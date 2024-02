Arvostelussa Samsung Galaxy S24 Plus

Olemus voi hämätä Galaxy S24 Ultraan verrattuna, sillä Galaxy S24 Plus on ehta lippulaivapuhelin. Sen parantunut näyttö, pidempi akkukesto sekä lisämuisti tekevät siitä selvästi edeltäjäänsä paremman. AI-toimintojen merkityksellisyys riippuu täysin käyttäjästä, mutta ne antavat esimakua tulevaisuudesta. Kaikkinensa Plus-malli on kaventanut eroa Ultra-isoveljeen, vaikka hintavamman version titaaninen runko sekä parempi kamerakokonaisuus pitävätkin sen vielä teknisesti ylivertaisena.

Samsung Galaxy S24 Plus - Pika-arvio

Samsung Galaxy S23 Plussan huhuttiin pitkään jääneen viimeiseksi Plus-malliksi, mutta väittämä paljastui lopulta hölynpölyksi. Onneksi näin, sillä Samsung Galaxy S24 Plus osoittaa perus- ja Ultra-mallin välissä olevan tilaa erinomaiselle Android-puhelimelle.

Galaxy S24 Plus on lähes Galaxy S24 Ultran kokoinen puhelin, mutta hintalapusta on nipistetty useamman satasen verran pois. Hinta-laatusuhde onkin monelle jopa parempi. Tänä vuonna "välimalli" tarjoaa paremman näytön kuin Samsung Galaxy S24 ja samat AI-toiminnot kuin Galaxy S24 Ultra.

Isoin muutos koskee entistä tarkempaa QHD+ -näyttöä, joka on aiemmin nähty vain Ultra-malleissa. Lisäksi Suomessa on palattu lyhyen Snapdragon-siirtymän jälkeen takaisin Exynos-suorittimen äärelle. Onneksi suorituskyvyllinen ero piirien välillä on selvästi kohtuullisempi kuin vielä pari vuotta sitten. Muutokset mahdollistavat entistä paremman käyttökokemuksen, sillä 6,7-tuumaiselle ruudulle muodostuva kuva on terävä ja yksityiskohtainen. Jos Plus-mallia on pidetty viimeisten vuosien aikana vain hintavampana ja kookkaampana vaihtoehtona tavalliselle S-sarjan puhelimelle, tällä kertaa laitteella on selvästi oma identiteettinsä.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Galaxy AI -tekoälytoiminnot kattavat kaikki uudet ominaisuudet aina reaaliaikaisesta kielenkäännöksestä generatiiviseen kuvankäsittelyyn. Näistä osa on oikeasti hyödyllisiä, mutta monet jäänevät alun innostuksen jälkeen taka-alalle. On joka tapauksessa syytä kehua Samsungia siitä, että AI-toiminnot rantautuivat kaikkiin malleihin samalla kertaa. Vaikka et siis hankkisi kallista Ultra-mallia, pääset hyödyntämään tuoreita kikkakolmosia.

Ulkoiset muutokset ovat todella minimaalisia. Näyttöreunat ovat aavistuksen kapeammat ja sivustat ovat aiempaa tasaisempia. Kestävä Armor Aluminium -kehys onkin suurin muotoiluun liittyvä uudistus edeltäjään nähden.

S24 Plussan 4 900 mAh akku on hiukan S23 Plussan vastaavaa suurempi, mutta akkukestoa se ei juurikaan paranna. Onneksi tälle ei ole tarvettakaan, sillä Plus-version puhti riittää selvästi pidempään kuin perus- tai Ultra-mallin.

Jos etsit parasta kamerapuhelinta, Samsung Galaxy S24 Ultra on selkeä valinta. Tämä onkin ainoa selvä osa-alue, jolla Plus-mallin edullisempi hinta näkyy. Kokonaisuus ei ole millään tavoin huono, vaikka kamerakokonaisuus on pysynyt ennallaan. Kuvaprosessointi luo onneksi entistä luonnollisempia ja onnistuneempia lopputuloksia jaettavaksi.

