Paras Samsung-puhelin 2021: löydä itsellesi oikea Galaxy

Parhaiden Samsung-puhelinten lista on kokenut ison mullistuksen, kun uudet Samsung Galaxy S21 -sarjan puhelimet julkaistiin alkuvuodesta 2021. Uusista malleista Samsung Galaxy S21 sekä kolmikon huippumalli Ultra päätyivätkin välittömästi listallemme.

Samsungin puhelimista löytyy käytännössä nykyään vaihtoehto lähes jokaiselle käyttäjälle. Yhtiöllä on niin huippulaadukkaita lippulaivamalleja, kuten Samsung Galaxy S20 Plus ja Samsung Galaxy Note 20 Ultra, teknologian huippua edustava taitettava Samsung Galaxy Z Fold 2 sekä edullisempi Samsung Galaxy S10e.

Löydät kaikki mainitsemamme mallit sekä muita alla olevalta listalta, jonka olemme koonneet parhaimmasta vaihtoehdoista huonoimpaan. Ei kannata kuitenkaan jäätyä katsomaan vain listan ykkössijaa, sillä erilaiset tarjoukset voivat nostaa muut mallit hinta-laatusuhteeltaan paljon paremmiksi. Sitä paitsi kaikki tälle listalle päätyneet mallit ovat äärimmäisen laadukkaita ja voimme suositella niitä kaikkia niiden ominaisuuksien ja tehojen puolesta.

Joten jos olet aikeissa ostaa uuden tai päivittää entisen Samsung-puhelimen, olemme koonneet alle kattavan listan tämän hetken parhaimmista malleista. Päivitämme listaa myös sitä mukaa, kun uusia malleja saapuu markkinoille. Ja kuluvan vuoden aikana odotamme näkevämme listalla todennäköisesti Samsung Galaxy Note 21:n, Galaxy Z Flip 3:n sekä Samsung Galazy Z Fold 3:n mahdollisesti muiden tulokkaiden lisäksi.

Paras Samsung-puhelin lyhyesti

Samsung Galaxy S21 Ultra Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy Note 20 Ultra Samsung Galaxy S20 Plus Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy Note 10 Plus Samsung Galaxy S20 Fan Edition Samsung Galaxy Note 20 Samsung Galaxy Z Fold 2 Samsung Galaxy S10e

Paras Samsung-puhelin 2021

(Image credit: Future)

1. Samsung Galaxy S21 Ultra Meidän uusi kuningas Julkaisupäivä: Tammikuu 2021 | Paino: 227 g | Mitat: 165,1 x 75,6 x 8,9 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 11 | Näyttö: 6,8 tuumaa | Resoluutio: 1 440 x 3 200 | Suoritin: Exynos 2100 | Muisti: 12 Gt / 16Gt | Tallennustila: 128 Gt / 256 Gt / 512 Gt | Akku: 5 000 mAh | Takakamera: 108 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP | Etukamera: 40 MP Paras zoomikamera Mykistävä muotoilu Todella kallis Ei microSD-muistikorttipaikkaa

Samsung Galaxy S21 Ultra on yhtiön uusin huippulaadukas lippulaivamalli vuodelle 2021. Yhtiö tuo ensimmäistä kertaa S Pen -tuen S-sarjan puhelimiin, joten Ultra saa tänä vuonna tuta Galaxy Note -sarjan parhaasta ominaisuudesta.

Mutta ilman tätäkin ominaisuutta kyseessä on mykistävän laadukas puhelin, jossa on huippulaadukkaat neljä kameraa, jotka yltävät 10-kertaiseen zoomiin. Arvostelussa totesimme, että kyseessä on tällä hetkellä Android-puhelinten zoomkamera.

Lisäksi Galaxy S21 Ultra näyttää upealta. Siinä on sileä Gorilla Glass -selkämys, jonka mattapintainen viimeistely tekee siitä näyttävämmän kuin Galaxxy S20 -sarjan kiiltävä ratkaisu. Edessä on puolestaan tyylikäs 6,8 tuuman kaareva näyttö.

