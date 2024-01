Arvostelussa Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra alleviivaa Ultra-lisänimeä, joka nostaa mallin muiden puhelimien yläpuolelle. Se tarjoaa enemmän kuin yksikään kilpailija, minkä lisäksi kokonaisuus parantaa edeltäjästään merkittävästi. Akkukesto, suorituskyky sekä kamerakokonaisuus ovat ottaneet ison harppauksen. Keinoälyominaisuudet hakevat vielä paikkaansa eikä niiden toimivuus ole aina mainospuheiden veroista, minkä lisäksi ne on piilotettu valikkojen syövereihin. Kokonaisuus on hintansa arvoinen, mutta parannuskohtia riittää seuraavalle vuodelle.

Galaxy S24 Ultra - Pika-arvio

Jos tavoitteenasi on ostaa tämän hetken paras puhelin, on Samsung Galaxy S24 Ultra valintasi. Samsung on tuonut vuoden 2024 lippulaivamalliinsa kaiken mahdollisen sekä vielä enemmän. Hinta on toki sen mukainen.

Haluatko parhaan akkukeston? Galaxy S24 Ultra päihittää paitsi parhaat Samsung-puhelimet mutta myös parhaat iPhonet vaivattomasti.

Etsitkö parasta kamerapuhelinta? Galaxy S24 Ultra ottaa edeltäjäänsä parempia kuvia, vaikka paperilla on tehty myös leikkauksia. Kokonaisuus on tämän hetken monipuolisin ja kokonaisvaltaisin vaihtoehto liikkuvalle kuvaajalle. Osa saattaa arvostaa enemmän iPhone 15 Pron kuvien tyyliä, mutta suorassa vertailussa ne jäävät Samsungin laitteen jalkoihin.

Pelaajat taasen arvostavat parhaan Android-puhelimen suorituskykyä. Pelikäytössä Galaxy S24 Ultra päihittää jopa huippunopean iPhone 15 Pro Maxin .

Adaptiivinen näyttö mahdollistaa parantuneen akkukeston. (Image credit: Philip Berne / Future)

Työkäytössä Samsungin kärkimalli tarjoaa monia huippuominaisuuksia, joita edes kalleimmat iPhonet eivät mahdollista. DeX-työkalu tekee puhelimesta käytännössä läppärin, mikä on reissussa olevalle oivallinen lisä.

Samsung selvästi pyrkii tekemään puhelimestaan teknisesti ylivertaisimman vaihtoehdon. Teknologian saralla tässä onnistutaankin, mutta samalla inhimillisyys ja käyttökokemus ovat jääneet puolitiehen.

Ongelmat korostuvat käyttöliittymässä, joka on täyttynyt vuosi vuodelta. Jos Samsungin puhelimet ovat tulleet vuosien varrella tutuksi, ei tätä ehkä pidä ongelmana. Sen sijaan merkistä toiseen loikkaavat voivat järkyttyä.

Samsungin luoma One UI -käyttöliittymä tuntuu levinneen käsiin. Se pursuaa asetuksia, ominaisuuksia sekä työkaluja, mutta niiden löytäminen ja asettelu ei tunnu intuitiiviselta. Monet vuosia vanhat ominaisuudet ovat edelleen paraatipaikalla, mutta taasen upouudet keinoälytoiminnot joutuu etsimään kissojen ja koirien kanssa.

Eri sovellusten käyttäminen on suorituskyvyn ansiosta sulavaa. (Image credit: Philip Berne / Future)

Galaxy S24 Ultra ottaa viimein suorituskykyvaltikan Applen lippulaivamallilta. Tämä näkyy kaikessa muussa paitsi puhelimen tärkeimmässä myyntivaltissa: keinoälyssä. Monet AI-työkalut toimivat hieman verkkaisesti, minkä lisäksi niiden hyödyllisyys tuntuu jääneen hauskuuden varjoon.

Tekoälyn huima kehitys on tällä hetkellä huomion keskipisteenä, mutta Galaxy S24 Ultra ei onnistu täysin vakuuttamaan. Se on hyvä ja mielenkiintoinen debyytti, mutta samalla se jättää vielä ihmeteltävää. Riittääkö valmistajalla lisää ässiä hihassa?