Kaikkinensa Samsung Galaxy S24 Plus on selvästi parempi puhelin kuin viimevuotinen S23 Plus. Se on jopa niin hyvä, että monen Ultra-mallia ostavan kannattaa tosissaan harkita kaksikon väliltä.

Samsung Galaxy S24 Plus - Hinta ja saatavuus

Alkaen 1 199 €

Julkaistu alkuvuodesta 2024

Samsung Galaxy S24+ julkistettiin Galaxy Unpacked -tilaisuudessa 17. tammikuuta 2024. Laite ilmestyi paria viikkoa myöhemmin ja se on saatavissa kattavasti eri suomalaisilta jälleenmyyjiltä.

Malli on saatavissa 256 gigatavun tallennustilalla 1 199 eurolla ja 512 Gt kapasiteetilla 1 329 eurolla. Hinta on siis pudonnut 50 eurolla, sillä Samsung Galaxy S23+ maksoi samaisilla tallennustiloilla 1 249 € tai 1399 €

Vertailun vuoksi perusmalli Galaxy S24 maksaa edullisimmillaan 949 €, mutta tällöin tallennustilaa on vain 128 Gt. Vastaavasti lippulaivamalli Galaxy S24 Ultra kustantaa 1 499 euroa (256 Gt), 1 629 € (512 Gt) tai 1 869 € (1 Tt).

Arvosana hinnasta: 4 / 5

Samsung Galaxy S24 Plus - Tekniset tiedot

Olemme keränneet alle kaikkien Samsung Galaxy S24 -puhelimien tekniset tiedot vertailun helpottamiseksi:

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S24 -malliston tekniset tiedot Header Cell - Column 0 Galaxy S24 Galaxy S24 Plus Galaxy S24 Ultra Mitat 147 x 70,6 x 7,6 mm 158,5 x 75,9 x 7,7 mm 162,3 x 79,0 x 8,6 mm Paino 167 grammaa 196 grammaa 232 grammaa Kehys: Alumiinia Alumiinia Titaania Näyttö 6,2-tuumainen AMOLED 1 Hz - 120 Hz 6,7-tuumainen AMOLED 1 Hz - 120 Hz 6,8-tuumainen AMOLED 1 Hz - 120 Hz Resoluutio 2 340 x 1 080 3 088 × 1 440 3 088 × 1 440 Järjestelmäpiiri Samsung Exynos 2400 for Galaxy Samsung Exynos 2400 for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy RAM 8 Gt (LPDDR5X) 12 Gt (LPDDR5X) 12 Gt (LPDDR5X) Tallennustila 128 Gt / 256 Gt (UFS 4.0) 256 Gt / 512 Gt (UFS 4.0) 256 Gt / 512 Gt / 1 Tt (UFS 4.0) Pääkamera 50 MP 50 MP 200 MP Ultralaajakulmkamera 12 MP 12 MP 12 MP Telekamera 10 MP, 3x optinen zoom 10 MP, 3x optinen zoom 10 MP, 3x ja 10x optinen zoom Etukamera 12 MP 12 MP 12 MP Akku 4 000 mAh 4 900 mAh 5 000 mAh Latausnopeus 25 W langallinen, 15 W langaton 45 W langallinen, 15 W langaton 45 W langallinen, 15 W langaton Värivaihtoehdot Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet, Amber Yellow Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet, Amber Yellow Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet, Titanium Yellow Samsung.comin yksinoikeusvärit Sandstone Orange, Sapphire Blue, Jade Green Sandstone Orange, Sapphire Blue, Jade Green Sandstone Orange, Sapphire Blue, Jade Green

Samsung Galaxy S24 Plus - Muotoilu

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Hieman tasaisemmat reunat ja ohuemmat näyttöreunat

Uusi Armor Aluminium -kehys

Uusin Plus-malli jatkaa edeltäjänsä tavoin panostamista teknisiin ominaisuuksiin. Muotoilun saralla on nähtävissä pieniä muutoksia, mutta ne ovat jääneet selvästi taka-alalle.