Näytössä itsessään on ensimmäistä kertaa Samsung-puhelimissa sekä QHD+-resoluutio sekä 120 Hz virkistystaajuus samanaikaisesti. Korkealaatuisista näytöistään tunnetun Samsungin kohdalla kyseessä on yksi parhaimmista puhelinnäytöistä koskaan.

Sisuskalut tihkuvat niin ikään suorituskykyä, joten vaikka puhelin on edullisempi kuin Samsung Galaxy S20 Ultra oli julkaisussa, kyseessä on silti hyvin kallis puhelin.

Lue arvostelu: Samsung Galaxy S21 Ultra

(Image credit: TechRadar)

2. Samsung Galaxy S21 Erinomainen S-sarjalainen Julkaisupäivä: Tammikuu 2021 | Paino: 169 g | Mitat: 151,7 x 71,2 x 7,9 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 11 | Näyttö: 6,2 tuumaa | Resoluutio: 1 080 x 2 400 | Suoritin: Exynos 2100 | Muisti: 8 Gt | Tallennustila: 128 Gt / 256 Gt | Akku: 4 000 mAh | Takakamera: 12 MP + 64 MP + 12 MP | Etukamera: 10 MP Erinomainen ja monipuolinen kamera Edullisempi kuin Galaxy S20 Ei microSD-tukea Näyttö ei ole paras mahdollinen

Samsung Galaxy S21 on edullisin ja tavanomaisin vaihtoehto yhtiön Galaxy S21 -sarjalaisista, mutta se on silti hintaansa nähden tuhti vaihtoehto.

Sen kolmen kameran järjestelmä on todella monipuolinen ja sisältää lippulaivamalleista odotettavissa olevat kolme linssiä, eli päälinssin, telen ja ultralaajakulman. Ne suoriutuvat vieläpä erinomaisesti kuvauksesta.

Puhelin tarjoaa lisäksi vakuuttavan suorituskyvyn, hyvän akkukeston ja AMOLED-näytön 120 Hz virkistystaajuudella. 6,2 tuuman näyttö tekee siitä paljon kompaktimman kuin kaksi isosisarustaan, joten se ei tunnu liian isolta kädessä.

Se on lisäksi ominaisuuksiin nähden hyvin edullinen puhelin ja maksaa itse asiassa vähemmän kuin edeltäjänsä. Toki hinta näkyy heikommassa Full HD9 -näytössä ja lasisen selkämyksen vaihtamisessa muovin ja lasin välimalliin.

Lue arvostelu: Samsung Galaxy S21

(Image credit: Future)

3. Samsung Galaxy Note 20 Ultra Oikein tehty Ultra Julkaisupäivä: Elokuu 2020 | Paino: 208 g | Mitat: 164,8 x 77,2 x 8,1 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 10 | Näyttö: 6,9 tuumaa | Resoluutio: 1 440 x 3 088 | Suoritin: Exynos 990 | Muisti: 12 Gt | Tallennustila: 128 Gt / 256 Gt / 512 Gt | Akku: 4 500 mAh | Takakamera: 108 MP + 12 MP + 12 MP | Etukamera: 10 MP 5-kertainen kamerazoomi Uudet käytännölliset S Pen -ominaisuudet Todella kallis Hidas lataus

Samsung Galaxy Note 20 Ultra on todellinen peto niin puhelimena kuin hinnan osalta. Kuten arvostelussamme mainitsemme, siinä on yksi parhaimpia Android-puhelimessa olevia näyttöjä ja kameroita, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan uudeksi puhelimeksi. Vaikka molemmat ovat sittemmin parantuneet S21 Ultrassa, tätä mallia ei kannata silti ohittaa.

Kameroina toimivat 108 megapikselin pääkenno, 12 megapikselin periskooppilinssi ja 12 megapikselin ultralaajakulma, kun taas näyttö on 6,9 tuuman 1 440 x 3 088 -resoluution AMOLED, joka tukee 120 Hz virkistystaajuutta.

Muihin puhelimiin verrattuna siinä on lisäksi S Pen -kynä, jonka avulla puhelimen näytölle voi kirjoitella nopeasti muistiinpanoja tai piirtää omia luomuksia. Luonnollisesti Note 20 Ultrassa on lisäksi huipputehokas suoritin sekä 12 Gt RAM-muistia, joten siitä ei lopu puhti raskaimmassakaan käytössä.

