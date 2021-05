Paras pelipuhelin 2021: parhaat älypuhelimet pelaamiseen

Älypuhelimet ovat viime vuosina käytännössä vieneet käsikonsoleiden paikan pelikäytössä, ja hyvästä syystä. Niissä on usein erinomaiset näytöt, hyvä suorituskyky ja App Storen ja Google Play Storen kaltaisissa paikoissa on tarjolla runsaasti pelattavaa.

Kaikki puhelimet eivät kuitenkaan sovellu pelaamiseen, eikä hyvä suorituskyky ole ainoa tarkasteltava asia. Asus ROG Phone 5:n, Lenovo Legion Phone Duelin ja Nubia Red Magic 5G:n kaltaiset vaihtoehdot on suunniteltu nimenomaan pelaamista varten, joten niissä on lisäksi korkeat virkistystaajuudet, kosketusherkät liipaisimet, jäähdytysjärjestelmät ja paljon muuta.

Toisaalta pelaamista varten ei tarvitse aina ostaa juuri pelipuhelinta, vaan monet suosittujen valmistajien lippulaivamallit toimivat siinä tarkoituksessa vallan mainiosti. Muun muassa iPhone 12 Pro ja OnePlus 9 Pro ovat erinomaisia puhelimia pelaamiseen, kiitos niiden upeiden näyttöjen ja hyvän suorituskyvyn.

Olemme koonneetkin alle liudan pelaamiseen soveltuvia erinomaisia puhelimia, jotka olemme jaotelleet varsinaisiin pelipuhelimiin ja tavallisiin malleihin. Suosittelemme myös palaamaan tähän artikkeliin säännöllisesti, sillä uusia malleja tuodaan markkinoille koko ajan, mikä vaikuttaa luonnollisesti myös listan järjestykseen.

Jos kaipaat puhelimellesi puolestaan pelattavaa, suosittelemme tutustumaan meidän pelioppaisiin. Olemme valinneet muun muassa parhaat iPhone-pelit, ilmaiset iPhone-pelit, parhaat Android-pelit sekä ilmaiset Android-pelit.

Paras pelipuhelin 2021

(Image credit: Future)

1. Asus ROG Phone 5 Paras vaihtoehto myös pelaamisesta kiinnostumattomille Tekniset tiedot Julkaisupäivä: Huhtikuu 2021 Paino: 238 g Mitat: 172,8 x 77,3 x 10,3mm Käyttöjärjestelmä: Android 11 Näyttö: 6,78 tuumaa Resoluutio: 1 080 x 2 448 Suoritin: Snapdragon 888 Muisti: 8/12/16 Gt Tallennustila: 128/256 Gt Akku: 6 000 mAh Takakamera: 64 MP + 13 MP + 5 MP Etukamera: 24 MP Osta, koska + Mieletön suorituskyky + Upea näyttö ja kaiuttimet Älä osta, koska - Ei telelinssiä - Iso, painava ja paksu

Asus ROG Phone 5 on ilmiömäinen pelipuhelin, joka parantaa jo entuudestaan vakuuttavaa Asus ROG Phone 3:a entisestään.

Puhelimen kohokohtiin lukeutuvat luokkansa parhaimmistoon lukeutuva Snapdragon 888 -suoritin sekä 16 Gt RAM-muisti, 144 Hz näyttö ja 300 Hz kosketusherkkyys. Kaksi jälkimmäistä on suuremmat kuin monissa lippulaivamalleissa ja näkyy eritoten entistä sulavammassa pelailussa.

Näyttö on lisäksi iso ja sen kyljissä on vakuuttavat kaiuttimet, jotka ovat kevyesti puhelimista löytyvien parhaimmistoa.

6 000 mAh valtava akku kestää myös pitkään pelikäytössä, ja 65 W lataus takaa akun täyttyvän nopeasti, vaikka se ennättäisi loppuakin.

Kun puhelimessa on vielä responsiiviset olkapainikkeet, säädettävät RGB-valot ja tuki useille peliaiheisilla lisälaitteille, Asus ROG Phone 5 on liki täydellinen vaihtoehto pelaajille.