Uutukainen on mitoiltaan 158,5 x 75,9 x 7,7 mm ja elopainoa on kertynyt 196 grammaa. Erot edeltäjään näkyvät puhelimen hieman aiempaa tasapintaisemmissa reunuksissa sekä ohuemmissa näyttöreunoissa. Lisäksi laite hyödyntää alumiinista Armor Aluminium -runkoa. Muutokset ovat silmissämme oikeansuuntaisia, sillä erityisesti S23 Plus oli todellinen sormenjälkimagneetti. Tällä kertaa tilanne on parempi, mutta eittämättä muotoilua voisi vuosipäivitysten kohdalla uusia isomminkin. Jos S23 Plus ja S24 Plus ovat vierekkäin, uudemman version erottaminen vaatii harjaantunutta silmää.

Ruutua suojaa edelleen Gorilla Glass Victus 2 -suojalasi. Tämä ei ole sinänsä ongelma, mutta kun Galaxy S24 Ultra siirtyi selvästi paremmin naarmuja kestävään Gorilla Armor -lasiin, vanhassa ei olekaan vara parempi. Testilaitteessa oli nähtävissä selviä elonmerkkejä jo muutaman viikon jälkeen, joten suosittelemme hankkimaan uuden puhelimen kaveriksi erillisen suojakuoren tai jopa -lompakon.

Samsung Galaxy S24:n ja Samsung Galaxy S24 Plussan värivaihtoehdot ovat musta (Onyx Black), harmaa (Marble Gray), violetti (Cobalt Violet), keltainen (Amber Yellow), oranssi (Sandstone Orange), sininen (Sapphire Blue) ja vihreä (Jade Green). Näistä kolme viimeisintä ovat saatavissa ainoastaan Samsungin omasta verkkokaupasta. Syyniin saatu violetti väritys on mattapintaisena ja takalasin tekstuurin osalta tyylikäs. Kokonaisuus ei silti huou samaa arvokkuutta kuin Galaxy S24 Ultran titaaniset sävyt.

Arvosana muotoilusta: 3 / 5

Samsung Galaxy S24 Plus - Näyttö

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Ensimmäinen Plus-malli QHD+ -resoluutiolla

Parantunut enimmäiskirkkaus

Jos aiempina vuosina perus- ja Plus-malli ovat olleet näytön osalta samassa veneessä, tällä kertaa tilanne on toisin. Samsung Galaxy S24+ on selvästi pikkuveljeään etevämpi 6,65-tuumaisen AMOLED 2X -näytön ansiosta. Sen QHD+ -tarkkuus tarjoaa selvästi paremman terävyyden ja yksityiskohtaisuuden kuin perusmallin kompakti ruutu. Aiemmin QHD+ on ollut Ultra-mallin yksinoikeus, joten sen laajentuminen myös Plussan puolelle on merkittävä kädenojennus kuluttajien suuntaan.

Muut uudistukset koskevat niin Galaxy S24:ää kuin Galaxy S24 Plussaa. Molemmissa malleissa on parantunut 2 600 nitin enimmäiskirkkaus sekä ulkotiloihin tarkoitettu Vision Booster -ominaisuus. Myös adaptiivinen virkistystaajuus on aiemman 48-120 Hz sijasta 1-120 Hz.

Vision Booster parantaa katselukokemusta kirkkaissa tiloissa. (Image credit: Future / Axel Metz)

Joustavampi virkistystaajuus sulavoittaa käyttökokemusta, kun taas Vision Booster helpottaa esimerkiksi YouTuben ja Netflixin katselukokemusta aurinkoisella kelillä. Edes suora auringonpaiste ei juurikaan haittaa.

