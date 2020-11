Arvostelussa iPhone 12 Pro Max

Jos haluat saada markkinoiden parhaan iPhonen, valintasi on iPhone 12 Pro Max. Se on tehokas ja samalla akkukesto on parempi kuin muissa tämän vuoden iPhone-malleissa. Myös kamera nostaa rimaa entistä korkeammalle. Ominaisuudet eivät kuitenkaan tule ilmaiseksi, sillä kyseessä on kaikkien aikojen kallein iPhone. Samalla hinta pomppaa ennätyslukemiin, mutta tämä tuskin haittaa niitä, jotka haluavat saada rahalleen parhaan mahdollisen vastineen.

Kahden minuutin pika-arvio

iPhone 12 Pro Max on suurin iPhone tähän asti. Samalla se puskee teknologian äärimmilleen, mikä on toki tarpeellistakin hintapyynnön alkaessa 1 279 eurosta.

Uutuusmalli ei ota merkittävää eroa muista iPhone 12 -versioista. Tälläkin kertaa puhelin erottuu edellisvuosien malleista kulmikkailla reunoillaan. Uusi suuntaus näyttää kehittyneemmältä, mutta samalla mukavuus ei ole aivan samalla tasolla kuin pyöreämmällä muotoilulla varustetuissa malleissa.

Lippulaivamalli näyttää laadukkaalta ja mietityltä. Tyylikkäät värivaihtoehdot metallisella reunuksella tekevät vaikutuksen, vaikka ne keräävätkin sormenjälkiä turhan tehokkaasti.

Uutuusmalli on todellisuudessa vain vähän isompi kuin viimevuotinen iPhone 11 Pro Max. Merkittävimmän eron tekevät supistuneet reunukset, joiden ansiosta näyttöä on voitu kasvattaa 6,7 tuumaan ilman laitteen koon kasvamista. Suurempi näyttö onkin suurin myyntivaltti uudemmalle mallille.

Uusi näyttö toistaa värit yksityiskohtaisina ja kirkkaina. Kun ruudulle mahtuu aiempaa enemmän sisältöä, on kuvien ja videoiden katselu mukavampaa kuin millään iPhonella aiemmin. Katselukokemuksen kruunaa yksi markkinoiden parhaista näytöistä.

Kookkaan näytön ohella katseet kääntyvät iPhone 12 Pro Maxin kameraan. Uusi kameratrio ja entistä parempi kuvankäsittely saavat kameran nousemaan takapinnasta muita malleja enemmän. Parannukset kuitenkin perustelevat muutoksen. Erityisesti 12 megapikselin pääkamera pärjää valon kanssa merkittävästi aiempaa vaivattomammin. Testiotokset saavat todella hämmästymään.

Rehellisyyden nimissä on kuitenkin sanottava, ettei kameran ero iPhone 12 Pron vastaavaan ole erityisen merkittävä. Tottahan toki kuvat ovat tarkempia ja kirkkaampia Pro Maxilla, mutta muutos on pienempi kuin voisi olettaa.

Jos nautit videoiden nauhoittamisesta, Pro Max on suosittelun arvoinen malli. Sen Dolby Vision -ominaisuudet tuovat tarjolle 4K-resoluution ja 60 kuvan sekuntivauhdin. Mikäli siis haluat taltioida huippulaatuisia videoita, iPhone 12 Pro Max perustelee hintansa.

HDR tuo videoihisi merkittävästi lisää väriä ja kirkkautta, mutta ehostus ei tule ilmaiseksi. Ensinnäkin efekti kuluttaa tallennustilaa reippaasti, minkä lisäksi lopputuloksessa on lievää luonnottomuutta. Parhaat taltioinnit saatkin ilman HDR-ominaisuutta.

Edes iPhone 12 Pro Maxissa ei ole USB-C-liitäntää. (Image credit: TechRadar)

iPhone 12 Pro Max -malleissa on tallennustilaa vähimmillään 128 gigatavua, mitä voidaan pitää huippumalleissa vähimmäisvaatimuksena. Jos napsit kuvia ahkerasti, huomaat tilan loppuvan nopeasti kesken. Niin ikään 5G-yhteyksien mahdollistamat leffa- ja pelilataukset pitävät huolen, ettei turhaa tilaa ole ikinä liiaksi.

Lisäksi puhelimessa on 5G-tuki, jolloin käyttäjät ovat valmiita nauttimaan alati kasvavan teknologian nopeuksista ja vakaammista yhteyksistä. Toisin sanoen puhelinta ostaessa ei tarvitse pelätä, että yhteyksiä joutuisi päivittämään useaan vuoteen.

iPhone 12 Pro Max tukee myös MagSafea, Applen uutta magneettista telakointijärjestelmää, joka mahdollistaa langattoman latauksen ja muita lisävarusteita, joita ei tosin ole vielä julkaisussa kovinkaan montaa.

Uusien ominaisuuksien ohella arkisin ja kenties monille tärkein lisäys on parantunut akkukesto. iPhone 12 Pro Max tarjoaa koko mallinelikon parhaan akun. Virtaa piisaa käytännössä aina koko päiväksi, ja vain äärimmäisessä rasitustestissämme jouduimme laittamaan puhelimen piuhaan ennen uniaikaa. Tällöinkin akku loppui vasta loppuillasta. Jos siis arvelet pettyväsi iPhone 12 Pron akkuun, kannattaa katse suunnata ennemmin Pro Maxiin.

