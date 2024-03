Arvostelussa Apple MacBook Air 13" (M3)

Tuki ulkoisille näytöille on kompromissi

Apple MacBook Air 13" (M3) tarjoaa entistä paremman suorituskyvyn, sormenjälkien suhteen armollisemman pinnan sekä edeltäjäänsä huokeamman hinnan. Kyseessä on valtaosalle käyttäjistä tämän hetken paras kannettava, vaikka suosittelemmekin satsaamaan muutaman satasen lisää muistin sekä tallennustilan määrän nostamiseksi. Tällöin hinta nousee hieman, mutta kokonaisuus kestää vaivatta vuosiksi eteenpäin.

Apple MacBook Air 13" (M3) - Pika-arvio

Apple MacBook Air (M3, 2024) julkaistiin kaikessa hiljaisuudessa yhdessä 15-tuumaisen version kanssa maaliskuun alussa. Kun edeltäjät ovat olleet markkinoiden parhaita kannettavia, ovat odotukset kovat myös uusinta sukupolvea kohtaan.

Vaikka mistään iPhone-julkistustilaisuuksien kaltaisesta valtaisasta lanseerauksesta ei voida puhua, julkistuksia osattiin osittain odottaa. Monet huhut ovat olleet tuomassa uusia MacBook Aireja aina siitä lähtien, kun Apple julkaisi tuoreimman M3-sirun yhteydessä sitä hyödyntävät MacBook Prot ja iMacin. Kun Air-mallisto ei saanut uutta versiota, monet odottivat sen olevan vain ajan kysymys.

Uusi malli saapui kauppoihin 8. maaliskuuta ja sen hintalappu lähtee 1 349 eurosta ylöspäin. Jo tässä on vastattu monien toiveisiin, sillä julkaisuhinta on M2-version vastaavaa huokeampi.

13-tuumainen MacBook Air palauttaa malliston jälleen oikealle uralle hinta-laatusuhteen saralla. Kun ympärillä kaikkien tuotteiden hinnat tuntuvat nousevan, on Applen päätös positiivinen yllätys. Toki samaan syssyyn on syytä mainita, että edeltävä Apple MacBook Air (M2, 2022) -malli pysyy myynnissä entistä edullisempaan hintaan. Sen sijaan alkuperäinen M1-sirullinen versio poistuu lopullisesti myynnistä.

(Image credit: Future)

Lähtöhinnan pudotus on iloinen yllätys, mutta kolikolla on valitettavasti myös kääntöpuolensa. Edullisin versio sisältää vain 8 Gt yhteismuistia ja 256 Gt SSD-tallennustilaa. Nämä ovat auttamattoman alhaiset lukemat reilusti yli tonnin läppärille vuonna 2024.

Kuten aiemminkin, myös tällä kertaa läppärin ominaisuuksia voi muokata haluamakseen. Saimme arvosteluun MacBook Air 13" (M3) -kannettavan, jossa on 16 Gt yhteismuistia ja 512 Gt tallennustilaa. Tämän version hintalappu onkin jo 1 809 euroa, mutta vastapainoksi kone kestää aikaa aivan eri tavalla.

Uusi läppärimalli ei eroa ulkoisesti käytännössä lainkaan M2-versiosta. Tämä ei ole kuitenkaan huono asia, sillä MacBook Airin muotoilu hivelee edelleen silmää moderniudellaan ja ohkaisuudellaan. Pidämme 13-tuumaisesta mallista enemmän kuin isommasta 15-tuumaisesta vaihtoehdosta, sillä kompaktin laitteen liikuttelu on selvästi helpompaa. Ja kun akkukin kestää yli 14 tunnin ajan, tuntuu malli olevan suunniteltu liikkuvaan työntekoon.

Suorituskyky on päivittäisessä käytössä kerrassaan erinomaista. Käytimme läppärillä verkkoselausta, striimipalveluita, Adobe Photoshopia ja Ableton Live 11:ta, minkä lisäksi pelasimme sillä jonkin verran. MacBook Air (M3) ei köhinyt missään välissä. Kaikki tehtävät rullasivat sutjakasti eteenpäin ilman pelkoa hidastelusta tai kaatuilemisesta. Lisäksi rungossa ei ole tuuletinta, joten kyseessä on todella hiljainen kapistus.