AMOLED-näytön suomat värikkyys sekä laaja katselukulma ovat luonnollisesti jälleen mukana. Kokonaisuus onkin parasta mitä Samsungin Plus-mallit ovat tähän mennessä tarjonneet.

Arvosana näytöstä: 5 / 5

Samsung Galaxy S24 Plus - Kamera

Image 1 of 3 Galaxy S24 Plussan pääkamera (Image credit: Future / Axel Metz) Galaxy S24 Plussan etukamera (Image credit: Future / Axel Metz) Galaxy S24 Plussan takakamera (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Sama kolmoiskamera kuin Galaxy S23 Plussassa

Jopa 8K/30fps -videokuvaus

AI-toiminnot ovat parhaimmillaan vakuuttavia

Jos Galaxy S24 Plussasta on nostettava esiin yksi pettymys, olisi se kamerakokonaisuuden pysyminen ennallaan. Mallissa on edeltäjän tavoin 50 MP pääkamera (f/1,8), 12 MP ultralaajakulmakamera (f/2,2), 10 MP telekamera (f/2,4, 3x optinen zoom) ja 12 MP etukamera (f/2,2). Sinänsä kokonaisuus on laadukas ja kokonaisvaltainen, mutta parasta kamerapuhelinta etsivän on syytä kääntää katse toisaalle. Vaikkapa S23 Ultrassa nähty 200 MP pääkamera olisi ollut vaikuttava lisä pakettiin.

Onneksi pääkameralla napsitut kuvat ovat yksityiskohtaisia, kirkkaita ja luonnollisia. Parantunut kuvaprosessointi välttää edeltävälle Plus-puhelimelle ominaisen yliterävyyden. Toisinaan potreteissa eittämättä voisi jopa olla enemmän särmää, mutta yleisesti ottaen lopputulokset ovat selvästi aiempaa tasaisempia ja laadukkaampia.

Image 1 of 2 (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz)

Galaxy S24 Plus tarjoaa Ultra HDR -tuen, joka takaa värien tarkkuuden myös korkeakontrastisissa otoksissa. Kun tämä säilyy myös Instagramiin vietäessä, on Galaxy S24 Plus oiva valinta sosiaalisen median aktiivikäyttäjille.

Image 1 of 2 Samsung Galaxy S24 Plussan laajakulmakamera (Image credit: Future / Axel Metz) Samsung Galaxy S24 Plussan 3x optinen zoom (Image credit: Future / Axel Metz)

Kontrastien säilyminen ottaa yötilassa kuitenkin takapakkia. Erityisesti siniset sävyt korostuvat liiaksi. Silti Yö-tila on tälläkin kertaa tervetullut työkalu. Samoin on syytä antaa kehut Muotokuva-tilalle, jonka hiottu bokeh-efekti toimii entistä paremmin.

Image 1 of 3 Samsung Galaxy S24 Plussan muotokuvatila (Image credit: Future / Axel Metz) Samsung Galaxy S24 Plussan muotokuvatila (Image credit: Future / Axel Metz) Samsung Galaxy S24 Plussan muotokuvatila (Image credit: Future / Axel Metz)

Kamerasovellus on kasvanut ruokaan sekä kaksoisnäkymään perustuviin kuvatiloihin. Erityisesti jälkimmäinen on hauska lisä, sillä se mahdollistaa minkä tahansa kamerayhdistelmän hyödyntämisen. Tämä avaa näppäriä työkaluja sosiaalisen median käyttäjille.

Samsung on satsannut Galaxy S24 -kolmikon kohdalla erityisesti AI-toimintoihin. Keinoäly koskee myös kamerasovellusta, sillä se on tuonut mukanaan useita kuvankäsittelyominaisuuksia. Galaxy AI osaa esimerkiksi ehdottaa muutoksia tai täyttää tyhjiä tiloja kokonaan uudella sisällöllä. Videoiden kohdalla saa luotua hidastuksen avulla lisäkuvia, kun taas Super HDR esittelee otoksen lopputulosta jo ennen sen nappaamista.