Jos haluat Applen parhaan älypuhelimen, iPhone 12 Pro Max on ainoa vaihtoehto. Sen suuri ja kirkas näyttö, parantunut kamera, parempi akkukesto sekä väkevä suorituskyky ovat vuoden 2020 malliston kärkeä. Ainoat todelliset heikkoudet ovat joillekin liian suuri koko sekä suurimmalle osalle kohtuuttoman tyyris hinta.

Budjettinsa kanssa painivien kannattaa todennäköisesti kuitenkin valita ennemmin iPhone 12 Pro, joka tarjoaa lähes samanveroisen kokemuksen selvästi edullisemmin. Vain akkukesto tekee mallien välillä ison eron, kun jopa kamerat osoittautuivat lähes yhtä hyviksi.

Hinta ja saatavuus

iPhone-paketti on aiempaa ohuempi laturin ja kuulokkeiden jäätyä pois. (Image credit: TechRadar)

iPhone 12 Pro Max julkistettiin lokakuun 13. päivä pidetyssä tapahtumassa, jolloin kerrottiin mallin tulevan yhdessä iPhone 12 minin kanssa muutamaa viikkoa perus- ja Pro-mallin jälkeen. Lopulta iPhone 12 Pro Max saapui mini-version kanssa myyntiin marraskuun 13. päivä.

Pro Maxin hinta alkaa Suomessa 128 Gt:n muistilla varustetun mallin 1 279 eurosta.

Vertailun vuoksi iPhone 12 lähtöhinta on 929 €, iPhone 12 Pron 1 179 € ja iPhone 12 minin 829 €.

Muotoilu

iPhone 12 Pro Max on selvästi isompi kuin 12 Pro. (Image credit: TechRadar)

iPhone 12 Pro Max ei ole vain iso. Se on isoin Applen valmistama iPhone tähän mennessä. Toki ero on vain millimetrejä, mutta joka tapauksessa se tuntuu kädessä isolta. Osansa tähän tekevät iPhone 12:sta ja iPhone 12 Prosta tutut kulmikkaammat reunat.

Tämä ei ole kuitenkaan huono asia. Jos haluat iPhone 12 Pro Maxin mutta kavahdat sen kokoa, olet missannut koko mallin pointin.

Kulmikkaammat reunat ovat muiden mallien tavoin ristiriitainen kokemus. Ne tuovat tiettyä modernia tyyliä, mutta samalla puhelinta ei ole yhtä mukava pitää kädessä kuin edellisvuoden iPhone 11 Pro Maxia. Pyöreämmistä reunoista luopuminen ei varmasti ole kaikkien mieleen.

Yksi mallin erikoisuuksista on sen "aikuismaisempi" värivalikoima. Vaihtoehtoina on grafiitti, kulta, hopea ja tyynenmerensininen.

Laitetta ympäröivä ulkoinen reunus on upea, mutta samalla se kerää sormenjälkiä turhankin ahkerasti. Jos haluat pitää puhelimesi puhtaana ja uudenveroisena, joutuu laitetta puhdistamaan jatkuvasti.

Kun huomioi hintalapun, laitteen on syytäkin näyttää arvokkaalta. Tällä saralla iPhone 12 Pro Max saa puhtaat paperit. Erityisesti arvosteluun saatu kultainen painos on todella upea.

Käytännössä ulkonäkö on laajennettu versio iPhone 12:sta ja 12 Prosta. Vaikka koko on kasvanut, sivustoilla olevat painikkeet ovat edelleen näppärästi sormien ulottuvilla.

Yksi merkittävä ero on kuitenkin nostettava esille. Pro Maxin kolmikamerajärjestelmä on selvästi kookkaampi.

12 Pro Maxin (oikealla) kamerajärjestelmä ei näytä isolta, mutta se tuntuu kädessä selvästi 12 Pron vastaavaa kookkaammalta. (Image credit: TechRadar)

Muutoksen huomaa laittaessaan puhelimen pöydälle. Kun näpyttelet esimerkiksi viestiä, Pro Max tuntuu heiluvan puolelta toiselle. Käyttö tuntuu tuolloin jopa hauskalta, sillä se tekee kokemuksesta niin erilaisen. Suurin osa todennäköisesti hankkii kotelon tai muun suojan, jolla tilannetta voi vähän tasoittaa.

Kuten aiemmin jo mainittiin, Pro Max on kooltaan (160,8 mm x 78,1 mm x 7,4 mm) isoin iPhone tähän asti. Vaikka se on hitusen ohuempi kuin iPhone 11 Pro Max, tuntuu kulmikkaiden reunojen vuoksi kädessä isommalta.

Kokonaisuutena iPhone 12 Pro Max tarjoaa kaiken mahdollisen entistä suurempana pakettina. Koon takia sen käyttö on kuitenkin hankalaa, etkä yhdellä kädellä voi mitenkään yltää jokaiseen ruudunkolkkaan.

Lopuksi on vielä syytä nostaa esille Applen ristiriitaisen vastaanoton saanut päätös. Puhelimen mukana ei tule laturia eikä Earpods-kuulokkeita. Mukana on uudistunut latauspiuha (USB-C:stä Lightningiin) aiemman USB-A:n sijaan.

USB-C-latauspiuhalla saat akkuun lisäpuhtia nopeasti, mutta sen kaveriksi tarvitset erillisen laturin. Sillä on hintaa paikasta riippuen noin 25 euroa.