Kaiken kruunaa 5G, valtava määrä tallennustilaa, huippulaadukas muotoilu, iso akku sekä näyttöön sisäänrakennettu sormenjälkitunnistin. Ainoat moitteet puhelimesta ovat oikeastaan sen hitaahko lataus sekä 120 Hz virkistystaajuuden toimiminen ainoastaan Full HD -resoluutiossa. Sekä tietenkin hinta, mutta jos siihen on varaa, vastineeksi saa huippumallin.

Lue arvostelu: Samsung Galaxy Note 20 Ultra

(Image credit: Future)

4. Samsung Galaxy S20 Plus Juuri sopiva Julkaisupäivä: Maaliskuu 2020 | Paino: 186 g | Mitat: 161,9 x 73,7 x 7,8 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 10 | Näyttö: 6,7 tuumaa | Resoluutio: 1 440 x 3 200 | Suoritin: Exynos 990 | Muisti: 8 Gt / 12 Gt | Tallennustila: 128 Gt / 256 Gt / 512 Gt | Akku: 4 500 mAh | Takakamera: 12 MP + 64 MP + 12 MP + ToF 3D | Etukamera: 10 MP Tehokas ja sulava Paranneltu zoomi Kallis Vain iteratiivisia parannuksia

Samsung Galaxy S20 Plus oli listamme kärjessä läpi viime vuoden, mutta S21-sarjalaisten saavuttua se tippui nykyiselle sijalle.

Kyseessä on silti edelleen erinomainen puhelin, jonka muotoilu ei poikkea kuitenkaan hirveästi edeltävästä Galaxy S10 Plussasta. Kaikki muu on sen sijaan päivitetty paremmaksi. Näyttö tukee 120 Hz virkistystaajuutta, piirisarja on entistä tehokkaampi ja kamerat ovat saaneet merkittävän parannuksen.

Mielenkiintoisin näistä on 64 megapikselin telelinssi, jossa on kolminkertainen optinen zoom. Tämän lisäksi puhelimessa on 12 megapikselin pääkamera, 12 megapikselin ultralaajakulma ja syvyystunnistin.

Kun mukaan lisää vielä 4 500 mAh akun, 5G-tuen ja muut Samsungin lippulaivaan kuuluvat hienoudet, Samsung Galaxy S20 Plus on edelleen yksi parhaimmista yhtiön valmistamista puhelimista tällä hetkellä.

Lue arvostelu: Samsung Galaxy S20 Plus

(Image credit: Future)

5. Samsung Galaxy S20 Yhtiön kätevin vuoden 2020 malli Julkaisupäivä: Maaliskuu 2020 | Paino: 163 g | Mitat: 151,7 x 69,1 x 7,9 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 10 | Näyttö: 6,2 tuumaa | Resoluutio: 1 440 x 3 200 | Suoritin: Exynos 990 | Muisti: 8 Gt / 12 Gt | Tallennustila: 128 Gt | Akku: 4 000 mAh | Takakamera: 12 MP + 64 MP + 12 MP | Etukamera: 10 MP Hyvä kamerapäivitys Samsungin parhaita näyttöjä Melko kallis Alhaisin suorituskyky S20-sarjassa

Vaikka Samsung Galaxy S20 ei ole niin mielenkiintoinen kuin S20 Plus tai S20 Ultra, se on edullisempi ja kooltaan huomattavasti miellyttävämpi.

6,2 tuuman näyttö on silti kaukana pienestä puhelimesta, mutta sen resoluutio on QHD+ ja se tukee 120 Hz virkistystaajuutta. AMOLED:n ansiosta se on yksi parhaimpia puhelimista löytyviä näyttöjä.

Galaxy S20:ssä on lisäksi vakuuttavat kamerat, joiden helmenä toimii 64 megapikselin telelinssi. Sen rinnalla nähdään 12 megapikselin pääkamera ja 12 megapikselin ultralaajakulma.

Puhelin on saatavilla lisäksi 5G-variaationa, minkä lisäksi siinä on 4 000 mAh akku ja huipputehokas suoritin.

