Ensiarviossa iPhone 13 Pro Max

Muutokset iPhone 13 Pro Maxin ja iPhone 12 Pro Maxin välillä ovat minimaaliset, mutta Applen uusi malli on silti markkinoiden laadukkain puhelin vuonna 2021. Jos haluat yhtiön parasta, silloin iPhone 13 Pro Max on valintasi.

iPhone 13 Pro Max ei juurikaan poikkea viime vuonna julkaistusta iPhone 12 Pro Maxista. Jos olet sen sijaan päivittämässä vanhemman iPhone 11 Pro Maxin tämän vuoden malliin, luvassa on paljon suurempia uudistuksia.

Uudessa mallissa on Applen puhelinten näytöissä ensimmäistä kertaa 120 Hz virkistystaajuus, minkä lisäksi puhelimessa on parannellut takakamerat, entistä tilavampi tallennustilavaihtoehto sekä täysin uusi järjestelmäpiiri, joka näyttäisi olevan Applen tehokkain koskaan.

Testaamme iPhone 13 Pro Maxia parhaillaan ja julkaisemme arvostelun todennäköisesti seuraavien viikkojen aikana, jolloin annamme lopullisen mielipiteen Applen uudesta lippulaivamallista.

iPhone 13 Pro Maxin julkaisupäivä ja hinta

iPhone 13 Pro Max julkistettiin muiden iPhone 13 -sarjalaisten kanssa 14. syyskuuta. Uusien mallien ennakkotilaukset ovat parhaillaan käynnissä, ja puhelimet saapuvat myyntiin 24. syyskuuta.

Kyseessä on kallein iPhone tällä hetkellä, sillä edullisimmillaankin iPhone 13 Pro Max maksaa 1 279 €, ja sillä saa 128 Gt tallennustilan.

256 Gt versio maksaa puolestaan 1 399 €, ja 512 Gt versio 1 629 €. Yhtiön historiassa ensimmäistä kertaa tarjolle saapuu myös 1 Tt malli, joka maksaa huikeat 1 859 €.

Muotoilu ja näyttö

Kuva 1/3 (Image credit: TechRadar) Kuva 2/3 (Image credit: TechRadar) Kuva 3/3 (Image credit: TechRadar)

iPhone 13 Pro Max on kookas älypuhelin, jossa on 6,7 tuuman Super Retina XDR -näyttö. Puhelimen käsittelyssä saattaa aiheutua ongelmia, jos omat kädet sattuvat olemaan keskivertoa pienemmät. Suosittelemmekin tätä puhelinta ainoastaan niille, jotka haluavat isoimman mahdollisen näytön iPhoneensa.

Kooltaan puhelin on 160,8 x 78,1 x 7,7 mm, ja se painaa yllättävät 240 grammaa.

Muotoilun osalta iPhone 13 Pro Max tuntuu laadukkaalta käsissä. Siinä on lasinen selkämys ja harjatusta teräksestä tehty kehys. Lasipinnoitteessa on mattapäällyste, joka tuntuu laadukkaammalta kuin iPhone 13:ssa tai iPhone 13 minissä oleva lasi.

Applen Ceramic Shield -suojaus, jonka yhtiö esitteli viime vuonna, palaa myös tämän vuoden malleihin. Yhtiön mukaan suojaus kestää neljä kertaa varmemmin pudotuksia kuin ilman tällä lasilla varustetut iPhonet, joten yhtiön uusien mallien pitäisi kestää paremmin vahinkopudotuksia. Emme tosin suosittele testaamaan tätä väitettä.

Näytön resoluutio on 2 778 x 1 284, joten sen pikselitiheys on 458. Älypuhelinten saralla kyseessä ei ole paras mahdollinen resoluutio, mutta kaikin muin mittapuin kyseessä on huippulaadukas näyttö, jossa on hyvä kirkkaus ja elävät värisävyt.

Kuva 1/3 (Image credit: TechRadar) Kuva 2/3 (Image credit: TechRadar) Kuva 3/3 (Image credit: TechRadar)

Eittämättä isoin päivitys näyttöön on saatu 120 Hz virkistystaajuudella, joka tarkoittaa sitä, että näyttö päivittyy 120 kertaa jokaisen sekunnin aikana. Kyseessä on lisäksi vaihteleva virkistystaajuus (VRR), joten virkistystaajuus itse asiassa mukautuu käyttäjän käytön mukaisesti.

Toisin sanoen pelatessa näytön virkistystaajuus on todennäköisesti täydet 120 Hz huippusulavaa pelikokemusta varten, kun taas e-kirjoja lukiessa se tiputetaan yhteen hertsiin. Tämä vähentää samalla akunkulutusta.