Ratkaisu tuntuu käsittämättömältä, vaikka sitä perustellaankin ympäristösyillä. Apple on perustellut päätöstä myös sillä, että kuluttajilla on latureita ja kuulokkeita jo entuudestaan. Ehkä näin, mutta piuhan muuttaminen USB-C:ksi tarkoittaa sitä, että pikalataus jää ilman lisähankintaa välistä. Laturin tiputtaminen olisikin tuntunut merkittävästi järkevämmältä vaikkapa ensi vuoden mallin kohdalla, jolloin suurimmalla osalla olisi USB-C-laturi jo valmiiksi.

Kannattaakin ostopäätöstä tehdessä huomioida, että saatat joutua pulittamaan jo entuudestaan tyyriin hankinnan päälle vielä lisäroposia laturista.

Näyttö

Kuvanlaatu on identtinen 12 Pron ja Pro Maxin välillä. Tämän lisäksi kuvituskuva saa meidät hihittämään lapsellisesti. (Image credit: TechRadar)

iPhone 12 Pro Max tarjoaa suurimman näytön Applen puhelimien historiassa. Jo se on monille riittävä syy vaihtaa uudempaan.

Kuten viime vuoden 11 Pro ja Pro Max, myös kaikki iPhone 12 -sarjan puhelimet sisältävät OLED-näytön. Erityisesti lippulaivamallin koko tekee merkittävän eron. Apple kutsuu ruutua "Super XDR OLED" -näytöksi, mikä tarkoittaa kansankielellä kirkasta, värikästä ja terävää kuvaa.

Mikäli omistat viimevuotista Pro-mallia vanhemman luurin, huomaat eron välittömästi. Värit ja yksityiskohdat hyppäävät silmillesi todella selvästi.

iPhone 12 Pro Max sisältää aiempaa pienemmän reunat, minkä ansiosta näyttö levittäytyy yhä lähemmäs laitteen reunoja. Lopputuloksena saatava 6,7-tuumainen ruutu on hivenen viimevuotisen 11 Pro Maxin 6,5-tuumaista näyttöä kookkaampi. Ero ei ehkä ole paperilla suuri, mutta rinnakkain katsottuna sitä ei voi olla huomaamatta.

Koska OLED-teknologia on pysynyt ennallaan, näytön kirkkaus on myös pitkälti samalla tasolle kuin viime vuonna. Tämä ei ole kuitenkaan moite, sillä kuvat ovat teräviä ja suoratoistopalveluista ladattava materiaali näyttää isolla ruudulla upealta. Olipa kyseessä toimintaelokuvan kontrastit tai luontodokumentin värit, lopputulos näyttää mainiolta.

OLED-näytön katselukulmat ovat upeat. (Image credit: TechRadar)

Applen panostus puhelinten kestävyyteen on näkynyt kaikissa neljässä mallissa. Myös iPhone 12 Pro Maxin luvataan olevan merkittävästi edeltäjiään kestävämpi. Laite on suunniteltu siten, että säröjen ja halkeamien todennäköisyys on vain neljännes siitä, mihin aiempien mallistojen kohdalla on totuttu.

Emme raaskineet kokeilla väitettä, sillä arvostelulaitteen murskaaminen testimielessä ei ole erityisen järkevää. Väitteet naarmunkestävyydestä näyttävät kuitenkin pitävän ainakin jossain määrin paikkansa.

Kun arvostelimme viime vuonna iPhone 11 Pro Maxin, huomasimme jo muutaman päivän jälkeen käytön jälkiä. Vaikka laite sinänsä oli toki ehkä, naarmut ja muut jäänteet eittämättä veivät uutuudenviehätystä. Näitä ei voinut välttää edes sillä, että piti lompakkoa ja avaimia eri taskussa puhelimen kanssa.

Tänä vuonna tilanne on parempi, mutta tästäkin huolimatta suosittelemme ehdottomasti kotelon tai muun suojuksen hankkimista. Muutoin vierähtäneet käyttökuukaudet eivät jää huomaamatta.

Kamera

Kolmen 12 MP:n kameran järjestelmä on iPhone-historian paras. (Image credit: TechRadar)

Todennäköisin syy valita iPhone 12 Pro Max on sen kamerajärjestelmä. Kolmikamera koostuu kolmesta 12 megapikselin kamerasta: pääkamerasta, ultralaajakulmasta ja telelinssistä. Kaikkia kolmea on parannettu viimevuotiseen malliin verrattuna, minkä lisäksi Yötila on tarjolla myös ultralaajakuvakameralla.

Totuuden nimissä on sanottava, että 12 Pro Maxin ja 12 Pron kamerat eivät erotu hirveän paljoa toisistaan. Apple on kuitenkin halunnut korostaa sitä, että Pro Max on tämän vuoden malliston "se paras kamera".

Sen suurin harppaus aiempiin vuosiin on sen uusittu sensori, joka hyödyntää valoa aiempaa paremmin. Lopputulemana on kirkkaammat ja selvemmät kuvat, jotka tekevät erillisestä kamerasta lähes turhan kapistuksen.

Kookkaan iPhone 12 Pro Maxin ongelma on, ettei sitä ole helppoa pitää yhdellä kädellä. (Image credit: TechRadar)

Applen puheissa on testikuvien perusteella perää. Jos haluat napsia parhaita mahdollisia kuvia iPhonellasi, 12 Pro Max on ainoa vaihtoehto.

