Yli 50 peliä valjastaa PS5 Pron tehot konsolin julkaisupäivänä

Get the best Black Friday deals direct to your inbox, plus news, reviews, and more.

Sign up to be the first to know about unmissable Black Friday deals on top tech, plus get all your favorite TechRadar content. Ota yhteyttä ja kysy lisää muista Future-tuotemerkeistä Vastaanota sähköpostia luotettavien kumppaneidemme tai sponsoriemme puolesta