Korkeat virkistystaajuudet eivät ole suinkaan uusi asia älypuhelimissa, ja monet Android-puhelimet ovat tarjonneet näitä jo vuosien ajan. Apple saapuukin tämän osalta jälkijunassa, mutta on silti hyvä nähdä 120 Hz saapuneen viimein myös iPhone 13 -sarjalaisiin – tosin niissäkin se on tarjolla vain Pro- ja Pro Max -malleissa. Vastaavasti monet keskihintaiset Android-puhelimet tarjoavat käyttäjilleen jo 90 tai jopa 120 Hz virkistystaajuuksia, joten lisä olisi ollut hyvä saada koko tämän vuoden mallistoon.

Näyttölovi tekee niin ikään paluun, mutta sen kerrotaan olevan 20 prosenttia pienempi kuin viime vuoden mallissa. Eroa tuskin huomaa, ellei loven kokoa vertaa varta vasten edellisvuoden mallin kanssa.

Viime vuodelta tuttuja ovat myös MagSafe sekä muutama muu ominaisuus. MagSafen ansiosta puhelimen voi liittää magneettisesti langattomaan laturiin, minkä lisäksi se tukee muita MagSafe-lisävarusteita.

Kamera ja akku

(Image credit: TechRadar)

iPhone 13 Pro Maxin kameroina toimivat 12 megapikselin f/1,5 laajakulma, 12 megapikselin f/2,8 telelinssi ja 12 megapikselin f/1,8 ultralaajakulma, jossa on 120 asteen näkökenttä. Lisäksi puhelimessa on 3D LiDAR -tutka syvyysseurantaa varten.

Paperilla tarkasteltuna kamerat poikkeavat iPhone 12 Pro Maxin vastaavista vain aavistuksen, eivätkä muutokset tunnu lyhyiden testiemme perusteella olevan suuret myöskään käytännössä.

Apple on tosin tuonut muutamia mielenkiintoisia valokuvausominaisuuksia, kuten makrokuvauksen. Tämä toimii mielestämme hyvin, ja alla on ottamamme kuva kameran makroasetuksilla.

(Image credit: TechRadar)

Puhelimessa on lisäksi uudet video-ominaisuudet, kuten Cinematic Mode -kuvaustila. Sen avulla kuvan kohdistus on suunnattu aina otoksen pääkohteeseen, jolloin etu- ja tausta-ala on sumennettu luodakseen "skarppiefektin" (focus pull).

iPhone 13 Pro Maxin kamerapäivitykset tuntuvat mielenkiintoisilta, ja tutustumme niihin tarkemmin ennen lopullista arvosteluamme.

Emme tiedä vielä tässä vaiheessa, kuinka iso akku iPhone 13 Pro Maxissa on. Apple väittää siinä olevan kuitenkin parempi akkukesto kuin aiemmissa malleissa.

Puhelin tukee 20 W pikalatausta sekä langatonta latausta. Sen sijaan puhelimen kautta ei voi ladata muita laitteita, mikä on jälleen monista Android-puhelimista löytyvä ominaisuus.

Tekniset tiedot ja suorituskyky

(Image credit: TechRadar)

iPhone 13 Pro Max pyörii Applen omalla A15 Bionic -järjestelmäpiirillä, jota emme ole vielä ennättäneet testata kunnolla. Olemme kuitenkin vakuuttuneet siitä, miten vastaava siru toimi huomattavasti pidemmän aikaa meillä testattavana olleessa iPhone 13:ssa.

iPhone 13 Pro Maxissa ja 13 Prossa on lisäksi 6 Gt RAM-muistia, mikä on hieman enemmän kuin iPhone 13:ssa oleva 4 gigatavua. Uskomme näiden turvin 13 Pro Maxin olevan todellinen peto suorituskyvyn osalta.

Ja kuten mainitsimme aiemmin tallennustilaa on tarjolla 128, 256, 512 Gt ja 1 Tt edestä. Kannattaa tosin huomioida, että 128 Gt malli saattaa osoittautua puutteelliseksi, jos puhelinta aikoo käyttää vuosien ajan. Vastaavasti yhden teran malli tuntuu taas äärimmäisen kalliilta, joten paras vaihtoehto suurimmalle osalle on todennäköisesti joko 256 tai 512 Gt malli.

Yhteenveto

(Image credit: TechRadar)

iPhone 13 Pro Max ei muutu hirveästi iPhone 12 Pro Maxista, mutta sen paremmat komponentit ja uudet ominaisuudet ovat silti merkittävät. Jos puhelimen akkukesto ja suorituskyky ovat yhtä hyvät kuin Apple väittää, voi kyseessä olla yksi vakuuttavimmista älypuhelimista koskaan.

Uudet kameraominaisuudet sekä 120 Hz näyttö ovat selkeästi tämän vuoden kohokohdat, mutta ne eivät ole kuitenkaan niin käänteentekeviä, että päivitys iPhone 12 Pro Maxista välttämättä kannattaisi. Toisaalta jos omistat iPhone 11 Pron, Pro Maxin tai näitäkin vanhemman iPhonen – sekä paksun kukkaron – iPhone 13 Pro Max on todella houkutteleva vaihtoehto.