Wednesday ja Neuromancer kiinnittivät tähtinäyttelijöitä

William Gibsonin Neurovelho-kirjaan perustuva Neuromancer sekä Netflixin huippusuosittu Wednesday ovat saaneet lisätietoja tulevasta. Molempien seuraavat kaudet ovat saamassa runsaasti lisää tähtinäyttelijöitä mukaansa.

Neuromancerin jaksoissa nähdään BAFTA-ehdokkuudella huomioitu Callum Turner (Masters of the Air ja The Boys in the Boat). Luvassa on 10 jaksosta koostuva Apple TV Plus -sarja, joka keskittyy huippuhakkeri Caseen (Turner). Kun entinen verkkorikollinen varastaa työnantajaltaan, tuhotaan hänen hermostonsa kostoksi. Neurovelho-kirja on palkittu lukuisilla palkinnoilla, minkä lisäksi sitä pidetään kyberpunk-genren keskeisenä pohjateoksena.

Sarja on herättänyt monissa kiinnostusta, sillä kirjailijan teoksiin pohjautuva Johhny Mnemonic keräsi aiemmin jo runsaasti kiitosta. Kun Apple TV Plussan sarjan takana ovat samat tekijät, ennusmerkit vaikuttavat lupaavilta.

Addamsin perheen tulevat seikkailut

Addamsin perheestä ammentavan Wednesdayn kakkoskausi on yksi suoratoistopalvelun odotetuimmista tuotoksista. Nyt siihen on kiinnitetty tuoreena lisäyksenä Thandiwe Newton, joka nappasi Emmy-palkinnon Westwordista. Näyttelijä on niin ikään tuttu elokuvista Crash, Beloved ja The Pursuit of Happyness.

Näyttelijäkiinnityksestä uutisoi ensimmäisenä Variety. Muita yksityiskohtia ei kuitenkaan tässä vaiheessa paljastettu, sillä toistaiseksi tiedämme ainoastaan pääroolissa olevan Jenna Ortegan palaavan Wednesdayn rooliin. Tämä on ollut odotettua, sillä Addamsin perheen tyttären roolista kilahti plakkariin 12 Emmy-ehdokkuutta ja 4 Emmy-voittoa.

Sekä Neuromancer että Wednesday saapuvat huhujen mukaan suoratoistopalveluihin tämän vuoden aikana. Tarkempaa tai virallista julkaisuajankohtaa ei ole kuitenkaan kummallekaan vielä annettu.