Perinteisessä puhelinkäytössä se jää lippulaivamalleille muun muassa heikommilla kameroillaan, mutta jos etsit puhelinta pääasiallisesti pelaamiseen, suosittelemme pitämään tämän korkealla hankintalistalla.

Lue arvostelu: Asus ROG Phone 5

(Image credit: Future)

Lenovon ensimmäisessä pelipuhelimessa, Legion Phone Duelissa, on loistavat peliominaisuudet sekä muutoin huippulaadukkaat komponentit.

Puhelin tukee 90 W pikalatausta, minkä lisäksi siinä on pop-up-kamera, jottei se peitä näyttöä. Sisällä jyllää huippulaadukas suoritin ja ohjelmisto, joka on optimoitu nimenomaan vaakatasokäyttöön. Kaikki mainitut ominaisuudet ovat omiaan juuri pelaamista varten.

Pelikäytössä puhelimesta onkin vaikea löytää pahaa sanottavaa, mutta kallis hinta, ohjelmistoon liittyvät ongelmat ja keskinkertainen kamera saattavat käännyttää jotkut muiden mallien luokse.

Mutta jos etsit parasta puhelinta nimenomaan pelaamiseen, Legion Phone Duel on listan kärjessä. Se on myös erinomainen puhelin ilman pelikäyttöä, joskin tällöin suosittelemme tutustumaan muihin tämän oppaan vaihtoehtoihin.

Lue arvostelu: Lenovo Legion Phone Duel

(Image credit: TechRadar)

3. Nubia Red Magic 5G Taianomaista pelaamista Tekniset tiedot Julkaisupäivä: Maaliskuu 2020 Paino: 218 g Mitat: 168,6 x 78 x 9,8 mm Käyttöjärjestelmä: Android 10 Näyttö: 6,65 tuumaa Resoluutio: 1 080 x 2 340 Suoritin: Snapdragon 865 Muisti: 8/12 Gt Tallennustila: 128/256 Gt Akku: 4 500 mAh Takakamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP Etukamera: 8 MP Osta, koska + 144 Hz näyttö on loistava pelaamiseen + Kätevät olkapainikkeet Älä osta, koska - Näyttö voisi olla tarkempi - Ohjelmistobugit

Nubia Red Magic 5G on maailman ensimmäisiä 144 Hz näytöllä varustettuja puhelimia, mikä tekee siitä valioyksilön pelaamiseen.

Se ei ole kuitenkaan puhelimen ainoa etu, sillä Nubia Red Magic on suunniteltu varta vasten pelikäyttöä varten. Siinä on olkapainikkeet lisäohjattavuutta varten, tuuletin ja nestemäinen jäähdytys lämpötilan kurissa pitämiseksi sekä dedikoitu Game Space -tila, jonka avulla omaa pelikokemusta voi kustomoida. 4D Shock -ominaisuus lisää peleihin puolestaan tärinän, joskin kovin moni peli ei tue sitä vielä.

Puhelimessa on lisäksi 5G sekä runsaasti tehoja, minkä takia on harmillista nähdä näytön resoluution yltävän ainoastaan 1 080 x 2 340:een. Sen lisäksi puhelimessa on joitain softabugeja ja sen muotoilu saattaa jakaa mielipiteitä.

Lue arvostelu: Nubia Red Magic 5G

(Image credit: Future)

4. Black Shark 3 Huippuominaisuudet ja 5G Tekniset tiedot Julkaisupäivä: Maaliskuu 2020 Paino: 222 g Mitat: 168,7 x 77,3 x 10,4 mm Käyttöjärjestelmä: Android 10 Näyttö: 6,67 tuumaa Resoluutio: 2 080 x 2 440 Suoritin: Snapdragon 865 Muisti: 8/12 Gt Tallennustila: 128/256 Gt Akku: 4 720 mAh Takakamera: 64 MP + 13 MP +5 MP Etukamera: 20 MP Osta, koska + Edullinen ominaisuuksiinsa nähden + Yllättävän hyvä kamera Älä osta, koska - Ulkonäkö jakanee mielipiteitä - Virkistystaajuus jää kilpailijoiden jalkoihin

Black Shark 3 on yksi parhaista Xiaomin tarjoamista pelipuhelimista, joka ei kuitenkaan pääse aivan muiden kilpailijoiden tasolle.