On kuitenkin selvää, että Ultra-mallisto painii edelleen omassa sarjassaan. Galaxy S24 Ultra on kallis ja pullollaan ominaisuuksia, joten se on tarkoitettu käyttäjälle, joka ei aio tehdä kompromissia. Rahoilleen saa vastineeksi erinomaisen akkukeston, mainion kameran sekä todella hyödyllisen S Pen -kosketuskynän.

S Pen -kosketuskynä on edelleen Ultra-sarjan suurin valtti. (Image credit: Philip Berne / Future)

Parhaimmillaan malli on reissussa, jossa se korvaa jopa läppärin sekä tabletin. Suorituskyky on loistava ja monipuolisuus hakee vertaistaan. Samalla sitä todella kelpaa esitellä ihmisille, jotka haluavat tietää mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Silti malli jättää toivottavaa. Haluamme nähdä Samsungin työstävän käyttöliittymän parempaan kuntoon. Ero Appleen on tällä hetkellä valtaisa, sillä iPhone 15 Pro ja sen iOS 17 on yksinkertaisempi, hauskempi ja parempi. Myös ominaisuuksien nimeämiskäytäntö on naapurileirissä parempaa.

Samsung ei ole ottanut kritiikistä viimeisimpinä vuosina nokkiinsa, mutta tämän on syytä muuttua. Käyttöliittymä on heikentynyt niin paljon, että se alkaa kohta nousta ratkaisevaksi kynnyskysymykseksi. Teknologisesti Samsung Galaxy S24 Ultra on niin loistava, että vuoden ajan voisi keskittää huomion käytettävyyteen.

Galaxy S24 Ultra - Hinta ja saatavuus

Hintalappu on todella korkea, ja vain taitettavat puhelimet rokottavat kukkaroa tällä hetkellä enemmän. (Image credit: Philip Berne / Future)

Hinta lähes sama kuin Galaxy S23 Ultralla

Seitsemän vuoden päivityslupaus

Kiinnostavia tarjouksia

Samsung Galaxy S24 Ultra on todella kallis puhelin, vaikka hintalappu onkin pysynyt suunnilleen samalla viivalla vuonna 2023 ilmestyneen Samsung Galaxy S23 Ultran kanssa. Tallennustilan määrästä riippuen ero on kuitenkin vain kymppejä suuntaan tai toiseen. Ominaisuuksien puolesta korkea hinta on myös osin perusteltu.

Yksi isoimmista valttikorteista ja hintalapun perusteista on huikea päivityslupaus. Samsung lupaa puhelimelleen seitsemän vuoden järjestelmä- ja tietoturvapäivitykset. Lukema hakee vertaistaan, eikä esimerkiksi Applen viiden vuoden lupaus ole enää samalla viivalla.

Lupauksien kohdalla on tietysti aina mahdollisuus muutoksiin, joten lopullista totuutta joudutaan odottamaan aina vuoteen 2031 asti. Tähän asti Apple on osoittanut pitkän päivityslupauksensa pitävän paikkansa, mutta Android-kilpailijoiden leireissä käyttövuosien venytys on vasta alussa.

Yleensä emme nosta skeptisyyttä tältä osin esille, mutta Samsungin uusien tekoälyominaisuuksien kohdalla se on tarpeen. Käyttöehdoissa nimittäin kerrotaan nykyisten AI-ominaisuuksien olevan käytössä mahdollisesti vain rajoitetun ajan. Se, mitä tämä sitten tarkoittaa, on vielä mysteeri. Toivottavasti kyseessä ei ole takaportti lupauksen rikkomiselle. Tältä osin jäämme mielenkiinnolla seuraamaan tulevien vuosien tapahtumia.

Eri värivaihtoehdot ovat miellyttävän persoonallisia. (Image credit: Philip Berne / Future)

Vaikka Galaxy S24 Ultra on kallis, puhelimen hankinta ennakkoon voi houkutella monia. Samsung tarjoaa kookkaamman tallennustilan malleille houkuttelevat tarjoukset, sillä 512 Gt version saa ennakkotilatessa 1 499 eurolla ja 1 teratavun vaihtoehdon 1 629 eurolla. Vanhan laitteen vaihdossa tuova saa lisäksi 150 euroa pois loppulaskusta.

