Arvostelussa Star Wars Jedi: Survivor

Jedi Survivor on kunnianhimoinen ja Star Wars -universumia kunnioittava seikkailu. Vaikka siinä on puutteensa, Dark Souls -sarjasta ammentava taistelu sekä upea audiovisuaalisuus vievät mennessään.

Jediritari Cal Kestis ei saa hetkeäkään aikaa rauhoittua. Imperiumin kylmä koura on jatkuvasti läsnä, ystävät ovat etääntyneet eivätkä reittivalinnatkaan säästy kiipeilykohdilta sekä hengenvaarallisilta hypyiltä. Emmekä vielä edes maininneet kaikkia valtaisia vihollisia, joiden kanssa ei jutustelemalla selviä. Vähemmästäkin voisi pinna kiristyä.

Jedi: Survivor on jedihistorian kannalta vaikeaan ajanjaksoon sijoittuvan mahdollisen trilogian keskimmäinen luku. Ankeus on jatkuvasti läsnä, ja Star Wars Jedi: Survivor tuntuukin synkemmältä kuin ykkösosa. Xbox Series -konsoleille, PS5:lle sekä PC:lle julkaistu teos tarjoaa todellisen voimafantasian, jossa pelaajan jedikykyjä koetellaan jokaisen nurkan takana. Vaikka seikkailun puoliväli hukkaa hetkeksi suunnan eikä Uncharted-peleille ominaiset yliampuvat elokuvamaiset kohtaukset täysin vakuuta, on kyseessä erinomainen kokonaisuus.

20-tuntien seikkailu vie Calin aina valtaisasta Coruscant-metropolista villimpään Kobohiin sekä useaan näiden välimaastossa olevaan sijaintiin. Ykkösosa Star Wars Jedi: Fallen Orderin tarinaa jatkavassa teoksessa seurataan Calin pakenemista Imperiumilta sekä tämän halua pelastaa läheisensä.

Selviytymisvaisto

Valosapelien kalisuttelulta ei vältytä tälläkään kertaa. (Image credit: EA)

Star Wars Jedi: Survivor leikittelee kontrasteilla. Parhaimmillaan meno on kuin Tähtien sodan oppikirjasta, kun hauskat sci-fimäiset kohtaukset seuraavat toinen toistaan. Pahimmillaan meno on taasen näennäisen avoimessa maailmassa kolutessa, jolloin suunta on pahasti hukassa. Onneksi kehittäjätiimi Respawn on onnistunut keskittymään enemmän ensin mainittuihin, vaikka välillä on myös selkeitä suvantovaiheita.

Esimerkiksi alkutaipaleella kohdataan vanha Voiman tunteva hahmo, joka haastaa Calin kaksintaistoon. Hetki on pullollaan ikonisia Star Wars -elementtejä, jotka sekä kutittelevat nostalgisia muistoja että herättää kiinnostuksen uusiin yksityiskohtiin. Toisaalta ensimmäisten tuntien aikana ilmeni myös kohtaus, jossa etenemiskeinot olivat täysi mysteeri. Kun suunta on selvillä mutta reitti ei, turhautuminen on herkästi lähellä.

Onneksi heikot hetket ovat vähissä. sillä valtaosa liikkumisesta sekä sopivien reittien metsästämisestä onnistuu selvästi paremmin. Parhaimmillaan seikkailu yhdistelee tuttuja jippoja uusiin nikseihin. Esimerkiksi vuoristossa puhaltavien tuulien hyödyntäminen tuntui nokkelalta lisäkikalta.

Pelin kannalta on tärkeää, että loogisesti etenevät miljööt ovat pääosassa. Kun valtaosa pelistä on paikasta toiseen kirmaamista, täytyy tämän myös palkita. Pulmat, seinäjuoksut sekä muut matkalle osuvat haasteet tuovat monin paikoin mieleen Uncharted-sarjan. Cal Kestisin monipuolisuus hakee vertaistaan jopa pelirintamalla.

Tähtiin ja niiden yli

Kuvasto yhdistää onnistuneesti tuttuja sekä uusia Tähtien sota -elementtejä. (Image credit: EA)

Koko Star Wars -universumi on pullollaan vastakohtia ja äärimmäisyyksiä. Jos miettii pelkästään elokuvasaagaa, kakkososien historiaan mahtuu Imperiumin vastaiskun kaltainen napakymppi sekä Kloonien hyökkäyksen täydellinen floppaus. Tarinankerronta onkin vuosikymmenten aikana ailahdellut pahasti.

Tältä osin Jedi: Survivor on onneksi parempaa puoliskoa. Jännittävää alkua seuraa mutkikkaampi puoliväli, joka huipentuu dramaattiseen loppusuoraan. Käänteiden sekaan mahtuu sekä yllätyksiä että ennalta arvattavia spinnauksia, mutta yhtä kaikki tarina pitää otteessaan.

Respawnin luomuksen suurimpiin onnistumisiin kuuluu hahmokaarti. Calin kaveripiiri sekä vihollisjoukko koostuu muistettavista ja mielenkiintoisista yksilöistä. Valitettavasti iso osa näiden potentiaalista jää hyödyntämättä, sillä heille ei jää rytmityksen vuoksi tarpeeksi ruutuaikaa. Hyväsydäminen Greez sekä monitahoinen Merrin olisivat ansainneet merkittävästi enemmän huomiota. Valitettavasti tarinalla on hetkittäin liian kova kiire seuraavaan taistelukohtaukseen sekä vaaratilanteeseen.

Sivistyneiden aikojen ase

Tarinassa nähdään turhan lyhyesti useita ykkösosasta tuttuja hahmoja. (Image credit: EA)

Kun Jedi: Survivor on parhaimmillaan, se todella hakee vertaistaan. Erityisesti valosapelin muokattavuus on viety tasolle, jossa pääaseen ulkonäköä ja ominaisuuksia hipelöi mielellään pidempienkin sessioiden ajan. Tällä on vaikutusta myös toimintaan, sillä Cal voi valita viidestä eri taistelutyylistä. Eri tekniikat todella muuttavat pelikokemusta sekä vihollisten kurmuuttamista. Lisäksi kykypuu sekä erilaiset työkalut tuovat taistoihin sopivasti vaihtelua.

Toisin kuin esimerkiksi Elden Ring, Star Wars Jedi: Survivor tarjoaa useita eri vaikeusasteita sopivan pelikokemuksen luomiseksi. Jos haluat vain kokea tarinan ilman tuskanhikeä, haasteen voi kytkeä minimille. Taasen vaikeimmillaan meno vaatii yhtä paljon keskittymistä kuin Dark Soulsin kiperimmät kohdat. Respawn on onnistunut luomaan teoksestaan monipuolisen sekä isolle yleisölle sopivan ilman, että teos kärsisi kompromisseista.

Star Wars Jedi: Survivor on erittäin henkilökohtaiselta tuntuva tarina. Jo tämä tekee siitä koko Tähtien sodan universumissa poikkeuksellisen kokonaisuuden. Mukaan mahtuu ongelmia, mutta onneksi parhaat hetket kantavat vaivatta kompurointien ylitse. Jos ja toivottavasti kun kolmososa joskus ilmestyy, emme laittaisi muutamaa lisävälivideota pahaksemme. Käsikirjoittajien kynästä kun olisi saanut ammennettua vielä hiukan enemmän.