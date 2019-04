Paras edullinen puhelin 2019 – eniten vastinetta rahoillesi

Etsitkö uutta, edullista älypuhelinta? Onnittelut, olet päätynyt oikeaan paikkaan, sillä olemme listanneet tähän artikkeliin parhaat vaihtoehtosi.

Takavuosina "paras halpapuhelin" kuulosti ennemminkin varoitukselta kuin houkuttelevalta mainoslauseelta. Termi viittasi lähinnä kehnoihin valmistusmateriaaleihin, verkkaiseen suorituskykyyn, itkunsekaista naurua herättävään näytön resoluutioon ja murheelliseen kameran laatuun.

Mutta menneet ovat menneitä. Samsung Galaxy S10, iPhone XS, Huawei P30 Pro, OnePlus 6T ja vastaavat huippuluurit varastavat tietysti isoimmat otsikot, mutta tänä päivänä markkinoilta löytyy myös rutkasti kiehtovan laadukkaita ja edullisia budjettipuhelimia.

Päivitimme huhtikuussa 2019 lähes koko listamme, sillä markkinoille on tullut valtavasti uusia houkuttelevia vaihtoehtoja. Tässä meidän näkemyksemme parhaista puhelimista noin 200 euron hintaluokassa.

Yltääkö budjettisi myös kalliimpiin vaihtoehtoihin? Tutustu listaamme parhaista puhelimista

Kuva: TechRadar

1. Huawei P Smart (2019)

Parasta vastinetta rahoillesi

Paino: 160g | Mitat: 155,2 x 73,4 x 8 mm | Käyttöliittymä: Android 9 | Näyttö: 6,21 tuumaa | Resoluutio: 1 080 x 2 340 | Suoritin: Kirin 710 | RAM-muisti: 3 Gt | Tallennustila: 32 tai 64 Gt | Akku: 3 400 mAh | Takakamerat: 13 MP + 2 MP | Etukamera: 8 tai 16 MP

Tyylikäs muotoilu halpaan hintaan

Reippaasti tallennustilaa

Vain yksi kaiutin

Kamera prosessoi kuvia turhan hanakasti

Huawei P Smart 2019 on yksinkertaisesti paras edullinen puhelin, jonka voit ostaa tällä hetkellä.

Laitteessa on kohtuullisen hyvä kamera, reilusti tallennustilaa, erinomainen akunkesto, kohtuullisen tasokas näyttö ja kaunis muotoilu, joka saa sen näyttämään todellista kalliimmalta.

On hyvä huomata, että Huawei P Smart (2019) ja Honor 10 Lite ovat käytännössä samoja puhelimia, joten suosittelemme tarttumaan niistä siihen, kumpi on paremmassa tarjouksessa. Huawein malli menee kuitenkin listamme ykköseksi hieman paremman muotoilunsa ansiosta.

Lue koko arvostelu: Huawei P Smart (2019)

Today's best Huawei P Smart (2019) deals ? €189.97 View €228.60 View €239.90 View £189.99 View Show More Deals

Kuva: TechRadar

2. Honor 10 Lite

Honor jää niukasti kakkoseksi

Paino: 162 g | Mitat: 154,8 x 73,6 x 8 mm | Käyttöliittymä: Android 9 | Näyttö: 6,21 tuumaa | Resoluutio: 1 080 x 2 340 | Suoritin: Kirin 710 | RAM-muisti: 3 Gt | Tallennustila: 32 tai 64 Gt | Akku: 3 400 mAh | Takakamerat: 13 MP + 2 MP | Etukamera: 24 MP

Tyylikäs ulkonäkö kohtuuhintaan

Erinomainen näyttö

MicroUSB-liitäntä on vanhanaikainen

Honor 10 Lite päätyi listamme toiselle sijalle hieman epäonnisessa tilassa, sillä puhelimen voisi oikeastaan ajatella olevan jaetulla ensimmäisellä sijalla. Se on nimittäin käytännössä sama puhelin kuin listaykkösemme, Honorin emoyhtiön Huawei P Smart (2019).