AI-toiminnot ovat käytettävissä kaikissa Samsung Galaxy S24 -puhelimissa. (Image credit: Samsung)

Erityisesti generatiivisen keinoälyn kohdalla herää innostuksen ohella huolta. Vaikka se mahdollistaa kuvien korjaamisen jälkikäteen, luo se myös edellytyksiä epäaitojen tilanteiden luomiseen. Parhaimmillaan se auttaa poistamaan ohikulkijoita tai häiriötekijöitä kuvasta. Onneksi muokatuissa kuvissa on erillinen merkintä, joka paljastaa jälkijättöisen käsittelyn.

Arvosana kameralle: 3 / 5

Samsung Galaxy S24 Plus - Suorituskyky

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Suomessa käytössä Exynos 2400 -järjestelmäpiiri

Iso jäähdytys ja tuke säteenseurannalle

Loistavat kaiuttimet

Samsung on palannut järjestelmäpiirien saralla takaisin muutaman vuoden takaiseen sekavaan arkeen. Galaxy S24 Plus on täten saatavilla markkina-alueesta riippuen joko Exynos 2400 for Galaxy- tai Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy -suorittimella. Onneksi tällä kertaa ero ei ole yhtä iso kuin kahden vuoden takaisen Galaxy S22:n kohdalla, jolloin Snapdragon 8 Gen 1 oli selvästi tehokkaampi kuin Exynos 2200.

Kuten mainittua, suoritin riippuu markkina-alueesta. Suomessa ja Euroopassa hyödynnetään valmistajan omaa Exynos 2400 -piiriä, kun taas Yhdysvalloissa käytössä on Qualcommin valmistama Snapdragon 8 Gen 3.

Ero kahden piirin välillä on hyvin maltillinen. Exynos 2400 saalisti Geekbench 6 -testissä pisteiksi 2 002 (yksi ydin) ja 6 732 (moniydin). Yhdysvalloissa testaamamme Snapragon-piirille Galaxy S24 Plus keräsi samoista testeistä tulokseksi 2 272 ja 7 083.

(Image credit: Future / Axel Metz)

Eroa siis on, mutta sen merkittävyys jää vähäiseksi. Arkikäytössä Snapdragonin pieni lisäteho ei vaikuta kokemukseen millään tavoin, vaikka se onkin erityisesti koneoppimisessa etevämpi. Galaxy AI hyödyntää tässä suorittimen sijaan pilvipohjaista prosessointia, joten ero katoaa sen sileän tien.

Tällä hetkellä ei siis ole aiheellista miettiä sitä, kannattaako "tyytyä" Exynos-malliin vaiko ei. Testimme perusteella Euroopan markkinoiden malli selviää pelaamisesta, videokuvauksesta, monen sovelluksen samanaikaisesta käyttämisestä ja muusta ongelmitta.

Pelipuolella on syytä mainita lähes tuplasti Galaxy S23 Plussan vastaavaa suurempi jäähdytyskammio. Se auttaa lämmönjohdatuksessa selvästi, eikä ylikuumentuminen vaivaa samalla tavoin kuin vuoden takaisessa mallissa. Lisäksi kaikki kolme Galaxy S24 -puhelinta tukee säteenseurantaa. Täten ei olisi suuri ihme, jos Samsung Galaxy S24 Plus päätyisikin parhaiden pelipuhelimien listallemme.

Pelasimme laitteella muutaman tunnin aja EA Sports FC 24:n mobiiliversiota. Sulava kokemus ei saanut minkäänlaista kuumentumista aikaiseksi. Vertailun vuoksi viimevuotinen FIFA 23:n mobiiliversio sai Galaxy S23 Plussan kuumentumaan noin 30 minuutissa. Voidaankin sanoa, että pelipuolella ollaan valovuoden edellä edeltävää mallia.

