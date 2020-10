iPhone 12 vs iPhone 12 mini vs iPhone 12 Pro vs iPhone 12 Pro Max: miten mallit eroavat toisistaan?

Apple on julkaissut lisää iPhone-malleja tänä vuonna esitellen 13. lokakuuta neljä uutta mallia: iPhone 12 minin, iPhone 12:n, iPhone 12 Pron ja iPhone 12 Pro Maxin.

Vaihtoehtojen kasvaessa monet haluavat tietää tarkalleen, miten neljä eri mallia eroaa toisistaan. Sitä varten olemme koonneet tämän artikkelin. Alapuolelle olemme listanneet neljän mallin erot teknisten tietojen, muotoilun ja ominaisuuksien osalta, joten voit nähdä nopeasti, mitä muutoksia kunkin mallin välillä tulee.

Olemme lisänneet lisäksi kaikkien iPhone 12 -mallien hinnat, joten näet samalla nopeasti, miten ne poikkeavat toisistaan hinnoiltaan ja ovatko saatavat ominaisuudet sen arvoiset.

iPhone 12: kaikki mitä sinun tarvitsee tietää

iPhone 12 mini: kaikki tiedot uudesta mallista

iPhone 12 Pro -kaksikko: kaikki mitä sinun tarvitsee tietää

Muotoilu

Kaikki neljä iPhone 12 -mallia näyttävät keskenään melko samanlaisilta. Kaikkien etuosa koostuu lähes täysin näytöstä, joskin kaikissa on pieni näyttölovi ylhäällä. Rakenteeltaan niissä on metallinen runko (ruostumaton teräs Pro-malleissa ja alumiininen muissa), lasinen selkämys ja iso kamerajärjestelmä vasemmassa yläkulmassa.

Jokainen on lisäksi luokitukseltaan IP68, joten ne kestävät vettä 6 metrin upotukseen asti tai noin 30 minuuttia.

Tärkeimmät erot puhelimissa ovat niiden koossa, painossa ja väreissä. Sävyjen osalta iPhone 12 mini ja iPhone 12 saapuvat mustana, sinisenä, vihreänä, punaisena, ja valkoisena. iPhone 12 Pro ja iPhone 12 Pro Max ovat saatavilla puolestaan sinisenä, kultaisena, harmaana ja hopeisena.

Toisin sanoen Pro-mallit ovat värisävyiltään huomattavasti maltillisemmat, kun taas iPhone 12 ja iPhone 12 Mini ovat paljon ilmeikkäämpiä.

iPhone 12 mini on nimensä kokoinen (Image credit: Apple)

Koon ja painon osalta iPhone 12 mini on 131,5 x 64,2 x 7,4 mm ja 133 g, iPhone 12 on 146,7 x 71,5 x 7,4 mm ja 162 g, iPhone 12 Pro on 146,7 x 71,5 x 7,4 mm ja 187 g, ja iPhone 12 Pro Max on 160,8 x 78,1 x 7,4 mm ja 226 g.

Puhelimet kasvavat kooltaan ja painoltaan eteenpäin mentäessä, mutta paksuus pysyy samana. iPhone 12:ssa ja iPhone 12 Prossa on samat mitat, mutta jälkimmäinen painaa aavistuksen enemmän.

Kaikissa malleissa on lisäksi kovaksi väitetty Ceramic Shield -teknologia edessä.

iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Koko (mm) 131,5 x 64,2 x 7,4 146,7 x 71,5 x 7,4 146,7 x 71,5 x 7,4 160,8 x 78,1 x 7,4 Paino 133 g 162 g 187 g 226 g IP-luokitus IP68 IP68 IP68 IP68

Näyttö

Yksi isoimmista päätöksistä iPhone 12 -sarjalaisten suhteen koskee näytön kokoa, sillä niitä on peräti kolme erilaista.

Pienin malleista on iPhone 12 mini, jonka näyttö on 5,4 tuumaa ja resoluutio 1 080 x 2 340, eli 476 pikseliä per tuuma.

iPhone 12:ssa ja iPhone 12 Prossa on 6,1 tuuman näyttö ja resoluutio 1 170 x 2 532, eli 460 pikseliä per tuuma. iPhone 12 Pro Maxissa on taas 6,7 tuuman näyttö ja resoluutio 1 284 x 2 778, eli 458 pikseliä per tuuma.