Puhelimissa on kuitenkin myös pieniä eroja: Huawein muotoilu on hieman tyylikkäämpi kuin Honorin, mutta Honorissa on puolestaan parempi etukamera kuin Huaweissa. Lisäksi Honor on pari kymppiä halvempi. Suosittelemmekin sinua valitsemaan näiden vaihtoehtojen välillä parhaan tarjouksen perusteella.

Lue koko arvostelu: Honor 10 Lite

Kuva: TechRadar

3. Moto G7 Power

Luokkansa paras akunkesto

Paino: 193 g | Mitat: 159,4 x 76 x 9,3mm | Käyttöliittymä: Android 9 | Näyttö: 6,2 tuumaa | Resoluutio: 720 x 1 570 | Suoritin: Snapdragon 632 | RAM-muisti: 3 tai 4 Gt | Tallennustila: 32 tai 64 Gt | Akku: 5 000 mAh | Takakamera: 12 MP | Etukamera: 8 MP

Valtava akku

Hyvä suorituskyky pelaamiseen

Kömpelö muotoilu

Wi-Fi-yhteys pätki toisinaan

Jos etsit edullista älypuhelinta mahdollisimman hyvällä akunkestolla, voit lopettaa etsintäsi tähän. Moto G7:ssä on nimittäin valtava 5 000 mAh:n akkukenno.

Mammuttimainen akku johtaa toki siihen väistämättömään tosiasiaan, että puhelin on melko isokokoinen, eikä sen muotoilu tunnu yhtä sulavalta kuin joissain kilpailijoissa. Jos kuitenkin arvostat vähintään kaksi päivää kestävää akkua enemmän kuin markkinoiden ohuinta muotoilua, Moto G7 Power on erinomainen valinta seuraavaksi puhelimeksesi.

Lue koko arvostelu: Moto G7 Power

Today's best Motorola Moto G7 Power deals ? €239.20 View £179 View Reduced Price $295 $239.89 View

Kuva: Motorola

4. Moto G6

Entinen listaykkönen on edelleenkin hyvä ostos

Paino: 167 g | Mitat: 153,8 x 72,3 x 8,3 mm | Käyttöliittymä: Android 8 | Näyttö: 5,7 tuumaa | Resoluutio: 1 080 x 2 160 | Suoritin: Snapdragon 450 | RAM-muisti: 3 tai 4 Gt | Tallennustila: 32 tai 64 Gt | Akku: 3 000 mAh | Takakamerat: 12 MP + 5 MP | Etukamera: 8 MP

Tyylikäs muotoilu hintaan nähden

Kirkas ja selkeä näyttö

Ei vedenkestävyysluokitusta

Hidastoiminen kamera

Moto G6 ei pidä enää hallussaan listamme kärkisijaa, mutta se on edelleenkin erinomainen ostos käyttäjälle, joka metsästää parasta mahdollista hinta-laatusuhdetta.

G6 ei ole missään nimessä lippulaivapuhelin, eikä edes yritä esittää sellaista. Se tarjoaa kuitenkin sulavan käytön, kaikki tärkeimmät ominiasuudet ja muutamia hyödyllisiä lisäkikkoja, kuten hauskat kameraominaisuudet tai nopean pikalatauksen.

Moto G -sarja on ollut jo pitkään yksi budjettiluokan suosikkivaihtoehdoista. Motorolan (Lenovon) puhelimet ovat onnistuneet yhdistämään kevyen ja puhtaan Android-käyttöliittymän riittävän hyviin komponentteihin ja tyylikkääseen muotoiluun.

Lue koko arvostelumme: Moto G6

Kuva: TechRadar

5. Huawei P Smart (2017)

Mainio halpa vaihtoehto

Paino: 143 g | Mitat: 150,1 x 72,1 x 7,5 mm | Käyttöliittymä: Android 8 | Näyttö: 5,65 tuumaa | Resoluutio: 1 080 x 2 160 | Suoritin: Kirin 659 | RAM-muisti: 3 tai 4 Gt | Tallennustila: 32 tai 64 GB | Akku: 3 000 mAh | Takakamerat: 13 MP + 2 MP | Etukamera: 8 MP

Fiksu ulkonäkö edulliseen hintaan

Muotokuvatoiminto molemmissa kameroissa

MicroUSB-liitäntä on vanhanaikainen USB-C:hen verrattuna

Heikko kuvanlaatu hämärässä

Huaweilla oli äärimmäisen vahva vuosi viime vuonna. Se onnistui kehittämään huippuluokan lippulaivapuhelimia, jotka nostivat sen kiistatta aivan Applen ja Samsungin tuntumaan, mutta ei silti unohtanut myöskään edullisempia mallejaan.