Puhelin on kuitenkin kookas, muotoilultaan rohkea ja siinä on LED-valot. Teknisten tietojen osalta se ei myöskään häpeile pelikäytössä. Kamerat ovat lisäksi yllättävän hyvät varsinkin hämäräkuvauksessa, joskin optimointi on toisinaan vähän liian yliherkkä.

Ainoa moite tulee oikeastaan 90 Hz näytöstä, joka on tämän listan pienin virkistystaajuus. Siinä ei ole myöskään niin montaa pelaamista parantavaa ominaisuutta kuin muissa malleissa.

Lue arvostelu: Black Shark 3

Parhaat tavalliset puhelimet pelaamiseen

Luettelimme yllä tämän hetken parhaat pelipuhelimet. Mutta jos etsit nimenomaan tavallista arjen puhelinta, jolla voit myös pelata pelejä, suosittelemme tutustumaan seuraaviin vaihtoehtoihin.

Voit tosin siirtyä samalla suoraan parhaiden puhelinten listallemme, sillä valtaosa kyseiseen joukkoon päässeistä malleista tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn ja loistavan näytön, joilla kelpaa pelata.

(Image credit: Samsung)

Jos etsit loistavaa puhelinta pelaamiseen ja muuhun käyttöön, Samsung Galaxy S21 Ultra on ykkösvalinta. Kyseessä on Samsungin lippulaivamalli, jonka tekninen puoli on pelkkää priimaa.

Puhelimen ainoa merkittävä moite näkyy sen hintalapussa, joka on monille ostajille varmasti liian iso. Kyseessä on äärimmäisen kallis älypuhelin, mikä haittaa sen kilpailemista parhaiden pelipuhelinten osalta.

Mutta jos S21 Ultraan on varaa, se tarjoaa pelaamiseen huippulaadukkaan suorittimen sekä ison ja upeannäköisen näytön. Markkinoiden parhaat kamerat ovat näiden päälle vain plussaa.

Lue arvostelu: Samsung Galaxy S21 Ultra

iPhone 12 Pro on paras iPhone pelaamiseen (Image credit: TechRadar)

2. iPhone 12 Pro Kolmanneksi paras vaihtoehto Tekniset tiedot Paino: 189 g Mitat: 146,7 mm x 71,5 mm x 7,4 mm Käyttöjärjestelmä: iOS 14 Näyttö: 6,1 tuumaa Resoluutio: 1 170 x 2 532 Suoritin: A14 Bionic Muisti: 6 Gt Tallennustila: 128 Gt / 256 Gt / 512 Gt Akkukesto: - Takakamerat: 12 MP + 12 MP + 12 MP Etukamera: 12 MP Osta, koska + Pääsy parhaaseen pelipalveluun + Kirkas ja terävä näyttö Älä osta, koska - Ei tule laturia mukana - Kallis

Uusin ja paras iPhone Pro -malli on myös parasta, mitä Apple tällä hetkellä tarjoaa. 6,1 tuuman näyttö näyttää upealta ja se on kooltaan juuri sopiva pelaamiseen. Kun sisällä jyllää vielä tehokas suoritin ja runsaasti tallennustilaa, pelit suorastaan pyyhältävät sen ruudulla.

Applen kauppapaikalta löytyy lisäksi runsaasti pelattavaa, minkä ohella kuukausimaksullinen Apple Arcade -pelipalvelu on tämän hetken laadukkaimpia pelikirjastoja. Kyseessä on Netflix-tyylinen kirjasto, jonka pelit saa itselleen kuukausimaksua vastaan.

iPhone 12 Pro on kuitenkin kallis, mutta se soveltuu vuosiksi eteenpäin kiitos 5G-tuen.