Vaikka MacBook Air 13" (M3, 2024) on hyvin hillitty päivitys edeltäjäänsä nähden, on se yhtä kaikki perusteltu lisä Applen läppärivalikoimaan. Parempi suorituskyky edullisemmalla hinnalla tekee selväksi, että laite nousee tämän hetken parhaiden kannettavien joukkoon.

(Image credit: Future)

Apple MacBook Air 13" (M3) - Hinta ja saatavuus

Hinta alkaen 1 349 €

Edullisempi julkaisuhinta kuin M2-sirullisella edeltäjällä

MacBook Air 13" (M2) pysyy yhä myynnissä

Apple julkisti MacBook Air 13" (M3) -kannettavan 4. maaliskuuta 2024. Ennakkotilaukset käynnistyivät välittömästi ja virallinen myynti alkoi saman viikon perjantaina 8. maaliskuuta.

Läppärin hintalappu lähtee liikkeelle 1 349 eurosta, jolla saa M3-sirun 8-ytimisellä prosessorilla, 8-ytimisellä näytönohjaimella, 8 Gt RAM-muistilla ja 256 Gt SSD-tallennustilalla. M3-siru itsessään on sama kuin 24-tuumaisessa iMacissa (M3) , jonka hinta alkaa 1 649 eurosta.

MacBook Air 13" (M3, 2024) on saatavissa myös 8-ytimisellä prosessorilla, 10-ytimisellä näytönohjaimella, 8 Gt muistilla ja 512 Gt SSD:llä. Tällöin kyytipojaksi saa myös 35 W USB-C -virtalähteen kahdella portilla. Tämän version julkaisuhinta on 1 579 €.

Arvostelua varten saimme tämän version muutamilla ehostuksilla. Arvostelukappaleessa on erikseen hankittava 16 Gt yhteismuisti, jolloin hintalappu nousi 1 809 euroon.

Apple tarjoaa kattavat mahdollisuudet muokata omasta MacBook Airista juuri haluamansa laisen. Mikäli on valmis avaamaan kukkaroaan enemmän, saa läppäriinsä enintään 24 Gt yhteismuistin, 2 teratavun tallennustilan sekä 70 W USB-C -virtalähteen. Kaikilla herkuilla varustettu malli maksaa 2 729 euroa.

On melkoinen yllätys, että M3-sirullisen MacBook Airin edullisin versio on jopa edullisempi kuin MacBook Air (M2) -edeltäjällä. Tuolloin hintalappu lähti liikkeelle 1 559 eurosta. Sittemmin pyynti on kuitenkin pudonnut merkittävästi, ja tällä hetkellä vuonna 2022 ilmestyneen mallin saa 1 249 eurolla. Valitsipa kumman tahansa mallin, tarjoaa Apple rahoille erinomaisen vastineen.

Apple pitää 13-tuumaisen MacBook Airin (M2) edelleen myynnissä. Tämä ei ole suuri yllätys, sillä sitä edeltänyt M1-sirullinen versio pysyi niin ikään tarjolla seuraajasta huolimatta. Nyt sen tie on kuitenkin tulossa tiensä päähän, joten M1-version voi mahdollisesti löytää erinomaisesta poistotarjouksesta.

Mikä malli on tässä vaiheessa paras valinta? Jos haluaa budjettivalinnan, M2-sirullinen on saatavissa edullisimpaan hintaan. Tästä huolimatta kallistaisimme katseemme uusimpaan M3-versioon. Sen kanssa varmistat, että laitteen suorituskyky loistaa vuosikausien ajan.

Arvosana hinnasta: 4,5/5

Apple MacBook Air 13" (M3) - Tekniset tiedot

Apple MacBook Air 13" (M3) on saatavana kolmena eri versiona, minkä lisäksi tallennustilan ja muistin määrää saa muutettua ostopäätöstä tehdessä.