Mikäli jää odottamaan tarjousten umpeutumista, joutuu laitteesta maksamaan 1 499 euroa (256 Gt), 1 629 € (512 Gt) tai 1 869 € (1 Tt).

Onko hinta perusteltu? Kysymys on mielenkiintoinen, mutta tällä kertaa vuosipäivityksen tekeminen saattaa olla järkevää. Galaxy S24 Ultra tarjoaa upouudet AI-ominaisuudet, joita ei vanhoissa malleissa nähdä. Tämän ansiosta uutuuspuhelin on paremmin ajan tasalla kuin pari vuotta vanhat mallit. Toisaalta Galaxy S22 Ultra tai Galaxy S23 Ultra voi saada tätä myöten merkittäviä tarjouksia lähitulevaisuudessa.

Hintatietoisille Galaxy S24 Ultra on todennäköisesti kuitenkin turhan kallis. Tällöin katse on syytä kääntää Galaxy S24 Plussaan, joka on selvästi edullisempi. Ultra on lippulaivapuhelin, joka tarjoaa vain parasta. Hinta on sen mukainen.

Swipe to scroll horizontally Galaxy S24 Ultran hinta Tallennustila Hinta 256 Gt 1 499 € 512 Gt 1 629 € 1 Tt 1 869 €

Arvosana hinnasta: 3 / 5

Galaxy S24 Ultra - Tekniset tiedot ja Benchmark-tulokset

Kookas näyttö sopii moniin tilanteisiin. (Image credit: Philip Berne / Future)

Samsung Galaxy S24 Ultra teki testeissämme historiaa. Sen suorituskyky ylitti piinapenkissä jopa iPhone 15 Pron tehot. Android-leiri nappasi valtikan riippumatta siitä, oliko syynissä yhden ytimen tehot vai moniydintesti.

Viimevuotinen Galaxy S23 Ultra ei onnistunut päihittämään iPhone 14 Pro Maxia , joten muutos on merkittävä.

Emme kuitenkaan käytä benchmark-tuloksia arvostelun perusteina, vaan mainitsemme ne kiinnostavana yksityiskohtana. Käytännössä suorituskyky on niin hyvällä tasolla molempien leirien huippumalleissa, ettei sen pitäisi olla ratkaiseva peruste kenellekään.

Swipe to scroll horizontally Mitat: 162,3 x 79,0 x 8,6 mm Paino: 232 g Näyttö: 6,8-tuumainen Dynamic AMOLED 2X, 2 600 nitin enimmäiskirkkaus Resoluutio: QHD+ Virkistystaajuus: Adaptiivinen 1 Hz - 120 Hz Suoritin: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy Muisti: 12 Gt Tallennustila: 256 Gt / 512 Gt / 1 Tt Ohjelmisto; Päivityslupaus: Android 14 / One UI 6; 7 vuoden ohjelmisto- ja tietoturvapäivitykset Takakamera: 200MP f/1.7 laajakulma, 12 MP f/2.2 ultralaajakulma, 50 MP f/3.4 periskooppikamera (5x), 10 MP f/2.4 telekamera (3x) Etukamera: 12 MP f/2.2 Akku: 5 000 mAh Latausnopeus: 45 W langallinen, 15 W langaton Värivaihtoehdot: Titanium Violet, Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Yellow, Titanium Blue, Titanium Green, ja Titanium Orange

Galaxy S24 Ultra - Muotoilu

Painikkeet ovat tutuilla paikoillaan. (Image credit: Philip Berne / Future)

Kookas huippupuhelin

Titaanirunko ei ole keventänyt kokonaisuutta

Viimeistelty, tyylikäs ja... muuttumaton

Galaxy S24 Ultra on ulkoisesti lähes täysin samannäköinen Galaxy S23 Ultran kanssa. Pieniä muutoksia voi vierekkäin verratessa huomata, mutta käytännössä kaiutingrillien vaihtuminen sekä mikrofonin siirtyminen eivät tuo tuoretta vivahdetta kokonaisuuteen. Tämä on valitettavaa, sillä ulkoinen olemus ei ole kovin innostava.