Lue arvostelu: iPhone 12 Pro

(Image credit: TechRadar)

3. OnePlus 9 Pro Valokuvauksen osalta iso harppaus eteenpäin Tekniset tiedot Julkaisupäivä: Maaliskuu 2021 Paino: 197 g Koko: 163,2 x 73,6 x 8,7 mm Käyttöjärjestelmä: Android 11 Näyttö: 6,7 tuumaa Resoluutio: 1 440 x 3 216 Suoritin: Snapdragon 888 Muisti: 8 / 12Gt Tallennustila: 128 / 256 Gt Akku: 4,500 mAh Takakamera: 48 MP + 50 MP + 8 MP + 2 MP Etukamera: 16 MP Osta, koska + Paras OnePlus-kamera + Loistava suorituskyky Älä osta, koska - Kallis - Ei tue microSD:tä

OnePlus 9 Pro on erinomainen lippulaivamalli, jossa on myös yksi todella kätevä ominaisuus pelaamista varten. Hyper Touch -teknologian avulla näytön kosketusherkkyyden voi nostaa jo valmiiksi korkeasta 240 Hz:stä 360 Hz:iin, jolloin pelit tottelevat käskyjä äärimmäisen responsiivisesti.

Tämän ohella puhelimessa on kaikki tarpeellinen pelaamista varten. Huippulaadukas Snapdragon 888 -suoritin ja 12 Gt RAM-muistia tarjoavat riittävän suorituskyvyn, kun taas 6,7 tuuman 1 440 x 3 216 -resoluutioinen AMOLED-näyttö on upeannäköinen ja 120 Hz ansiosta sulava pelaamista varten.

Se tukee lisäksi 65 W latausta ja 50 W langatonta latausta, joten akun saa äkkiä täyteen uutta sessiota varten. 5G:n ansiosta puhelin on lisäksi turvattu vuosiksi eteenpäin.

256 Gt tallennustila takaa puolestaan sen, että puhelimeen mahtuu useita pelejä pelattavaksi.

Lue arvostelu: OnePlus 9 Pro

Motorola Edge Plussan olkapainikkeet (Image credit: Future)

4. Motorola Edge Plus / Motorola Edge Upea näyttö ja kätevät painikkeet Tekniset tiedot Julkaisupäivä: Toukokuu 2020 Paino: 203 g / 188 g Mitat: 161,1 x 71,4 x 9,6 mm / 161,6 x 71,1 x 9,3 m Käyttöjärjestelmä: Android 10 Näyttö: 6,7 tuumaa / 6,7 tuumaa Resoluutio: 1 080 x 2 340 / 1 080 x 2 340 Suoritin: Snapdragon 865 / Snapdragon 765G Muisti: 12 Gt /6 Gt Tallennustila: 256 Gt / 128 Gt Akku: 5 000 mAh / 4 500 mAh Takakamera: 108 MP + 8 MP + 16 MP / 64 MP + 8 MP + 16 MP Etukamera: 25 MP / 25 MP Osta, koska + Upea ja iso näyttö + Tehokkaat komponentit + Digitaaliset liipaisimet Älä osta, koska - Hintava - Ärsyttävä reunamuotoilu - Alhainen 18 W lataus

Motorola Edge Plus on Motorolan ensimmäinen lippulaivamalli vuosiin, mutta odotus palkitaan. Siinä on iso ja upea näyttö, tehokkaat komponentit ja varta vasten pelaamiseen suunniteltuja ominaisuuksia, kuten digitaaliset liipaisimet aivan näytön reunoilla.

Teknisiltä tiedoiltaan puhelin vakuuttaa: Snapdragon 865 -suoritin, 12 Gt RAM-muistia, 256 Gt tallennustila ja 6,7 tuuman 90 Hz näyttö HDR10+ -tuella. Jälkimmäisen ansiosta puhelimessa on terävä ja kirkas kuva, minkä lisäksi 108 megapikselin pääkamera lunastaa toiveet myös valokuvien osalta.

Sen edullisempi pikkuserkku Motorola Edge on komponenttien osalta hivenen heikompi, mutta tämä näkyy samalla muutaman satasen edullisemmassa hinnassa. Sen näyttö tukee tosin ainoastaan HDR10:ntä, ja spekseiltään puhelimessa on Snapdragon 765G, 6 Gt RAM-muistia, 4 500 mAh akku sekä 64 megapikselin pääkamera. Hintaansa nähden tarjonta on varsin otollinen.

Lisäksi molemmissa malleissa on 3,5 mm kuulokeliitäntä.

Lue arvostelu: Motorola Edge Plus| Motorola Edge

Tämän artikkelin teossa ovat auttaneet myös Mark Knapp, Matt Swider ja David Lumb.