Lopuksi on syytä mainita Galaxy S24 Plussan kaiuttimien olevan kerrassaan loistavat.

Arvosana suorituskyvylle: 5 / 5

Samsung Galaxy S24 Plus - Ohjelmisto

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Galaxy AI parantaa kokemusta monilla osa-alueilla

Seitsemän vuoden päivityslupaus

One UI -käyttöliittymä on liian monimutkainen

Samsung Galaxy S24 -kolmikon suurin myyntivaltti on Galaxy AI -tekoäly. Valmistaja mainostaa sen "parantavan kaikkia elämän osa-alueita". Todellisuus on kuitenkin enemmän kokemuksen hiomista kuin mullistamista. Tästä huolimatta keinoälyn esiinmarssi antaa perusteen valita ennemmin vuoden 2024 malli kuin vuotta vanhempi Galaxy S23 -puhelin.

Ominaisuuksien saralla huomio kiinnittyy reaaliaikaiseen kääntämiseen sekä automaattisiin tiivistelmien tekemisiin. Googlen hakuominaisuus taasen mahdollistaa kuvassa olevan esineen tunnistamisen ja sen etsimisen automaattisesti.

Viimeksi mainittu toimii erittäin hyvin. Saimme kokeilussamme löydettyä useita kasveja, kelloja, puseroita sekä muita tuotteita todenna näppärästi. Live Translate -kääntäjä pelittää myös erinomaisesti. Sen toimivuuden kohdalla on kuitenkin syytä huomata, että aivan kaikki sanonnat, muotoilut sekä muut vivahteet voivat herkästi mennä siltä ohitse.

Image 1 of 3 (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz)

Chat-avustaja pyrkii optimoimaan keskustelunsävyn halutunlaiseksi. Sen avulla saa lisättyä tekstiin ammattimaisuutta tihkuvaa vakavuutta tai kepeämpää tyyliä. Osa vaihtoehdoista muovaa viestistä kuitenkin epäuskottavaa tai muutoin hieman bottimaista.

Kokonaisuutena Galaxy AI tarjoaa monenlaista, mutta työkalujen toimivuus on hyvin käyttäjäkohtaista. Osalle ominaisuuksista on ehdottomasti tilausta, toiset taasen jäävät ilman parannuksia nopeasti taka-alalle.

Perinteisen ohjelmiston puolella on syytä todeta Sillanpään marssilaulun sanoin "sama kaiku on askelten". Samsungin luoma One UI on tuttuun tapaan pullollaan ominaisuuksia ja mahdollisuuksia, mutta sen monimutkaisuus saa raapimaan päätä. Valikkorakenteen polveilevuus saa luovuttamaan, kun haluttua asetusta ei yksinkertaisesti löydä. Etsivä kuitenkin palkitaan lopulta, sillä erilaisia säätimiä on todella kattavasti.

Samsung DeX on todella hyvä lisä työarkeen. (Image credit: Future / James Ide)

One UI 6.1 tuo mukanaan muutamia erinomaisia lisäyksiä. Erityisesti Samsung DeX on kehujen arvoinen, sillä se mahdollistaa Galaxy S24 Plussan yhdistämisen näyttöön tai televisioon. Tällöin puhelin toimii käytännössä tietokoneena. Myös iPhone-puhelimista tuttu taustakuvan hämärrys aina päällä -tilassa on tervetullut lisä.

Kenties koko Samsung Galaxy S24 -malliston suurin muutos koskee päivityslupausta. Samsung lupaa puhelimilleen peräti seitsemän vuoden ajan Android- ja tietoturvapäivityksiä. Viimevuotisessa mallissa tyydyttiin vielä viiteen vuoteen, joten harppaus on merkittävä. Käytännössä Galaxy S24 Plussan pitäisi pysyä relevanttina puhelimena aina vuoteen 2031 asti.

Arvosana ohjelmistolle: 3 / 5