Huawei P Smart on nimensä mukaisesti fiksu valinta, jos etsit kohtuuhintaista älypuhelinta suurella 18:9-näytöllä, tyylikkäällä muotoilulla ja sormenjälkitunnistimella.

Sen kamera ei ole aivan yhtä hyvä kuin Moto G6:ssa, mutta se on muilta osin ehdottomasti budjettiluokan aatelia.

Lue koko arvostelu: Huawei P Smart (2017)

Today's best Huawei P Smart deals ? €90.30 View €133.01 View €155 View €155 View Show More Deals

Kuva: TechRadar

6. Moto G7 Play

Moto G -sarjan edullisin puhelin tarjoaa erinomaisen hinta-laatusuhteen

Paino: 149 g | Mitat: 147,3 x 71,5 x 8 mm | Käyttöliittymä: Android 9 | Näyttö: 5,7 tuumaa | Resoluutio: 720 x 1 512 | Suoritin: Snapdragon 632 | RAM-muisti: 2 Gt | Tallennustila: 32 Gt | Akku: 3 000 mAh | Takakamera: 13 MP + 2 MP | Etukamera: 8 MP

Hyvä akunkesto

Eteenpäin suunnattu kaiutin

Pientä tökkimistä pelatessa

Ei NFC-tekniikkaa lähimaksamiseen

Moto G7 Play tarjoaa lyömättömän kattauksen ominaisuuksia uskomattoman edulliseen hintaan. Puhelimen ohut viimeistely on laadukas, siinä on nopeat komponentit ja laadukas kamera hintaansa nähden. Kaiken lisäksi akku kestää koko päivän ajan.

Lähimaksamiseen vaadittavan NFC-tuen puuttuminen on pieni pettymys, eikä puhelimen funktionaalinen design välttämättä viehätä kaikkia käyttäjiä. Jos kuitenkin pystyt elämään edellä mainittujen rajoitteiden kanssa, Moto G7 Plus tarjoaa loistavan vastineen rahoillesi.

Lue koko arvostelu: Moto G7 Play

Today's best Motorola Moto G7 Play deals ? €159 View €159 View €174.10 View £149 View Show More Deals

Kuva: TechRadar

7. Honor 9 Lite

Lippulaiva-ominaisuuksia halpaan hintaan

Paino: 149 g | Mitat: 151 x 71.9 x 7,6 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 8.0 | Näyttö: 5,65 tuumaa | Resoluutio: 1 080 x 2 160 | Suoritin: Kirin 659 | RAM: 3 Gt | Muisti: 32 Gt | Akku: 3 000mAh | Kamera: 13 MP + 2 MP | Etukamera: 13 MP + 2 MP

Laadukas muotoilu

18:9 Full HD -näyttö

Lasi kerää erittäin paljon sormenjälkiä

Kamera toimii kehnosti huonossa valaistuksessa

Honor 9 Lite on vahva tekijä. Se lainaa sekä kaksoiskameran (ja kaksoisetukameran) että muotoilunsa suoraan Honor 9:ltä. Puhelimessa on lisäksi sormenjälkitunnistin ja kohtuullisen kokoinen Full HD -näyttö.

Kamerat eivät toimi parhaiten hämärässä, mutta laitteen hinta-laatu-suhde on silti kohdillaan.

Honor 9 Lite maksoi suomalaisissa verkkokaupoissa tammikuussa 2019 noin 150 euroa.