Kaikissa malleissa on OLED-paneeli, joten ne ovat teknologialtaan ja pikselitiheydeltään hyvin samankaltaiset. Ainoastaan koko muuttuu.

iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Koko 5,4 tuumaa 6,1 tuumaa 6,1 tuumaa 6,7 tuumaa Resoluutio 2 340 x 1 080 2 532 x 1 170 2 532 x 1 170 2 778 x 1 284 Pikseltiheys 476 ppi 458 ppi 436 ppi 458 ppi Kirkkaus (tyypillinen) 625 nittiä 625 nittiä 800 nittiä 800 nittiä

Näytön koossa on enemmän vaihtoehtoja kuin aiemmin (Image credit: Apple)

Kamera

iPhone 12:ssa ja iPhone 12 minissä on kaksi takakameraa: 12 megapikselin f/1,6 pääkamera sekä 12 megapikselin f/2,4 ultralaajakulma, joka pystyy kuvaamaan 120-asteisen kuvan. Molemmissa on lisäksi optinen kuvanvakain pääkamerassa.

iPhone 12 Prossa ja iPhone 12 Pro Maxissa on kolme kameraa: kaksi kameraa ovat samat kuin aiemmissa malleissa, minkä lisäksi malleissa on myös telelinssi.

Telelinssissä on f/2,0 aukko, joka iPhone 12 Prossa pystyy 4-kertaiseen optiseen zoomaukseen. iPhone 12 Pro Maxin telelinssissä on puolestaan f/2,2 aukko ja 5-kertainen optinen zoomaus.

Kahdessa Pro-mallissa on lisäksi LiDAR-sensori (Light Detection and Ranging), jotka parantavat lisätyn todellisuuden kokemuksia sekä hämäräkuvausta.

Pro-malleissa on LiDAR-sensori (Image credit: Apple)

Ylimääräisten linssien lisäksi iPhone 12 Prossa ja iPhone 12 Pro Maxissa on ominaisuuksia ja kuvaustiloja, jotka uupuvat edullisemmista malleista. Näihin lukeutuvat muun muassa ProRAW, joka yhdistää RAW-kuvauksen Applen laskennalliseen valokuvaukseen.

Kaikissa malleissa on sen sijaan 12 megapikselin selfie-kamera, jonka aukko on f/2,2. Puhelimet tukevat lisäksi 4K-videota 60 ruudun kuvataajuudella. Kaikki mallit tukevat lisäksi Dolby Visionia, mutta ainoastaan iPhone 12 Pro ja Pro Max pystyvät nauhoittamaan sitä 60 ruudun kuvataajuudella, kun taas iPhone 12 ja iPhone 12 mini pystyvät ainoastaan 30 ruudun kuvataajuuteen.

iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Takakamerat 12 MP + 12 MP 12 MP + 12 MP 12 MP + 12 MP + 12 MP 12 MP + 12 MP + 12 MP Ultralaajakulma ƒ/2,4 ƒ/2,4 ƒ/2,4 ƒ/2,4 Laajakulma ƒ/1,6 ƒ/1,6 ƒ/1,6 ƒ/1,6 Telelinssi - - ƒ/2,0 ƒ/2,2 Digitaalinen zoom up to 5x up to 5x up to 10x up to 12x Etukamera 12MP, ƒ/2.2 aperture 12MP, ƒ/2.2 aperture 12MP, ƒ/2.2 aperture 12MP, ƒ/2.2 aperture LiDAR-sensori Ei Ei Kyllä Kyllä

Akkukesto

Apple ei koskaan paljastaa akkujensa tarkkaa milliampeeria, joten sitä varten joudumme odottamaan tarkempia analyyseja puhelimesta. iPhone 12 minin kerrotaan kuitenkin kestävän 15 tuntia videokäytössä, iPhone 12:n ja iPhone 12 Pron jopa 17 tuntia ja iPhone 12 Pro Maxin jopa 20 tuntia.

Kaikki tukevat pikalatausta 20 W asti, mutta pikalaturit täytyy ostaa erikseen. Lisäksi ne tukevat langatonta latausta.

