att framtida vikbara modeller från andra märken kan få samma skyddsnivå.

Andra hållbarhetsförbättringar för Googles nya vikbara inkluderar ett nytt gångjärn, som Google säger kommer att hålla i över 10 år.

Så där har vi det: fem viktiga saker att känna till om Google Pixel 10-serien. För en djupare genomgång av alla fyra nya produkter kan du kolla in våra första intryck av dem och håll utkik efter våra fullständiga Pixel 10-recensioner under de kommande veckorna.