Tarkempi syynäys paljastaa onnistuneita yksityiskohtia. Takalasissa on useita eri kerroksia, joiden väritykset luovat kokonaisuuteen hieman aavemaisen mutta yhtä kaikki upean olemuksen. Erityisesti violetti väritys tekee vaikutuksen, sillä se luo onnistuneen kontrastin kiillotettuun metalliin.

Samsung on tänäkin vuonna nähnyt vaivaa värien, materiaalien ja loppusilausten kanssa. Jokainen sävy sopii yhteen uuden Gorilla Glass Armor -suojalasin kanssa. Titaaninen musta on kokomusta, muut vaihtoehdot tuovat lämpöä kokonaisuuteen.

Applen leirissä on jo pitkän aikaa vannottu symmetrisen muotoilun nimeen. Samsung ei ole hypännyt samaan kelkkaan, sillä valmistaja panostaa enemmän käyttökokemukseen kuin kauttaaltaan identtiseen ulkonäköön. Virta- ja volyymipainikkeiden sijoittuminen samalle puolelle tuo arjessa sulavuutta, kun vahinkopainallus puhelinta avatessa ei tarkoita yhtä lisävalokuvaa gallerian syövereihin.

Applen pyöreämpi olemus ei tee merkittävää eroa käyttömukavuuteen. (Image credit: Philip Berne / Future)

Samsung on kuitenkin ottanut Applesta mallia materiaalivalinnoissa. Molemmat huippuvalmistajat ovat tuoneet uutuuspuhelimiinsa titaanisen rungon, mutta Samsungin tapauksessa muutos on hienovaraisempi kuin iPhone 15 Pro Maxissa. Applen lippulaivamalli onnistui karsimaan materiaalimuutoksella painosta ison siivun pois, kun taas Galaxy S24 Ultra on ainoastaan gramman edeltäjäänsä kevyempi.

Mikäli aiempien vuosien Ultra-mallit ovat jääneet kokeilematta, kannattaa ehdottomasti tarttua tilaisuuteen ja napata S Pen -kosketuskynä käyttöön. Sen käyttöönotossa sekä hyödyntämisessä on runsaasti hauskuuden tunnetta ja oivaltavia yksityiskohtia.

S Pen on yksi markkinoiden hyödyllisimmistä työkaluista. Sitä voi hyödyntää ammattitason piirtokynänä, sillä tarkkuus on selvästi parempi kuin iPhonen kaveriksi saatavassa Apple Pencilissä.

Galaxy S24 Ultra on kulmikkaampi kuin valmistajan aiemmat puhelimet. (Image credit: Philip Berne / Future)

Puhelimessa on sisäänrakennettu Bluetooth, joten kyljessä olevaa painiketta voi halutessaan käyttää useissa eri tilanteissa. Erityisesti tämä korostuu kameran etälaukaisimena.

Galaxy S24 Ultra on tasapintainen, joten Galaxy Note Edgestä alkanut kaarevien reunojen aikakausi on tullut päätökseen. Tämä on omiaan luomaan puhelimelle oman olemuksen, joka alleviivaa puhelimen ammattimaisuutta. Edeltäjäänsä verrattuna Galaxy S24 Ultra on hieman terävämpi, mutta epämukavaksi sitä ei voi sanoa. Ellei sitten koe isoa kokoa hankalaksi.

Arvosana muotoilusta: 4 / 5

Galaxy S24 Ultra - Näyttö

Upea näyttö on suurimpia myyntivaltteja. (Image credit: Philip Berne / Future)

Upea näyttö pärjää valoisissa ja hämärissä olosuhteissa

Iso ja terävä näyttö on markkinoiden parhaimmistoa

Dolby Visionin puuttuminen on sääli

Galaxy S24 Ultran näyttö on juuri niin hyvä kuin olettaa sopiikin. Se on iso, kirkas ja värikäs erityisesti asetukset sopivalle tasolle ruuvaamalla.