Swipe to scroll horizontally MacBook Air 13" (M3):n perusmalli MacBook Air 13" (M3):n arvosteltu malli MacBook Air 13" (M3):n paras versio Hinta 1 349 € 1 809 € 2 729 € Suoritin: Apple M3 (8 ydintä) Apple M3 (8 ydintä) Apple M3 (8 ydintä) Näytönohjain Integroitu 8-ytiminen grafiikkapiiri Integroitu 10-ytiminen grafiikkapiiri Integroitu 10-ytiminen grafiikkapiiri Muisti 8 Gt 16 Gt 24 Gt Näyttö 13,6-tuumainen, 2 560 x 1 664 Liquid Retina (500 nitiä , P3-väriavaruus, True Tone) 13,6-tuumainen, 2 560 x 1 664 Liquid Retina (500 nitiä , P3-väriavaruus, True Tone) 13,6-tuumainen, 2 560 x 1 664 Liquid Retina (500 nitiä , P3-väriavaruus, True Tone) Tallennustila 256 Gt SSD 512 Gt SDD 2 Tt SDD Liitännät 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 3,5mm kuulokeliitäntä, MagSafe 3 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 3,5mm kuulokeliitäntä, MagSafe 3 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 3,5mm kuulokeliitäntä, MagSafe 3 Yhteydet Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Kamera 1080p FaceTime HD -webkamera 1080p FaceTime HD -webkamera 1080p FaceTime HD -webkamera Paino 1,24kg 1,24kg 1,24kg Mitat 304 x 215 x 11,3 mm 304 x 215 x 11,3 mm 304 x 215 x 11,3 mm

MacBook Air 13" (M3) on teknisiltä ominaisuuksiltaan pitkälti odotetun kaltainen. Suurimpana yllätyksenä voidaan pitää edullisimman perusversion vaatimatonta kahdeksan gigatavun muistia sekä 256 Gt tallennustilaa. Nämä eivät ole hintalapun kanssa samalla viivalla. Erityisesti muisti voi muodostua nopeasti kompastuskiveksi, jos käytettävät ominaisuudet vaativat läppäriltä yhtään enempää.

Niin ikään 256 Gt tallennustila täyttyy nopeasti erityisesti kuvan- ja videonkäsittelyä harrastavilla.

Yhdeksi ongelmaksi on syytä nostaa Applen halu tehdä laitteista muuttamattomia. Kun koneen on kerran valinnut, ei sen muistin tai tallennustilan määrää lisätä enää jälkikäteen.

Lisäksi edullisimmassa versiossa on vain 8-ytiminen näytönohjain. Suosittelemme valitsemaan suosiolla hieman hintavamman 10-ytimisen näytönohjaimen, 16 Gt muistia ja ainakin 512 Gt tallennustilaa. Näin varmistat koneen vastaavan tarpeisiisi vielä vuosien päästäkin.

(Image credit: Future)

Apple MacBook Air 13" (M3) - Muotoilu

Ei merkittäviä muutoksia

Keskiyö-värivaihtoehto on anteeksiantavampi sormenjäljille

Enemmän kierrätysmateriaaleja kuin edeltäjässä

Apple MacBook Air 13" (M3, 2024) ei yllätä muotoilullaan. Tälle ei ole onneksi kummoista tarvettakaan, sillä edellinen M2-sirullinen malli toi MacBook Airit viimein ulkoiselta olemukseltaan nykyaikaan. Sen isompi näyttö, ohuemmat näyttöreunat sekä yleisesti moderni muotoilu ovat edelleen hyvällä tasolla.

Kyseessä on erittäin ohut ja kevyt kannettava. Mallin 13,6-tuumainen LED-näyttö on kirkas, minkä lisäksi 2 560 x 1 664 -resoluution pikselitiheys 224 ppi pitää kuvan terävänä ja yksityiskohtaisena. Kuten tyypillistä, Apple toi 13-tuumaisen koneen rinnalle myös isomman 15-tuumaisen version. Se tarjoaa isomman näytön sekä paremman resoluution, joten pikselitiheys on samansuuntainen pikkuveliläppärin kanssa.

Valitsitpa kumman tahansa mallin, kuvanlaatu on käytännössä samanveroinen. Monille 13-tuumainen MacBook Air on näppärämpi valinta sen kevyemmän ja pienemmän koon vuoksi. Näppäimistö tuntuu laadukkaalta ja tarkalta. Kirjautuminen onnistuu sujuvasti Touch ID -painikkeen avulla. Tykästyimme myös koneen tilavaan Force Touch -ohjauslevyyn, joka toimii yhtä hyvin kuin edeltäjänkin kohdalla.

(Image credit: Future)

Liitäntöjen kohdalla ei nähdä muutoksia. Uusimmassa MacBook Airissa on tutut kaksi Thunderbolt / USB 4 -liitäntää, joiden tiedonsiirtonopeus on parhaimmillaan jopa 40 Gbit/s. Näiden ohella nähdään MagSafe 3 -latausväylä sekä kuulokeliitäntä.