Kuten valmistaja on puheissaan korostanut, sen suurin salaisuus on kuvan automaattisessa käsittelyssä (computational photography). Puhelimen järjestelmäpiiri hoksaa kuvan luonteen ja osaa käsitellä ne sen mukaan, että kohde on parhaalla mahdollisella tavalla esillä. Niin ikään viime vuonna ensiesiintymisen tehnyt Deep Fusion -ominaisuus on täällä. Sen avulla puhelin analysoi kuvan pikseli kerrallaan parhaan lopputuloksen takaamiseksi.

Uusi Smart HDR 3 -ominaisuus nappaa kuvasta erilaisia versioita, joiden pohjalta se jälkikäsittelee optimaalisen valotuksen ja tuloksen. Aivan vaivaton se ei ole, sillä ominaisuus vaatii puhelimen pitämistä paikallaan olosuhteista riippuen hyvän tovin. Parhaimmillaan se on kuitenkin vaivan arvoinen, sillä pimeästä ja hämärästäkin tilanteesta voi saada eloisan ja väririkkaan muiston.

Kuva 1/10 Kuva korostaa tarkkuutta, mutta värit jäivät haaleiksi. (Image credit: TechRadar) Kuva 2/10 (Image credit: TechRadar) Kuva 3/10 Värien ja tekstuurien määrä hämmästyttää. (Image credit: TechRadar) Kuva 4/10 Smart HDR 3 tuo taustavalosta huolimatta lehdet eloon. (Image credit: TechRadar) Kuva 5/10 Odotimme Smart HDR:ltä enemmän, sillä yksityiskohdat katoavat selvästi. (Image credit: TechRadar) Kuva 6/10 (Image credit: TechRadar) Kuva 7/10 Upea taivas, mutta puu jää epäselväksi. (Image credit: TechRadar) Kuva 8/10 Taustan valaistuksella edessä oleva puukin ilmestyy näkyviin. (Image credit: TechRadar) Kuva 9/10 iPhone 12 Pro Max voi rajata kuvan digitaalisesti telelinssiä käyttäessä. (Image credit: TechRadar) Kuva 10/10 Ultralaakulma tuo värit hienosti näkyviin. (Image credit: TechRadar)

Ero iPhone 11 Pro Maxiin on huima. Harppauksen huomaa parhaiten hämärässä kuvatessa, jolloin kuvat ovat merkittävästi aiempaa eloisampia ja puhtaampia.

Smart HDR onnistuu parantamaan kuvien yksityiskohtia roimasti. Kun lopputuloksia katsoi, useat potretit saattoi nostaa seinälle näkyviin jopa ilman omaa editointia. Se on puhelinkameralle melkoinen ylistys.

Napsimme tuntien ajan kuvia vertaillessamme iPhone 12 Pro Maxia iPhone 12 Prohon ja iPhone 12 Pro Maxiin. Alla on roimasti kuvia, joiden avulla eroavaisuudet on helppo hahmottaa.

Ensinnäkin iPhone 12 Pro Maxin isompi sensori todella saa kuviin enemmän valoa. Kokonaisuutena selkeys ja yksityiskohtaisuus ottavat selvän harppauksen.

Kuva 1/3 Pääkameralla värit ja yksityiskohdat ovat hienosti esillä. (Image credit: TechRadar) Kuva 2/3 12 Pron horisontti on sumuisempi. (Image credit: TechRadar) Kuva 3/3 11 Pro Max ei pärjää väreissä. (Image credit: TechRadar)

Kuva 1/6 iPhone 12 Pro Max (Image credit: TechRadar) Kuva 2/6 iPhone 12 Pro (Image credit: TechRadar) Kuva 3/6 iPhone 11 Pro Max (Image credit: TechRadar) Kuva 4/6 iPhone 12 Pro Max (Image credit: TechRadar) Kuva 5/6 iPhone 12 Pro (Image credit: TechRadar) Kuva 6/6 iPhone 11 Pro Max (Image credit: TechRadar)

Vaikka Pro Maxissa on isompi sensori kuin iPhone 12 Prossa, havaitsimme lopputuloksessa lopulta varsin vähän eroa.

Kuva 1/3 12 Pro Maxin valaistus on tehokas. (Image credit: TechRadar) Kuva 2/3 12 Pro yltää kuitenkin lähes samaan. (Image credit: TechRadar) Kuva 3/3 11 Pro Maxilla kuva on odotetusti tummempi, mutta otosta voi toisaalta pitää taiteellisempana. (Image credit: TechRadar)

Kuva 1/4 Hämärässä otettu kuva (12 Pro Max). (Image credit: TechRadar) Kuva 2/4 11 Pro Max ei saa yhtä paljoa valoa mukaan (Image credit: TechRadar) Kuva 3/4 Tämä on otettu 12 Pro Maxin yökuvaustilassa. (Image credit: TechRadar) Kuva 4/4 Samainen otos 11 Pro Maxilla, joka on tummempi mutta toisaalta värikkäämpi (Image credit: TechRadar)

Kuva 1/3 12 Pro Maxin optinen tarkennus (Image credit: TechRadar) Kuva 2/3 12 Pro pärjää samassa tilanteessa... (Image credit: TechRadar) Kuva 3/3 ...muttei yhtä hyvin kuin iPhone 11 Pro Max. (Image credit: TechRadar)

Kuva 1/3 Ultralaajakulmalla otetussa kuvassa riittää yksityiskohtia. (Image credit: TechRadar) Kuva 2/3 Samainen otos 12 Prolla. (Image credit: TechRadar) Kuva 3/3 Sama tilanne iPhone 11 Pro Maxilla. (Image credit: TechRadar)

Kuva 1/3 iPhone 12 Pro Max (Image credit: TechRadar) Kuva 2/3 iPhone 12 Pro (Image credit: TechRadar) Kuva 3/3 iPhone 11 Pro Max (Image credit: TechRadar)

iPhone 12 Pro Max vetää selvästi pidemmän korren kuin viimevuotinen 11 Pro Max. Ottipa kuvan millä tahansa kameralla, lopputulos on kirkkaampi, terävämpi ja laadultaan parempi. Ja kun vertaa iPhone 7 Plussan kaltaisiin vielä vanhempiin malleihin, ero on hätkähdyttävä.