Näytön asetuksia voi säätää kattavasti eri suuntiin aina adaptiivisesti kirkkaudesta väritilaan. Olitpa suorassa auringonpaisteessa tai hämärissä sisätiloissa, 2 600 nitin kirkkaus on hyvä. Enimmäiskirkkaus ei yllä tämän hetken ylväimpiin lukemiin, mutta ei se vajaus käytännössä aiheuta ongelmaa.

Yksi mielenkiintoisimmista vahvuuksista on Extra Dim -asetus. Vaikka kirkkaus olisi ruuvattu alimpaan mahdolliseen lukemaan, Galaxy S24 Ultran värimaailma pysyy edelleen hyvänä. Jopa yhden nitin kirkkaus riittää esimerkiksi viestien katsomiseen leffateatterin pimeydessä.

Enimmäiskirkkaus ei ole markkinoiden paras, mutta se riittää helposti. (Image credit: Philip Berne / Future)

Voisiko Galaxy S24 Ultran olla parempi? Ehdottomasti. Markkinoilla on jo 144 Hz virkistystaajuuteen yltäviä malleja, vaikka lukema on nopeampi kuin mihin ihmissilmä pystyy.

Toivoisimme Samsungin myös viimein taipuvan taistossa Dolby Visionia kohtaan. Ominaisuus uupuu valmistajan puhelimista, näytöistä ja televisioista. Jos vertaa esimerkiksi Netflix-ohjelmaa, Dolby Visionilla varustettu kuva näyttää pääsääntöisesti paremmalta. Tuntuukin erikoiselta, että Samsung hyväksyy Dolby Audion muttei Dolbyn HDR-videostandardia.

Arvosana näytöstä: 5 / 5

Galaxy S24 Ultra - Ohjelmisto

Valikkojen syöverit tulevat valitettavan tutuiksi. (Image credit: Philip Berne / Future)

Uudet ominaisuudet ovat piilotettu valikoiden syvyyksiin

AI-ominaisuudet ovat parhaimmillaan loistavia, mutta monesti eivät kovin hyödyllisiä

Huikea seitsemän vuoden päivityslupaus

Samsung on keskittynyt uusimman lippulaivamallinsa kehityksessä puhtaasti suorituskykyyn, eikä ohjelmistoon ole pahemmin kajottu. One UI osoittaa heikkoutensa, sillä se on hetkittäin lähes käyttökelvoton. Iso osa asetuksista ja ominaisuuksista on piilotettu lukuisten alavalikoiden taakse, eikä monia niistä yksinkertaisesti löydä ilman askel askeleelta etenevää ohjeistusta.

Nykyinen kokonaisuus on tasolla, jonka korjaamisen pitäisi olla työlistan ykkösprioriteetti. Isoin ongelma on, ettei käyttöliittymän kehitys ole pysynyt ominaisuusuudistusten tahdissa. Tätä myöten kokemus tuntuu huonontuvan vuosi vuodelta.

Galaxy S24 Ultra pursuaa ominaisuuksia, mutta mistä ne oikein löytää? Mistä löydän AI-kääntäjän asetukset, asetan tekoälyn vaihtamaan kirjoittamani viestin kielen, kytken AI-kuvanmuokkauksen tai pyydän puhelinta tiivistämään verkkosivun sisällön? Valitettavasti yhdestä ja samasta paikasta.

Kaikki Samsung Galaxyn AI-ominaisuudet on piilotettu Asetukset-valikkoon, jossa ne eivät edes ole listan kärkisijoilla. Tarjolla on 22 eri vaihtoehtoa, joista oikea valinta on 16. ylimpänä oleva Advanced Features. Sen syövereistä paljastuu "Advanced Intelligence", joka ei edes tarkoita samaa kuin AI-lyhenne. Jos siis haluat säätää tekoälyominaisuuksia, joudut rullaamaan valikkoja ja näppäilemään tiesi kolmannelle valikkotasolle.

Image 1 of 2 (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future)

Olemme puhuneet asiasta Samsungin kanssa, ja he ovat myöntäneet ongelmallisuuden. Ominaisuudet ovat niin syvällä piilossa, että edes hyödyttömimpien työkalujen ei tulisi olla näin pahasti jemmattuna.