Lue arvostelu: Samsung Galaxy S20

(Image credit: Future)

6. Samsung Galaxy Note 10 Plus Samsungin vanhempi huippumalli Julkaisupäivä: Elokuu 2019 | Paino: 196 g | Mitat: 162,3 x 77,2 x 7,9 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 9 | Näyttö: 6,8 tuumaa | Resoluutio: 1 440 x 3 040 | Suoritin: Exynos 9825 | Muisti: 12 Gt | Tallennustila: 256 Gt / 512 Gt | Akku: 4 300 mAh | Takakamera: 12 MP + 12 MP + 16 MP + ToF 3D | Etukamera: 10 MP Kätevä S Pen -kynä Loistava näyttö Edelleen kallis Kamera ei ole paras mahdollinen

Samsung Galaxy Note 10 Plus on sittemmin jo korvattu Note 20 Ultralla, mutta jos vanhempaa mallia saa vielä jostain käsiinsä, kyseessä on yksi parhaimmista stylus-kynällä varustettuja puhelimia. Siinä on massiivinen näyttö, tehokas suoritin ja jopa neljä kameraa.

S Pen nousee kuitenkin puhelimen tärkeimmäksi ominaisuudeksi, sillä sen avulla puhelimen käyttömahdollisuudet moninkertaistuvat. Kynää voi käyttää piirtelyyn, muistiinpanoihin ja muihin käteviin ominaisuuksiin, jotka helpottavat puhelimen käyttöä.

Puhelin on edelleen kallis, mutta sillä hinnalla saa yhä tehokkaan ja kätevän mallin itselleen.

Lue arvostelu: Samsung Galaxy Note 10 Plus

(Image credit: Future)

7. Samsung Galaxy S20 Fan Edition Käytännössä Samsung Galaxy S20 Lite Julkaisupäivä: Lokakuu 2020 | Paino: 190 g | Mitat: 159,8 x 74,5 x 8,4 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 10 | Näyttö: 6,5 tuumaa | Resoluutio: 1 080 x 2 400 | Suoritin: Snapdragon 865 / Exynos 990 | Muisti: 6 Gt / 8 Gt | Tallennustila: 128 Gt / 256 Gt | Akku: 4 500 mAh | Takakamera: 12 MP + 12 MP + 8 MP | Etukamera: 32 MP Loistavat kamerat Tehokas suoritin Voisi olla edullisempikin Halpa muotoilu

Samsung Galaxy S20 Fan Edition on käytännössä Samsung Galaxy S20 Lite, joka säilyttää S20:n parhaat ominaisuudet.

Puhelimen pääominaisuudet ovat upea näyttö, kamera ja suoritin. Toisin sanoen siinä on 6,5 tuuman 1 080 x 2 400 -resoluutioinen Super AMOLED-näyttö, jossa on 120 Hz virkistystaajuus.

Kolme kameraa, jotka koostuvat 12 megapikselin päälinssistä, 12 megapikselin ultralaajakulmasta ja 8 megapikselin telelinssistä, jotka kattavat kuvauksen pääpiirteet erinomaisesti.

Lopulta joko Snapdragon 865- tai Exynos 990 -suoritin (riippuen 4G- tai 5G-mallista) takaavat huippunopean suorituskyvyn, jolla kelpaa surffata tai pelata. Muotoilu voisi olla aina vähän laadukkaampi ja hinta aavistuksen edullisempi, mutta muutoin S20 FE:stä on vaikea olla pitämättä.

Lue arvostelu: Samsung Galaxy S20 Fan Edition

(Image credit: TechRadar)

8. Samsung Galaxy Note 20 Kallein muovisin puhelin? Julkaisupäivä: Elokuu 2020 | Paino: 192 g | Mitat: 161,6 x 75,2 x 8,3 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 10 | Näyttö: 6,7 tuumaa | Resoluutio: 1 080 x 2 400 | Suoritin: Exynos 990 | Muisti: 8 Gt | Tallennustila: 256 Gt | Akku: 4 300 mAh | Takakamera: 12 MP + 64 MP + 12 MP | Etukamera: 10 MP Monipuoliset kamerat S-Pen on loistava lisä Kallis puhelin muoviseksi Vain 60 Hz näyttö

Samsung Galaxy Note 20 ei ole niin mielenkiintoinen malli kuin Note 20 Ultra. Sen muovinen selkämys ja FHD+ -näyttö eivät tunnu hintansa arvoiselta laadulta, mutta jos etsit edullisempaa S Pen -tuellista puhelinta, tämä on hyvä vaihtoehto.