Lue tästä koko arvostelumme: Honor 9 Lite

Today's best Honor 9 Lite deals ? €3.99 View €3.99 View Reduced Price €199.90 €151.90 View Reduced Price £169.99 £146.95 View Show More Deals

Kuva: TechRadar

8. Nokia 5.1

Puhdas Android-kokemus laadukkaissa kuorissa

Mitat: 151,1 x 70,7 x 8,2 mm | Käyttöliittymä: Android 9 | Näyttö: 5,5 tuumaa | Resoluutio: 1 080 x 2 160 | Suoritin: MediaTek Helio P18 | RAM-muisti: 2 tai 3 Gt | Tallennustila: 16 tai 32 Gt | Akku: 2 970 mAh | Takakamera: 16 MP | Etukamera: 8 MP

Tyylikäs muotoilu

Kätevä sormenjälkitunnistin

Ei kaikkein sulavin käyttökokemus

Keskinkertainen kamera

Jos etsit parasta mahdollista muotoilua ja näyttöä alle 150 eurolla, Nokia 5.1 on todennäköisesti osuvin vaihtoehto sinulle.

Puhelimessa on myös kohtuullisen hyvät komponentit, vaikka se ei häikäisekään sinua upean sulavalla käytöllä. Sen kamera on aivan riittävän hyvä, mutta jää silti jälkeen luokkansa parhaista. Nokia 5.1 on ennen kaikkea tyylikkään näköinen ja tuntuinen budjettipuhelin, joka vaikuttaa selvästi hintaistaan arvokkaammalta.

Lue koko arvostelu: Nokia 5.1

9. Moto E5 Plus

Suuri näyttö, kestävä akku ja halpa hinta

Paino: 196,6 g | Mitat: 160,9 x 75,3 x 9,4 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 8.0 | Näyttö: 6 tuumaa | Resoluutio: 720 x 1 440 | Suoritin: Snapdragon 425 | RAM: 3 Gt | Muisti: 32 Gt | Akku: 5 000mAh | Kamera: 12 MP | Etukamera: 5 MP

Arvokkaan näköinen

Todella suuri akku

Heikko suorituskyky

Tuntuu halvemmalta kuin näyttää

Moto E5 Plus tarjoaa suuren näytön, pitkäkestoisen akun ja halvan hintalapun. Tällainen yhdistelmä tekee siitä loistavan mestariehdokkaan halpapuhelinmarkkinoilla.

Aivan mitalisijoille se ei listallamme kuitenkaan yllä, koska sen suorituskyky ja näytön resoluutio häviävät listakärjille.

Lue tästä koko arvostelumme: Moto E5 Plus

Today's best Moto E5 Plus deals ? €140.15 View Reduced Price €185 €140.56 View €145.08 View Reduced Price €199.99 €172.99 View Show More Deals

(Image: © Motorola)

10. Motorola One

iPhone X looks for a fraction of the price

Paino: 162 g | Mitat: 149.9 x 72.2 x 8mm | Käyttöjärjestelmä: Android 8.1 | Näyttö: 5.9 tuumaa | Resoluutio: 720 x 1 520 | Suoritin: Snapdragon 625 | RAM: 4 Gt | Muisti: 64 Gt | Akku: 3 000mAh | Kamera: 13 MP + 2 MP | Etukamera: 8 MP

Moderni, iPhone X:ää muistuttava design

Nopea ja sujuva Android One -käyttöjärjestelmä

Näyttö vain 720p

Ei tunnu yhtä laadukkaalta kuin näyttää

Jos iPhone X:n ulkonäkö miellyttää silmää, mutta hintalappu on kaukana oman lompakon kestokyvystä, tässä voisi olla ulkonäön puolesta sopiva vaihtoehto.

Onessa on suhteellisen sirot reunukset sekä iPhonen kaltainen leveä lovi, joiden myötä puhelin näyttää kalliimmalta kuin onkaan. Totuus sisällöstä toki paljastuu varsin nopeasti, mutta yhtä kaikki Motorola One on mainio budjettipuhelin.

Kevyt Android-käyttöliittymä pitää Onen napakkana, ja pinnan alta löytyy mukavan paljon vääntövoimaa. Kaksoiskamera on mukava lisä tämän hintaiselle puhelimelle.

Lue tästä koko arvostelumme: Motorola One