Tilannetta on pyritty paikkaamaan Samsungin vinkeillä ja neuvoilla. Näistä pomppii ruudulle tämän tästä, ja ne antavat aihetta kokeilla eri ominaisuuksia. Harmillisesti vastaavanlaisia niksejä nousee pintaan niin tiheään, ettei niihin jaksa loputtomasti kiinnittää huomiota. Parhaimmillaan Samsungin paras puhelin vieläpä erikseen mainostaa käyttäjälle mahdollisuudesta ostaa Samsungin uusi puhelin.

Vuoden 2024 malliston suurin kiinnostus koskee kuitenkin tekoälytoimintoja. Nämä tarjoavat runsaasti upeita oivalluksia että turhia jippoja. Erityisesti puhelun tekoälykäännös kieleltä toiselle tuntuu kuin eläisi sci-fi-elokuvaa. Hetkittäin tämä teknologinen harppaus jopa säikäyttää.

Keinoäly mahdollistaa kielimuurien rikkomisen. (Image credit: Philip Berne / Future)

Myös muut ominaisuudet ovat sopivan tilanteen vastaan tullessa hyödyllisiä. Puhelin osaa esimerkiksi muokata kirjoituksesi tyyliä laidasta laitaan, jolloin viestistä saa ammattimaisuutta tihkuvan tai hymiöillä varustetun kepeän kokonaisuuden. Käytännössä tämän tarpeellisuus on vähän niin ja näin, eivätkä muunnokset yleensä olleet todellisia parannuksia. Yhtenä ongelmana on, että valmistaja on mainostanut tätä ominaisuutta turhankin laveilla superlatiiveilla. Mainostettua shakespearemaista lopputulosta ei näy eikä kuulu.

Nämä ominaisuudet on rakennettu Samsung Keyboardiin, joten ne toimivat sutjakasti useissa eri sovelluksissa. Valitettavasti oletusnäppäimistö ei kuitenkaan ole häävi, sillä sen automaattinen kielioppivirheiden korjaus muokkasi useaan kertaan tekstin aivan vinksalleen.

Jostain syystä näppäimistö esimerkiksi muuttaa keskellä lausetta olevia sanoja isolla alkukirjaimella alkavaksi. Pahimmillaan se jopa korjaa vaiheessa olevan sanan valmiiksi ja liittää siihen sanonnan tai lisämerkkejä. Kirjoitan omatoimisesti aivan riittävän sekavaa höttöä, joten älypuhelimen ei tarvitse pahentaa tilannetta.

Virheiden korjaus ei valitettavasti tee asiasta sen helpompaa. Siinä missä iPhonet peruuttavat autocorrectin kädenjäljen askelpalautinta painamalla, Samsung ei tätä tee. Tämä vain korostaa virheellisen oletuksen aiheuttaman erheen merkittävyyttä.

Se, oppiiko Samsungin puhelin tunnistamaan oman tyylini ajan saatossa, jää nähtäväksi. Arvostelujakson aikana tätä ei kuitenkaan ehätetty tehdä. Toivottavasti valmistaja tarttuu tuumasta toimeen ja korjaa murheen mahdollisimman nopeasti.

(Image credit: Philip Berne / Future)

Valitettavasti ongelmat eivät ole tässä. Monet tekoälytoiminnot ovat tuttuja Google Pixel 8 -puhelimista, mutta nämäkään eivät vakuuta. Samsung lupasi Voice Recorder -ääninauhurin tekevän transkription sekä tiivistelmän. Käytännössä Googlen Pixel-puhelimet pystyvät kuitenkin parempaan. Galaxy S24 Ultra on hieman verkkaisempi ja epätarkempi, eikä se pysty reaaliaikaiseen transkriptioon.

Myös kuvankäsittelyyn keskittyvät ominaisuudet jäävät Pixel 8 Pron varjoon. Galaxy S24 Ultra esittelee kilpailijan Magic Editoria muistuttavan Generative Edit -ominaisuuden, joka mahdollistaa kuvissa olevien kohteiden siirtelyn, koon muokkaamisen sekä poistamisen. Mikäli esimerkiksi kuvassa olevan elementin tai taustan poistaa, pitäisi tekoälyn pystyä paikkaamaan täyttämään tila.

