Apple julkisti uuden iPad Air 4:n (2020) – tässä kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää

Apple julkisti omassa syyskuun esittelytilaisuudessaan uuden Apple Watchin lisäksi uuden iPad Air 4:n (2020) sekä kahdeksannen sukupolven iPadin (2020). Kyseessä on Applen keskihintaisen iPad Air -sarjan neljäs malli.

Vaikka monet iPad Airit ovat kuin isommalla näytöllä varustettuja iPadeja yhtiön edullisimmista tablettimalleista, uusi iPad 4 näyttäisi olevan likempänä iPad Pro -mallien karsitumpaa versiota. Siinä on nimittäin vakuuttavat tekniset ominaisuudet, jotka saattavat houkutella luovia ja ammattilaisia puolelleen.

Julkistettu malli on iPad Air 3:n seuraaja, minkä vuoksi se on saanut nimekseen iPad Air 4. Apple kutsuu uutta mallia kuitenkin vain iPad Airiksi (2020). Ottaen huomioon, että kyseessä on neljännen sukupolven laite, kutsumme sitä tässä artikkelissa iPad Air 4:ksi.

Olemme listanneet alle kaikki julkistetut tiedot iPad Air 4:n hinnasta, julkaisupäivästä, teknisistä tiedoista sekä ominaisuuksista, jotta tiedät, mitä tabletilta voi odottaa.

Apple Watch 6 julkistettiin myös

Samoin uusi ja edullisempi Apple Watch SE

(Image credit: Apple)

Hinta, julkaisupäivä ja tekniset tiedot

Uusi iPad Air saapuu Suomessa myyntiin lokakuussa ja hinnat alkavat edullisimmassa mallissa 679 eurosta. 256 gigan tallennustilalla varustettu malli on puolestaan 849 euroa, ja 4G-yhteydellä varustetut mallit kustantavat 140 euroa ylimääräistä.

Uuden iPadin piirisarjana toimii A14 Vionic, jonka odotamme näkevämme myös iPhone 12:ssa. Se on ensimmäinen 5 nm piirisarjalla varustettu Applen tabletti, ja puheiden perusteella kyseessä on myös yksi nopeimmista Applen tableteista koskaan. Emme kuitenkaan ole saaneet laitetta vielä testeihimme, joten kerromme myöhemmin, onko väitteissä perää.

Apple väittää tabletin graafisen suorituskyvyn olevan jopa 30 prosenttia nopeampi, joskaan yhtiö ei antanut väitteelleen vertailukohdetta. Yhtiö tosin väittää, että iPad Air 4 olisi jopa kaksi kertaa nopeampi kuin keskiverto HP-kannettava.

Yhtiö ei sen sijaan paljasta usein laitteidensa akkukestoa, joten joudumme odottamaan tietoa siihen saakka, kunnes joku purkaa uuden tabletin osiin tarkastaakseen akun koon.

Tabletin etukamerana toimii puolestaan 7 megapikselin f/2.2 -linssi ja takana 12 megapikselin f/1.8-linssi, joiden pitäisi olla riittävän hyvät videokonferensseihin ja muuhun yhteydenpitoon.

(Image credit: Apple)

Näyttö ja muotoilu

iPad Airissa on litteät kyljet, koko etuosan kokoinen näyttö ja lähes huomaamattoman näppäimet kyljissä. Se näyttää muotoilultaan hyvin paljon iPad Prolta, mikä poikkeaa aiemmista iPad Air -malleista, jotka muistuttivat enemmän perusmalleja isoine reunoineen ja fyysisine näppäimineen.

Näyttönä toimii Applen Liquid Retina -paneeli, joka on eräänlainen hienompi LCD. 10,9-tuumaisen näytön resoluutio on 2 360 x 1 640, joten se ei ole aivan yhtä iso kuin muissa iPad Pro -malleissa. Näyttöön on kuitenkin tuotu runsaasti teknologiaa, kuten näytön tarkkuutta ja värejä ympäröivän tilan mukaan muokkaava True Tone.

iPad Air 4 on samalla ensimmäinen Applen tabletti, jonka sormenjälkitunnistin on sisäänrakennettu kyljessä olevaan näppäimeen. Muissa yhtiön malleissa sormenjälkitunnistin on ollut edessä, mutta sivussa oleva skanneri on yhtiöltä ensimmäinen.

Lisäksi laitteessa on USB-C-liitäntä, jonka myötä lataus ja datan siirto pitäisi olla nopeampaa ja siten tervetullut uudistus ammattilaisille.

Lisäksi iPad Air 4 tukee Magic Keyboardia sekä toisen sukupolven Apple Penciliä, joka kiinnittyy tabletin yläosaan säilytystä ja latausta varten.