Kynän lisäksi Note 20:ssa on tehokas suoritin, 8 Gt RAM-muistia sekä kolme laadukasta kameraa (12 megapikselin pääkamera, 64 megapikselin telelinssi ja 12 megapikselin ultralaajakulma), jotka kattavat valokuvauksen kaikki perusteet.

Kyseessä ei suinkaan ole mikään halpa puhelin, mutta jos haluat edullisemman vaihtoehdon Note 20 Ultralle, silloin tämä on hyvä vaihtoehto.

Lue arvostelu: Samsung Galaxy Note 20

(Image credit: Future)

9. Samsung Galaxy Z Fold 2 Vuoden 2020 futuristisin puhelin Julkaisupäivä: Elokuu 2020 | Paino: 282 g | Mitat: 159,2 x 128,2 x 6,9 mm (avattuna) | Käyttöjärjestelmä: Android 10 | Näyttö: 7,6 ja 6,3 tuumaa | Resoluutio: 1 768 x 2 208 ja 816 x 2 260 | Suoritin: Snapdragon 865 Plus | Muisti: 12 Gt | Tallennustila: 256 Gt / 512 Gt | Akku: 4 500 mAh | Takakamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP | Etukamera: 10 MP + 10 MP Paljon isompi etunäyttö Paranneltu sarana Todella kallis Kamerat saisivat olla laadukkaammat

Samsung Galaxy Z Fold 2 on yhtiön paras taitettava puhelin, joka parantaa alkuperäisestä Galaxy Foldista miltei jokaisella osa-alueella.

Kyseessä on tabletin ja puhelimen risteytys, joka tuntuu asiaankuuluvan futuristiselta ja jossa on paljon isompi sekä kätevämpi etunäyttö. Samsung Galaxy Z Fold 2 on lisäksi tehokas ja siinä on sama 120 Hz virkistystaajuus kuin muissakin Samsungin lippulaivamalleissa.

Valitettavasti siitä uupuu kuitenkin Samsungin puhelinten loistavat kamerat, minkä lisäksi sen hinta järkyttää valtaosaa käyttäjistä. Mutta jos ongelmat saadaan korjattua yhtiön seuraavaan taitettavaan puhelimeen, käsissämme on todennäköisesti uusi mestariteos.

Lue arvostelu: Samsung Galaxy Z Fold 2

(Image credit: TechRadar)

10. Samsung Galaxy S10e Edullisempi S10 Julkaisupäivä: Maaliskuu 2019 | Paino: 150 g | Mitat: 142,2 x 69,9 x 7,9 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 9 | Näyttö: 5,8 tuumaa | Resoluutio: 1 080 x 2 280 | Suoritin: Exynos 9820 | Muisti: 6/8 Gt | Tallennustila: 128/256 Gt | Akku: 3 100 mAh | Takakamera: 12 MP + 16 MP | Etukamera: 10 MP Erinomainen kamera hintaansa nähden Helppo käyttää yhdellä kädellä Ei sisäänrakennettua sormenjälkitunnistinta Paksu

Samsung Galaxy S10e on Suomessa hiljalleen myyty loppuun, mutta jos sellaisen saa vielä käsiinsä, kyseessä on edullinen ja edelleen laadukas puhelin monipuoliseen käyttöön.

S10e menettää vuoden 2019 lippulaivamallien näytössä olevan sormenjälkitunnistimen sekä korkearesoluutioisen näytön, mutta korvaa nämä entistä edullisemmalla hinnalla.

Kaksi takakameraa on myös puhelimen hintaan nähden laadukkaat, minkä lisäksi siinä on tehokas suoritin ja joko 6 tai 8 Gt RAM-muistia.

Vaikka S10e on eittämättä jo vanhempi puhelin nykymittapuilla, se on myös tämän listan edullisimpia malleja – jos mallin vielä löytää itselleen.

Lue arvostelu: Samsung Galaxy S10e