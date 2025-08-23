Google Pixel 10: Android-puhelinmalliston viisi merkittävintä uudistusta
Neljä puhelinta, viisi isoa uutuustoimintoa
Google julkisti uudet Pixel-puhelimensa tämän viikon Made by Google 2025 -tapahtumassa. Uutuuspuhelimet ovat Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ja Pixel 10 Pro Fold.
Olemme päässeet hypistelemään kaikkia neljää puhelinta, minkä pohjalta sivustollamme on luettavissa ensiarviot Google Pixel 10:stä, Google Pixel 10 Pro/XL:stä ja Google Pixel 10 Pro Foldista.
Googlen vuoden 2025 malliston kulmakivenä ovat viisi merkittävää uudistusta. Koska nämä ovat monille kaikista kiinnostavimmat, listasimme ne tähän alle kattavan kuvauksen kera.
1. Pixelsnap-lisälaitteet
Pixelsnap-lisälaitteet ovat tämän vuoden isoin mullistus. Kaikki Pixel 10 -puhelimet tukevat magneettista Qi 2 -latausstandardia, joka mahdollistaa langattoman latauksen.
Mekanismi toimii pitkälti samalla tavalla kuin Applen MagSafe. Pixelsnapin avulla Pixel 10, Pixel 10 Pro sekä Pixel 10 Pro Fold latautuvat 15 W teholla, kun taas Pixel 10 Pro XL yltää 25 W lataustehoon.
Google esitteli omat Pixelsnap-lisälaitteensa puhelimien yhteydessä. Näiden joukossa ovat laturi, magneettinen latausjalusta sekä pyöreä jalusta. Teknologia on kuitenkin yhteensopiva nykyisten MagSafe-laitteiden sekä kolmannen osapuolen varusteiden kanssa.
Kyseessä on merkittävä lisäys Googlen kännyköiden sekä ylipäätään Android-puhelimien käyttöön. Aiemmin kaikki muut luurit pois lukien HMD Skyline ovat vaatineen erillisen magneettikotelon tai -renkaan hankkimista teknologian hyödyntämiseksi, mutta vastaisuudessa se on sisäänrakennettu puhelimen sisään.
Vaikka emme ole ennustajia, rohkenemme povata samaisen uudistuksen tekevän tuloaan myös muiden Android-valmistajien puhelimiin. Tässä kohtaa katseet kääntyvät Samsung- sekä OnePlus-puhelimien suuntaan.
2. Uusia AI-kameratoimintoja
Toinen merkittävä Pixel 10:n esittelemä uudistus on Camera Coach -tila, jossa AI neuvoo parempien kuvien ottamiseen.
Gemini-pohjainen työkalu analysoi tilanteen ja antaa ehdotuksia otoksen parantamiseksi. Nämä niksit voivat olla esimerkiksi kuvaustilan vaihtaminen, kohteen rajaaminen tai muun ominaisuuden käyttö.
Mikäli kuva on jo napattu, Pixel 10:ltä voi pyytää neuvoa kuvan muokkaamiseen. Tällöin Gemini tarttuu tuumasta toimeen ja jälkikäsittelee kuvan. Voit pyytää esimerkiksi kuvan terävöittämistä tai valaistuksen muuttamista. Halutessaan Geminiltä saa toivottua myös AI-generoituja lisäyksiä.
3. Kunnon zoom myös Pixel 10:ssä
Pysytäänpä vielä kameran parissa. Google on viimein lisännyt Pixel-puhelimiinsa erillisen telekameran.
Pixel 10 sisältää 10,8 megapikselin telekameran 5x optisella zoomilla ja 20x digitaalisella zoomilla. Samainen telekamera on myös Pixel 10 Pro Foldissa.
Onneksi kameralisäys ei tarkoita aiemmista kennoista luopumista, vaan laajakulma- ja ultralaajakulmakamerat ovat edelleen mukana. Viimeksi mainitun kameran tarkkuus on kuitenkin pudonnut aiemmasta 48 megapikselistä 12 megapikseliin.
Mikäli haluat parhaan kamerakokonaisuuden, on valintasi Pixel 10 Pro tai Pixel 10 Pro XL, joissa on 48 MP telekamera 100x digitaalisella zoomilla. On kuitenkin hienoa, että telekamera ja optinen zoom on saapunut viimein myös perusmalliin.
4. Tensor G5 -suoritin
Kaikissa Pixel 10 -malleissa on uusi Tensor G5 -järjestelmäpiiri, jonka kerrotaan ottaneen isoimman parannusloikan koko Tensor-suorittimien historiassa.
Piirin luvataan olevaan laskentateholtaan 34 % tehokkaampi ja koneoppimiselta (TPU) 60 % tehokkaampi kuin edeltävä Tensor G4. Tämä tarkoittaa ainakin periaatteessa sulavampaa suorituskykyä, nopeampaa AI-prosessointia sekä parempaa akkukestoa.
Tensor G5:n kaverina on uusi Titan M2 -tietoturvasiru. Se tarjoaa sisäänrakennettuja tietoturvatoimintoja, jotka esimerkiksi suojaavat haittaohjelmilta ja mahdollistavat VPN:n käytön.
Vaikka Tensor G5 tuskin vetää tehokkuudessa vertoja Snapdragon 8 Elite- ja Apple A18 Pro -suorittimelle, pitäisi kokonaisuuden olla riittävän tehokas ja turvallinen vaativaankin käyttöön.
5. Pixel 10 Pro Foldille IP68-luokitus
Pixel 10 Pro Fold näyttää ensisilmäyksellä lähes identtiseltä kuin edeltäjänsä, eikä koon tai paksuuden saralla todella olekaan silminnähtäviä muutoksia. Sen sijaan painopisteenä on ollut kestävyys, sillä kyseessä on ensimmäinen taittuva puhelin, jolla on IP68-luokitus.
IP-luokitus kuvaa laitteen veden- ja pölynkestävyyttä. IP68 on melko standardi lukema perinteisille puhelimille, mutta esimerkiksi Galaxy Z Fold 7 ei vielä yllä samaan.
Edeltävä Pixel 9 Pro Fold oli IPX8-luokiteltu, joten se oli yhtä roiskeenkestävä mutta ei lainkaan pölyltä suojattu.
IP68-luokitus tarkoittaa Pixel 10 Pro Foldin olevan samalla viivalla tämän hetken parhaiden Android-puhelimien kanssa, mikä on merkittävä parannus aiempiin parhaisiin taitettaviin puhelimiin verrattuna. Toivottavasti tämä vakiintuu myös kilpailijoiden leirissä.
Google myös lupaa uuden portaattoman saumakohdan kestävän jopa kymmenen vuoden ajan.
Siinäpä se. Tässä ovat Google Pixel 10 -malliston viisi tärkeintä uutuusominaisuutta. Kunhan saamme lisää käyttöaikaa laitteiden kanssa, kirjoitamme lopulliset arvostelut sivustollemme. Näitä voikin odottaa ilmestyväksi parin viikon säteellä.
Markus Mesiä on teknologia- ja pelitoimittaja, joka on viimeisen vuosikymmenen aikana kirjoittanut useisiin kotimaisiin medioihin. Sydämen asioita ovat pelien lisäksi ennen kaikkea musiikki ja urheilu. Viimeksi mainittu tosin lähinnä kotisohvalta katsottuna ja analysoituna.