MagSafe 3- ja Thunderbolt-liitännät on sijoitettu samalle vasemmanpuoleiselle sivustalle, mikä aiheuttaa hetkittäin epämiellyttävän ruuhkaisuuden. Jos kaikki väylät ovat käytössä, oikean portin löytäminen saattaa aiheuttaa päänvaivaa.

Mainittakoon, etteivät uudetkaan MacBook Air -mallit tarjoa Thunderbolt 4 -tukea. Tämä jääkin edelleen M3 Pro- ja M3 Max -siruilla toimivien Macien yksinoikeudeksi.

(Image credit: Future)

Parantuneella suorituskyvyllä on merkittäviä vaikutuksia lisälaitteisiin. MacBook Air (M3) mahdollistaa kahden ulkoisen näytön samanaikaisen käytön. Näistä yksi voi olla 6K-resoluution ruutu 60 Hz virkistystaajuudella, toisen on tyydyttävä 5K-tarkkuuteen. Edeltävä M2-sirullinen malli pystyi vain yhteen ulkoiseen näyttöön 6K-resoluutiolla.

Matkassa on kuitenkin yksi todella iso mutta. Tuki kahdelle ulkoiselle näytölle toimii vain silloin, kun itse läppärin ruutu on poissa käytöstä. Jos avaat kannettavan, toinen ulkoisista ruuduista sulkeutuu. Ei siis kannata laskea sen varaan, että voisit hyödyntää MacBook Airilla yhteensä kolmea näyttöä. Tilanteen muuttuminen ei tosin ole mahdotonta, sillä MacBook Pro 14" (M3) kärsi alkujaan samasta ongelmasta. Apple voineekin muuttaa tämän jälkikäteen päivityksellä.

Kaikkinensa Apple MacBook Air 13" (M3, 2024) on erinomainen lisäys Applen ohuiden ja kevyiden kannettavien valikoimaan. Vaikka se näyttää lähes identtiseltä edeltäjänsä kanssa, muotoilua voi kutsua hyvillä mielin tyylikkääksi ja moderniksi.

"Lähes identtinen" on sanavalintana paikallaan, sillä värityksiin on tehty pieniä muutoksia. Käytännössä tummansininen Keskiyö-värivaihtoehto on aiempaa anteeksiantavampi sormenjäljille. Muutos lienee suora vastaus kuluttajien antamaan kritiikkiin koskien M2-sirullisen version ongelmaa. Se kun keräsi sormenjälkiä, naarmuja ja muita elonmerkkejä turhan hanakasti.

Saimme arvostelua varten Tähtiharmaa-värityksellä varustetun mallin. Muut tarjolla olevat sävyt ovat Tähtivalkea ja Hopea. Pääsimme kuitenkin lyhyesti kokeilemaan myös tummempia versioita, ja sormenjälkien määrä näytti todella karisseen.

Apple on korostanut uusien MacBook Airien olevan aiempaa ympäristötietoisempia. Laitteiden materiaaleista jopa puolet on käytetty kierrätysmateriaaleista, mikä on askel ekologisempaan suuntaan. Muun muassa runko on valmistettu sataprosenttisesti kierrätetystä alumiinista. Vielä kun Apple tekisi laitteiden korjaamisesta mahdollista, olisi tilanne nykyistä parempi.

Arvosana muotoilusta: 4,5/5

(Image credit: Future)

Apple MacBook Air 13" (M3) - Suorituskyky

M3-siru tarjoaa lisätehoa

Suorituskyky riittää jopa pelikäyttöön

Tuo mukanaan AI-toimintoja

Benchmark-testit Näin MacBook Air 13" (M3) suoriutui TechRadarin suorittamista Benchmark-testeistä: Geekbench 6.2.2 (yksi ydin): 3 148; moniydin: 11 893

Cinebench 2024 (yksi ydin): 141 ; (moniydin): 615

Akkukesto (TechRadarin elokuvatesti): 14 tuntia ja 19 minuuttia

MacBook Air 13" (M3, 2024) eroaa edeltäjästään ennen kaikkea M3-sirullaan. Applen uusin piiri julkaistiin viimevuotisten MacBook Pro -tehokannettavien rinnalla. Toisin kuin Pro-mallisto, MacBook Air on kuitenkin saatavissa ainoastaan M3-sirulla. Huippumallien kohdalla tarjotaan myös vieläkin tehokkaampia M3 Pro- ja M3 Max -siruja. Ratkaisu on perusteltu, sillä MacBook Air -mallit ovat perinteisesti tarkoitettu suuremmalle yleisölle peruskäyttöön.