Niissä kaikissa on myös MagSafe, jonka avulla puhelimet ovat oikeassa linjassa langattomien latausalustojen kanssa. Tekniikka mahdollistaa myös uusia potentiaalisia lisävarusteita.

iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Videotoisto jopa 15 tuntia jopa 17 tuntia jopa 17 tuntia jopa 20 tuntia Videotoisto (suoratoisto) jopa 10 tuntia jopa 11 tuntia jopa 11 tuntia jopa 12 tuntia Audiotoisto jopa 50 tuntia jopa 65 tuntia jopa 65 tuntia jopa 80 tuntia

Tekniset tiedot ja ominaisuudet

Kaikissa neljässä iPhone 12 -mallissa on A14 Bionic -piirisarja. Tämä on Applen uusin ja paras mobiilisiru, joskaan se ei ole niin uusi, etteikö yhtiö olisi ennättänyt käyttää sitä jo iPad Air 4:ssä (2020).

Kyseessä on joka tapauksessa huippulaadukas piirisarja, jonka pitäisi yltää samaan tai päihittää mikä tahansa Androidin piirisarja sekä parantaa suorituskykyä iPhone 11 -malleissa olevasta A13 Bionicista.

(Image credit: Apple)

Apple ei ole paljastanut puhelinten RAM-muistin määrää, mutta julkaisua ennen liikkuneet huhut vihjailivat Pro-malleissa olevan 6 gigaa ja muissa malleissa 4 gigaa. Akkujen lailla joudummekin odottamaan tarkempia analyyseja ja puhelinten purkua tietääksemme varmaksi. Kaikki mallit tukevat 5G:tä, joten ne ovat yhtiön ensimmäiset 5G-puhelimet.

Tallennuskapasiteetin suhteen tarjolla on 64, 128 tai 256 gigan mallit iPhone 12:n ja iPhone 12 minin osalta. iPhone 12 Prossa ja iPhone 12 Pro Maxissa vaihtoehdot ovat 128, 256 tai 512 gigaa.

Kaikissa neljässä mallissa on iOS 14 sekä Face ID.

Hinta ja saatavuus

Yksikään Applen uusista puhelimista ei ole halpa, mutta toiset niistä maksavat huomattavasti enemmän kuin muut.

iPhone 12 mini on nelikosta edullisin ja maksaa Suomessa alkaen 829 € 64- , 849 € 128- ja 999 € 256-gigaisella tallennuskapasiteetilla.

iPhone 12 on seuraavaksi kallein ja maksaa Suomessa vastaavasti 929 € 64- , 979 € 128- ja 1 099 € 256-gigaisella tallennuskapasiteetilla.

Tätä seuraa iPhone 12 Pro, joka maksaa Suomessa 1 179 € 128-, 1 299 € 256- ja 1 529 € 512-gigaisella tallennuskapasiteetilla.

The iPhone 12 (Image credit: Apple)

Hinnakkain malli on iPhone 12 Pro Max, joka maksaa Suomessa 1 279 € 128- ja 1 399 € 256- ja 1 629 € 512-gigaisella tallennuskapasiteetilla.

Saatavuuden osalta iPhone 12 ja iPhone 12 Pro saapuvat ennakkotilattavaksi 16. lokakuuta ja myyntiin 23. lokakuuta. iPhone 12 mini ja iPhone 12 Pro Max saapuvat puolestaan ennakkotilattavaksi 6. marraskuuta ja myyntiin 13. marraskuuta.

Yhteenveto

iPhone-sarja ei ole koskaan näyttäneet suuremmalta kuin nyt, ja näiden neljän mallin välillä löydät todennäköisesti juuri itsellesi sopivan mallin.

iPhone 12 mini on pienin ja edullisin, mutta siinä on myös heikoin akkukesto. Sen edellä ovat iPhone 12 ja iPhone 12 Pro, jotka ovat samankokoisia, mutta jälkimmäisessä on enemmän kameroita, ominaisuuksia sekä muita parannuksia, kuten ruostumattomasta teräksestä tehty runko alumiinin sijaan.

Huippumallina nähdään iPhone 12 Pro Max, jossa on isoin näyttö, parhaat kamerat ja paras akku, mutta myös isoin hintalappu.

Arvostelemme kaikki neljä mallia heti, kun saamme ne käsiimme, joten suosittelemme kenties odottamaan lopullisia arvioitamme ennen kuin teet ostopäätöksen. Tosin jos olet iPhone-fani, mikä tahansa malleista sopii sinulle todennäköisesti enemmän kuin hyvin.