Käytitpä mitä tahansa kameraa, laatu pysyy tarkennuksesta riippumatta erittäin hyvänä. Tämä on merkittävä parannus, sillä aiemmin erityisesti telelinssin kuvat jäivät haaleiksi.

Kuva 1/11 12 Pro Maxin ultralaajakulma (Image credit: TechRadar) Kuva 2/11 12 Pro Max (Image credit: TechRadar) Kuva 3/11 12 Pro Maxin 2,5-kertainen telelinssi (Image credit: TechRadar) Kuva 4/11 Täydellä digitaalisella tarkennuksella turkki on yhä tarkka (Image credit: TechRadar) Kuva 5/11 12 Pro Maxin ultralaajakulma (Image credit: TechRadar) Kuva 6/11 (Image credit: TechRadar) Kuva 7/11 2,5-kertainen tarkennus haalentaa värejä (f/2.2) (Image credit: TechRadar) Kuva 8/11 Täydellä digitaalisella tarkennuksella rosoisuus alkaa näkyä, kun etäisyyttä on roimasti (Image credit: TechRadar) Kuva 9/11 Ultralaajakulma (Image credit: TechRadar) Kuva 10/11 Laajakulma (Image credit: TechRadar) Kuva 11/11 2,5-kertainen telelinssi (Image credit: TechRadar)

Apple on vähentänyt ultralaajakuvan reunojen vääristymää merkittävästi. Uudella puhelimella otetuissa kuvissa reunat eivät enää taitu aiempien vuosien tapaan. Muutoksen vuoksi myös ultralaajakulmakuvat kelpaavat jaettavaksi.

Kuva 1/3 iPhone 12 Pro Max ei pyöristä reunoja. (Image credit: TechRadar) Kuva 2/3 12 Pro pärjää samalla tavalla (Image credit: TechRadar) Kuva 3/3 11 Pro Max pyöristää reunoja selvästi (Image credit: TechRadar)

Yksi Smart HDR 3:n puhutuimmista ominaisuuksista liittyy tekoälyyn, joka pyrkii tunnistamaan kuvan keskeiset elementit ja muodostamaan niiden perusteella sopivan valaistuksen. Valitettavasti lopputulos ei kuitenkaan aina toimi aivan kuten pitäisi. Etenkin kirkas horisontti tekee kepposensa, jolloin muu kuva jää turhan herkästi turhan tummaksi.

Onneksi iPhonen kamera tarjoaa erinomaiset muokkaustyökalut. Jo kuvatessa voi hyödyntää useita erilaisia filttereitä, minkä lisäksi jälkikäsittelyllä saa ihmeitä aikaan. Työkalut ovat paitsi hyödyllisiä mutta myös viihdyttäviä.

Kuva 1/5 Seuraavat kuvat on otettu filtteriä hyödyntäen. (Image credit: TechRadar) Kuva 2/5 (Image credit: TechRadar) Kuva 3/5 (Image credit: TechRadar) Kuva 4/5 (Image credit: TechRadar) Kuva 5/5 (Image credit: TechRadar)

iPhone 12 Pro ja Pro Max sisältävät erillisen LiDAR-skannerin, jonka avulla puhelin tunnistaa kohteensa entistä paremmin. Toistaiseksi vielä lapsenkengissä olevan ominaisuuden mainostetaan mahdollistavan kokonaisen huoneen skannaamiseen sekä virtuaaliseen uudelleenjärjestelyyn. Sen on määrä myös nopeuttaa automaattista tarkennusta, mutta rehellisyyden nimissä se ei ole ollut ongelma aiemminkaan.

Testeissämme kävi ilmi, että nopeavauhtisten kuvien – kuten vaikkapa hyppäämisen – nappaaminen heikossa valaistuksessa on erittäin haasteellista. Tämä ei toki ole mitenkään uutta ja yllättävää, mutta odotimme LiDAR-tunnistimen auttavan vanhassa murheessa.

Yökuvaustila on iPhone 12 Pro Maxin suurimpia valtteja. Se saattaa ottaa jopa 30 sekuntia aikaa saadakseen todella pimeässä tilassa valaistuksen kohdilleen, joten erillinen alusta tulee varmasti tarpeeseen. Lopputulos on kuitenkin sen arvoinen.