Harmillisesti Samsungin kuvankäsittelytyökalut eivät ole samalla viivalla Pixelin kanssa. Erityisesti Googlen jopa vanhoja kuvia terävöittävä Photo Unblur sekä useamman kuvan yhdistävä Best Take ovat poissa. Viimeksi mainittu avaa esimerkiksi yhdessä muutoin onnistuneessa kuvassa suljettuna olevat silmät.

Toistaiseksi Samsungin ohjelmisto on saanut meiltä melkoisen selkäsaunan, mutta on mukana hyviäkin asioita. Galaxy S24 Ultra tarjoaa muutamia jippoja, joihin kilpailijat eivät pysty. Samsungin DeX esimerkiksi tekee puhelimesta käytännön Chromebookin, jolloin sen voi yhdistää näyttöön, näppäimistöön ja hiireen. Kaikki sujuu tällöin uudella kotinäytöllä erittäin sujuvasti.

Tämä voi olla monille työntekijöille hyvä asia, sillä monesti työnantajat eivät halua alaisten käyttävät firman konetta omien asioiden hoitamiseen. Jos puhelimessa on organisaation sovellusten kanssa henkilökohtaiset asiat, voi laitetta käyttää näppärästi reissussa molempien juttujen hoitamiseen.

(Image credit: Philip Berne / Future)

DeX mahdollistaa esimerkiksi sähköpostiin vastaamisen oikealla näppäimistöllä tai dokumenttien muokkaamisen Microsoft Wordilla. Kokonaisuus on yksinkertaisesti erinomainen.

Ennen kaikkea Samsung kerää kiitosta Galaxy S24 -malliston saamalla seitsemän vuoden päivityslupauksella. Se, miten tähän oikeasti pystytään uusien tekoälytoimintojen kanssa, jää nähtäväksi. AI-työkalujen kehitys on kiihtynyt räjähdysmäisesti, joten on mielenkiintoista nähdä, onko mallista enää oikeasti käyttökelpoiseksi vuonna 2031.

Valmistaja lienee varautunut tähän, sillä Samsungin käyttöehdoissa mainitaan osan tai kaikkien tekoälyominaisuuksien voivan siirtyä maksullisen tilauspalvelun piiriin. Lisäksi valmistaja pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin tekoälytoimintojen toimivuudessa.

Tämä voi olla vain kaiken varalta ja mahdollisia oikeustapauksia silmällä pitäen tehty maininta, mutta yhtä lailla se antaa Samsungille takaportin päivityslupaukselleen. On esimerkiksi mahdollista, että Android-päivitykset julkaistaan sovitusti, mutta muut työkalut ovat maksullisia tai rajattuja. Jäämme seuraamaan asian kehittymistä suurella mielenkiinnolla.

Oli miten oli, seitsemän vuoden päivityslupaus on huikaiseva. Odotamme Samsungin todella pitävän sanansa ja tarjoavansa vuoden 2024 mallistolle kaiken tarpeellisen vuosien ajan. Jos laitteen teknologia ei ole pullonkaula, ei valmistajalla pitäisi olla syytä pitää tulevien vuosien lisäyksiä poissa Galaxy S24 Ultran omistajilta.

Arvosana ohjelmistosta: 3 / 5

Galaxy S24 Ultra - Kamera

(Image credit: Philip Berne / Future)

Parantunut kuvanlaatu

Zoomatessa yksityiskohdat kärsivät, mutta väri ja etäisyys ovat parantuneet

Kohina ja hämärä aiheuttavat ongelmia

Galaxy S23 Ultra oli vuoden 2023 paras kamerapuhelin, joten ennakkohuhut heikentyvästä optisesta zoomista saivat meidät mietteliääksi. 10x optinen zoom oli Galaxy S23 Ultran suurimpia vahvuuksia... yhdessä 200 MP kameran, kahden zoomin, 100x digitaalisen zoomin, AI-kuvankäsittelyn sekä lukuisten muiden ominaisuuksien kanssa.