Kuva 1/10 Yökuvaustila 30 sekunnin asetuksilla (Image credit: TechRadar) Kuva 2/10 Sama kuva iPhone 12 Prolla (Image credit: TechRadar) Kuva 3/10 Ja vielä 11 Pro Maxilla. Taustan puut selventävät eron. (Image credit: TechRadar) Kuva 4/10 Viiden sekunnin automaattinen yökuvaustila iPhone 12 Pro Maxilla (Image credit: TechRadar) Kuva 5/10 Sama potretti iPhone 12 Prolla (Image credit: TechRadar) Kuva 6/10 11 Pro Maxilla maisema jää sumuiseksi (Image credit: TechRadar) Kuva 7/10 12 Pro Maxin telelinssi tuo yksityiskohdat esiin. (Image credit: TechRadar) Kuva 8/10 11 Pro Maxin telelinssi on itse asiassa värikkäämpi (Image credit: TechRadar) Kuva 9/10 Ultralaajakulmakameralla otettu rajattu kuva 12 Pro Maxilla (Image credit: TechRadar) Kuva 10/10 Ero 12 Prohon jää pieneksi (Image credit: TechRadar)

Oletimme ennakkoon, että yökuvaustilassa zoomaus hoidettaisiin telelinssillä. Näin ei kuitenkaan ole, vaan puhelin hyödyntää ennemmin pääkameraa ja rajaa kuvan paremman kuvan varmistamiseksi. Syy on valossa (f/1.6 vastaan f/2.2), mutta lopputuloksissa on digitaalista kohinaa.

Lievähköksi valituksen aiheeksi nousee myös etukameran selfietila, joka edelleen sumentaa taustan tuodakseen kuvattavan henkilön paremmin esille. Etukamera on tänäkin vuonna vaikeuksissa irtohiuksien kanssa, mikä vie koko efektistä parhaan terän. Kaikilla kun ei aina – tai oikeastaan koskaan – ole täydellinen hiuspäivä.

Kuva 1/3 (Image credit: TechRadar) Kuva 2/3 Hiukset ovat etukameran murheenkryyni jopa hyvässä valaistuksessa (Image credit: TechRadar) Kuva 3/3 (Image credit: TechRadar)

Onneksi takakamera pystyy parempaan. Sen avulla värit ja heikosti valaistut yksityiskohdatkin nousevat upeasti esiin.

Optinen kuvanvakautin tekee vaikutuksen. Samat ylisanat koskevat mahdollisuutta nauhoittaa Dolby Vision -tason videoita, jossa valaistuksen ääripäät ovat entistäkin paremmin käytössä. Nauhalle saa yksinkertaisesti upeita videotaltiointeja.

Dolby Vision -nauhoitukset panostavat kirkkauteen, mutta lopputulos on toisinaan ylivalottunut. Jos haluat saada nauhalle luonnollisempia pätkiä, kannattaa ominaisuus kytkeä pois päältä. Toinen syy käytön rajoittamiselle koskee videotiedostojen kokoa, sillä 4K HDR ja 60 kuvan sekuntivauhti täyttää muistin hetkessä.

iPhone 12 Pro Maxin kamera on kiistatta Applen paras tuotos tähän asti. Samalla ero iPhone 12 Pron kameraan jää kuitenkin odotettua pienemmäksi. Saimme napsittua parhaat, värikkäimmät ja kirkkaimmat otokset lippulaivamallilla, mutta tästä suurin kiitos kuuluu kuitenkin keinoälyn kuvanmuokkaukselle. Samainen ominaisuus on sekä Pro Maxissa että Prossa, joten ero laitteiden välillä ei ole erityisen merkittävä.

5G, MagSafe ja suorituskyky

Puhelimessa on 5G ja MagSafe, jotka tuovat varmuutta tulevia vuosia varten. (Image credit: TechRadar)

Vaikka kamera on varastanut isoimmat otsikot, merkittävimmät tekniset muutokset ovat kuitenkin 5G-tuki ja MagSafe. Nämä lisäykset ovat toki kaikissa iPhone 12 -malleissa.

Olemme jo käyneet näitä tarkemmin läpi iPhone 12:n ja iPhone 12 Pron arvosteluissa. Kun kokeilimme näiden toimivuutta Pro Maxilla, emme huomanneet minkäänlaista eroa.

Koska samojen kommenttien kirjoittamisessa vielä kerran uudelleen ei ole pahemmin järkeä, lainattakoon tässä aiempia kommenttejamme. Ne nimittäin pätevät sellaisenaan iPhone 12 Pro Maxiinkin.

5G

iPhone 12 -malliston tärkein ominaisuus on 5G ja tuki sen useille eri taajuuksille verrattuna moneen muuhun malliin. Näihin lukeutuu myös todella nopea lyhyen kantaman mmW-standardi, jota käytetään muun muassa Yhdysvalloissa aikanaan. Se tukee myös Suomessa käytettäviä standardeja.

5G:n edut ovat entistä nopeammat latausnopeudet, mikä osaltaan takaa muun muassa vakaammat ja laadukkaammat suoratoistot. Suomessa 5G-verkkojen kattavuus paranee kuukausi kuukaudelta, ja nykyään jo suurimmissa kaupungeissa on jonkinlainen katealue.

Toisaalta monille nykyiset 4G-nopeudet ovat jo varsin riittävät, ja niiden avulla katsoo vaivatta Netflixiä tai kuuntelee Spotifyta. Siten 5G-nopeudet tuntuvat enemmänkin liioittelulta kuin vielä toistaiseksi todellista hyötyä tuovalta pakkohankinnalta. Tulevaisuudessa asia voi olla kuitenkin toinen.

5G on parhaimmillaan äärimmäisen nopea, mutta sen yleistyminen ottaa vielä aikansa. (Image credit: TechRadar)

Mutta vaikka 5G ei välttämättä tässä vaiheessa tunnu tarpeelliselta lisältä iPhonessa, se muuttuu entistä arvokkaammaksi tulevaisuudessa. Latausnopeudet nousevat parhaimmillaan moninkertaisiksi, joiden jälkeen paluuta entiseen ei enää ole, vaikka Suomessa jo 4G-yhteydet yltävät korkeisiin lukemiin. Samalla 5G-verkon katealue paranee entisestään tulevaisuudessa, jolloin se on entistä luotettavampi myös haja-asutusalueilla.

5G tukee lisäksi useita samanaikaisia yhteyksiä vähentääkseen hidastuksia, mikä tekee teknologiasta hyödyllisen esimerkiksi isoissa yleisötapahtumissa, joissa puhelimilla voi olla vaikeuksia löytää signaalia.

Magsafe

MagSafe on näppärä innovaatio. (Image credit: TechRadar)

Olemme vuosien saatossa nähneet kerta toisensa jälkeen, että Apple ani harvoin keksii mitään täysin ennenkuulumatonta. Yhtiö vain tapaa tehdä jo keksitystä teknologiastaan itsensä näköistä ja yksinkertaisesti parempaa.

Tähän kategoriaan lukeutuu ehdottomasti myös MagSafe. Kyseessä on iPhone 12 Pro Maxin sisään kätketty magneetti, joka on saanut nimensä takavuosien MacBook-läppäreiden magneetilla toimineesta latauspiuhasta. Se piti piuhan kiinni koneessa, mutta ei vetäessä tiputtanut konetta lattialle.

Uuden MagSafen avulla puhelin pysyy lisälaitteessa kiinni erittäin tukevasti. Tällä hetkellä erilaisia yhteensopivia tuotteita on tosin varsin rajallisesti, sillä tarjolla on vain koteloita, laturi sekä lompakko.

MagSafen tärkein arvo tulee latauksesta. Magneettien avulla puhelin napsahtaa latausalustaan kiinni optimaalisessa asennossa. Kun teknologia tunnistaa puhelimen vastapariksi MagSafe-alustan, latautuu luuri tuplasti nopeammin kuin viime vuonna.

Muistatko kun totesimme, että Applen pelikirjaan kuuluu valmiin teknologian parannus käyttökelpoiseksi? Magneettiset lisävarusteet eivät nimittäin ole todellakaan uusi juttu, Monet varmasti muistavat Motorolan Moto Modsin, joka on sittemmin kuitenkin lakkautettu. Tästä voimme päätellä, ettei yhtiö saanut siitä kummoistakaan menestystä.

Olisi väärin sanoa, etteikö Moto Mods olisi ollut potentiaalinen työkalu. Sen hedelmistä nauttivat älykaiuttimet, kamerat ja jopa projektori. Vaikka Motorola ei saanutkaan innovaatiosta taloudellista jättipottia, Applen kohdalla tilanne voi hyvinkin olla toinen. Lähikuukaudet antavat osviittaa siitä, onko MagSafesta uudesta mullistukseksi.

Tällä hetkellä MagSafe on mielenkiintoinen alusta. Jos Apple saa lunastettua parannuksen koko potentiaalin, näemme tulevien kuukausien aikana runsaasti lisää erilaisia laitteita. Tällä hetkellä niitä on kuitenkin syytä vielä odottaa.

Mikään sovellus ei saanut käytössämme iPhone 12 Pro Maxia hidastelemaan (joskin Spotifyn kanssa oli ongelmia iOS 14.2 -päivityksen yhteydessä). (Image credit: TechRadar)

Suorituskyky

iPhone 12 Pro Max on tehokkain iPhone tähän mennessä. Tehokkuus näkyy niin käytössä kuin testituloksissakin. Harppauksesta on kiittäminen uutta A14 Bionic -järjestelmäpiiriä, joka on markkinoiden tämän hetken ykköspiiri.

Ero ei kuitenkaan ole merkittävä, sillä myös tavallinen iPhone 12 Pro tarjoaa samat kuusi gigatavua RAM-muistia.

On kuitenkin syytä katsoa pelkkien testitulosten taakse, sillä todellinen kyvykkyys mitataan arjessa. Tavallisten sovellusten kohdalla on tyypillistä, ettei mikään lippulaivamalli yleensä joudu köhimään liikaa.

iPhone 12 Pro Maxin suorituskyky on sillä tasolla, kuin mitä näin kalliin puhelimen kohdalla sopii odottaakin. Testasimme arvostelujaksomme aikana pelaamista, videoiden editointia sekä arkista käyttöä, emmekä huomanneet missään vaiheessa minkäänlaista hidastelua.

Akkukesto

Kuva 1/2 iPhone 12 Pro Max tarjoaa tämänvuotisen iPhone-malliston parhaan akkukeston. (Image credit: TechRadar) Kuva 2/2 (Image credit: TechRadar)

Jos haluat parhaan mahdollisen akkukeston Applen puhelimesta, iPhone 12 Pro Max on selkeä valinta. Kookas muotoilu antaa eniten pelivaraa, joten suorituskyvyn ohella myös akku on tämänvuotisen malliston paras.

Todellisuudessa jaksaminen on hyvin lähellä viimevuotista iPhone 11 Pro Maxia. Tilanteeseen voi kuitenkin vaikuttaa merkittävästi päivittäisen käytön määrällä ja laadulla. Jos otat 5G-verkosta kaiken irti, laturia tarvitsee huomattavasti nopeammin.

5G-verkkojen rajallisuuden ja pandemian aiheuttamien rajoituksien vuoksi emme voineet tehdä aivan täysimittaista testiä. Kuten muiden mallien kohdalla olemme jo maininneen, jo lyhyetkin kokeilut kuitenkin osoittavat virrankulutuksen kasvavan merkittävästi 5G:n ollessa käytössä. Kun 26-minuuttisen YouTube-videon katsoo 5G-verkossa, kului akkua seitsemän prosenttia. Ero 4G-yhteyden kolmeen prosenttiin on selvä.