10x optinen zoom on todella vaihtunut 5x optiseen zoomiin. Tätä on kuitenkaan vaikea pitää askeleena taaksepäin, vaan enemmän harppauksena sivulle. Käytännössä se on nimittäin parempi kuin missään muussa puhelimessa – jopa 10x optiseen zoomiin yltävä Galaxy S23 Ultra. Ero samaiseen viisinkertaisuuteen yltävään iPhone 15 Pro Maxiin on merkittävä.

Kun zoomiksi asettaa 10x tai 100x, Galaxy S24 Ultra tuo värit sekä etäisyyden merkittävästi edeltäjäänsä paremmin esiin. Jos viimevuotisen mallin kuvat olivat hetkittäin hieman tasapaksuja, tällä kertaa kuvissa on syvyyttä ja varjostusta. Sen sijaan yksityiskohdat jäävät vähemmälle. Samsung tuntuu priorisoineen enemmän kokonaisuutta kuin detaljit.

Muutos on ollut hyvästä. S23 Ultran 10x ja 100x zoomilla otetut kuvat olivat monesti epäonnistuneita. Vaikka yksityiskohtia sai hetkittäin esiin, kohina ja epäselvyys teki lopputuloksesta sillisalaattia. Galaxy S24:llä ei näe aivan niin paljoa, mutta tarkempia ja aidompia kuvia jakaa sosiaaliseen mediaan ennemmin.

Jos ottaa Galaxy S24 Ultran ja iPhone 15 Pro Maxin suoraan vertailuun 5x zoomia käyttäessä, Apple vetää pidemmän korren. Kun käyttöön otetaan digitaalinen zoom, Galaxy kiilaa edelle. Esimerkiksi 25x zoomilla Samsung taltioi yksityiskohdat ja värit kilpailijaansa paremmin. Applen puhelimella ei tätä pidemmälle voi zoomatakaan, mutta Galaxy S24 Ultra on päässyt hädin tuskin alkuun.

Samsung on saanut aiempina vuosina kritiikkiä kuvaprosessoinnin aiheuttamasta värien epäluonnollisuudesta. Vinkistä on otettu selvästi vaari, sillä lopputulos on nykyisellään lähempänä iPhonen kuvia. Värimaailmat ovat luonnollisempia ja hetkittäin jopa omenalogoisen luurin kuvia viileämpiä. Lopputuloksena Galaxy S24 Ultra tarjoaa kuvia, jotka loistavat yksityiskohdillaan ilman iPhone-otoksille tyypillistä sumentumista.

Kamerakokonaisuudessa on silti omat ongelmansa. Hämärät olosuhteet aiheuttavat murheita, ja kilpailijat vetävät tällä saralla hetkittäin pidemmän korren. Google Pixel 8 Pro pärjää paremmin yöllisten maisemien kanssa, kun taas OnePlus 12 nappaa niskalenkin hankalasti valaistuissa tilanteissa, kuten ravintolassa ollessa.

Silti Galaxy S24 Ultra on tämän hetken paras kamerapuhelin. Se ei dominoi kaikilla osa-alueilla, mutta kokonaisvaltaisesti se pärjää aivan kaikissa tilanteissa.

Parhaimmillaan Samsungin luuri on erikoisempia otoksia napsiessa. Jos haluat ottaa lähikuvan ruuastasi, Galaxy S24 Ultra vastaa huutoon. Niin ikään selfiet ja henkilökuvat ovat upeaa katsottavaa. Ihonvärit ja yksityiskohdat ovat eloisia, jolloin kuvista jää tyylikäs vaikutelma.

Samsung on tuonut mukanaan parannuksia kuvankäsittelyyn, mutta monipuolisimmat ja edistyneimmät työkalut on edelleen haettava sovelluskaupan valikoimassa olevista kolmannen osapuolen applikaatioista. Samsungin Generative Edit -tekoälytoiminto mahdollistaa kuvissa olevien kohteiden siirtelyn tai koon muokkaamisen, minkä lisäksi taustan voi sopivissa tilanteissa vaihtaa kokonaan. Todennäköisesti näiden käyttäminen riippuu voimakkaasti käyttäjästä. On joka tapauksessa hyvä, että Samsung lisää pienen vesileiman jokaiseen keinoälyn avustuksella jälkikäsiteltyyn kuvaan.