Tokikaan tätä ei voida pitää erityisen tieteellisenä testinä. Mikäli tarkemmat mittaukset osoittautuvat myöhemmin toisenlaiseksi, päivitämme tiedot tähän arvosteluun.

Puhelin hillitsee 5G:n käyttöä parhaansa mukaan. Laite siirtyy suosiolla 4G:n pariin silloin, kun puhelin ei ole käytössä ja latauksetkin loistavat poissaolollaan. Jostain syystä puhelin kuitenkin väittää tällöinkin olevansa 5G-yhteydessä, vaikka todellisuudessa Applen ratkaisu pyrkii vähentämään virrankulutusta.

iPhone 12- ja iPhone 12 Pro -arvosteluissa annoimme kritiikkiä pienille akuille, jotka eivät tuntuneet jaksavan aamusta iltaan. iPhone 12 Pro Max tuo onneksi tarvittavat lisätunnit, joiden avulla laite jaksaa koko päivän raskaassakin käytössä.

Yritimme testimielessä saada akun mahdollisimman nopeasti tyhjäksi, mutta tämä ei ollutkaan niin helppoa kuin oletimme. Spotify-kuuntelu, 4K HDR -videoiden katselu sekä aktiivinen verkkoselaus saivat laitteen tyhjäksi vasta 19:30 nurkilla. Tämä saatiin aikaan siis vasta äärimmäisessä käytössä.

Normaalissa käytössä tilanne on erittäin hyvä. Vaihtelimme langattoman verkon ja 4G:n välillä, napsimme aika ajoin kuvia ja kuuntelimme Spotifyä 90 minuutin juoksulenkin aikana, mutta 20 tunnin jälkeen virtaa oli vielä jäljellä 40 prosenttia. Lukema on linjassa edellisvuosien Plus- ja Max-mallien kanssa.

Yllätyimme ettei Apple päättänyt tehdä iPhonesta yhtään paksumpaa, jolloin siihen olisi mahtunut suurempi akku. Se tuskin olisi vaikuttanut liikaa käyttömukavuuteen. (Image credit: TechRadar)

Latausnopeuteen vaikuttaa merkittävästi se, ostatko Applen 20 W -laturin vai et. Sen avulla puhelin täyttyy erittäin nopeasti.

Kun laitteen akku oli tyhjillään, kertyi 30 minuutin aikana virtaa 48 prosenttia. Lukema jää siis hitusen Applen lupaamasta 50 prosentista, joskin puhelin oli latauksen aikana yhteydessä Apple Watchiin. Tämä saattaa aiheuttaa sen pienen eron. Valitettavasti vain ensimmäinen puolikas on nopeaa latausta, sillä tämän jälkeen vauhti tippuu kummasti. Viimeisen viidenneksen kanssa kuluu aikaa huomattavasti kauemmin kuin soisi.

Kaikkinensa iPhone 12 Pro Maxin akku ei kenties ole aivan niin hyvä kuin aiemmissa huippumalleissa, mutta se on yhtä kaikki selvästi iPhone 12 -malliston paras. Johtui akkuongelmat 5G-tuen mahduttamisesta tai ei, kalleimmalla puhelinmallilla virtaa piisaa vaivatta koko päiväksi.

Yhteenveto

Osta, jos...

Haluat parhaan mahdollisen akkukeston

5G-tuen saapuminen uusimpaan iPhone 12 -mallistoon tarkoitti samalla takapakkia akkukestossa. Isokokoisin Pro Max sisältää parhaan akun, joka jaksaa pidempään kuin muut iPhone 12 -mallit.

Haluat (vaivoin) parhaan iPhone-kameran

iPhone 12 Pro Maxilla napatut kuvat ovat parhaimmillaan uskomattoman hyviä, teräviä ja luonnollisia. Suurin kamerajärjestelmä pärjää valon kanssa muita malleja paremmin, mutta kokonaisuutena ero iPhone 12 Prohon jää melko pieneksi.

Katsot ahkerasti videoita iPhonellasi

6,7-tuumaisella ja upealla OLED-näytöllä kelpaa katsoa elokuvia myös tien päällä. Kun kokemukseen lisää vielä AirPods Pro -kuulokkeet, saat Dolby Atmosista kaiken irti.

Älä osta, jos...

Et halua törsätä rahojasi

Vaikka halvinkin malli tarjoaa 128 gigatavua tallennustilaa, on lähtöhinta edelleen selvästi kallein. Mikäli et halua maksaa itseäsi kipeäksi, kannattaa katsoa esimerkiksi iPhone 12 Pron suuntaan.

Haluat kädessäsi hyvältä tuntuvan puhelimen Pro Max on melkoinen mötikkä puhelimeksi. Sen iso näyttö ja akku parantavat kokemusta, mutta samalla sen koko tekee siitä hitusen vaikean pidettävän.

Käytät puhelintasi pöytää vasten

Uusi kamerajärjestelmä tekee Pro Maxin selustasta epätasaisen, minkä vuoksi esimerkiksi viestin kirjoittamien puhelimen ollessa pöydällä on haastavaa. Asia on pieni, mutta huomasimme sen arvostelujakson aikana monesti.

Arvosteltu ensimmäisen kerran marraskuussa 2020.