Yksi ylimääräinen mutka on silti matkassa. Uusin MacBook Air on saatavissa kahdella erilaisella M3-sirulla. Näissä molemmissa on 8-ytiminen prosessori, mutta näytönohjaimen kohdalla voi valita 8- ja 10-ytimisen väliltä. Prosessorin ytimet jakautuvat tehokkaampiin ja virtaa säästäviin, minkä ansiosta laite osaa aina skaalata virrankulutuksen tarpeen vaatimalle tasolle.

Läppäri on saatavissa enintään 24 Gt yhteismuistilla ja 2 Tt SSD-tallennustilalla. Saimme arvioon 16 Gt yhteismuistilla ja 512 Gt tallennustilalla varustetun mallin, mikä näkyy hyvänä keskihintaisena välivaihtoehtona edullisimman perusversion sekä kalleimman luksusmallin välillä. Eron suorituskyvyn voi huomata, mutta käytännössä erot eivät tällä hetkellä ole kovin merkittäviä.

Tältä osin tilanne kuitenkin muuttunee lähivuosina. Jos voit valita, kannattaa ehdottomasti satsata lisämuistiin ja -tallennustilaan. Edullisimman version 8 Gt muisti ja 256 Gt tallennustila on jo näin vuonna 2024 turhan vähän. Laitteessa on esiasennettujen sovellusten sekä macOS-käyttöjärjestelmän myötä vietynä noin 30 gigatavua, joten etenkin 256 Gt tallennuskapasiteetti on kulutettu nopeasti täyteen.

Suorituskyky on päivittäisessä käytössä erinomaista. Laitteen macOS Sonoma -käyttöjärjestelmä toimii nopeasti ja loogisesti. Käytössä oleva sovelluskirjasto on suunniteltu yksinomaan Applen M-siruille, joten ne todella hyötyvät valmistajan laitteiston potentiaalista.

Olipa käytössä Safari, Garage Band tai AppleTV, MacBook Air 13" (M3) vastasi haasteeseen tyystin ongelmitta. Edes Adobe Photoshopin kaltaiset raskaat ohjelmat eivät aiheuttaneet päänvaivaa. Käytännössä kannettavan raaka teho riittää jokaiselle peruskäyttäjälle helposti.

Vaikka tehot ovat kohdillaan, M3-siru pysyy Applen jäähdytysjärjestelmän ansiosta viileänä. Tämä on erityisen vaikuttavaa laitteen rakenteen vuoksi, sillä rungossa ei ole lainkaan tuuletinta. Ratkaisu pitää koneen kaikissa tilanteissa hiljaisena. Ero Windows-läppäreihin on valtaisa, sillä ne tapaavat monesti käydä kovassa käytössä todella kuumina.

(Image credit: Future)

MacBook Air 13" (M3, 2024) sisältää kolme sisäänrakennettua mikrofonia, jotka pyrkivät häivyttämään kaiken ylimääräisen taustamelun. Videopuhelut taasen luonnistuvan 1080p-resoluution FaceTime HD -webkameralla. Tälläkin saralla Apple on monia kilpailijoita edellä, sillä valtaosa Windows-läppäreistä sisältää heikomman 720p-webkameran.

Apple pröystäilee M3-sirun vaikutuksilla kuvan- ja äänenlaatuun. Emme todellisuudessa huomanneet eroavaisuutta M2-sirulliseen edeltäjään, mutta toisaalta audiovisuaalinen yhteys sai testijakson aikana runsaasti kiitosta terävyydestä ja selkeydestä.

Yhteyspuolella nähdään harppaus eteenpäin, kun vuoden 2024 MacBook Air tuo mukanaan Wi-Fi 6E -tuen. Se mahdollistaa nopeamman ja luotettavamman langattoman yhteyden jopa etäisyyksien kasvaessa.

MacBook Air 13" (M3) pyrkii vakuuttamaan myös pelaajat. Apple mainostaa koneen selviävän jopa graafisesti raskaimmista teoksista, ja puheille tuntuu olevan katetta. Vaikka kyseessä ei tietenkään ole todellinen pelikannettava, selviytyi teos haasteista yllättävän hyvin. Grafiikka-asetukset eivät yllä tappiin asti, mutta pelit näyttävät tästä huolimatta 13,6-tuumaisella ruudulla hyvältä. Ja kun tuuletinta ei tosiaan ole, ei sen hurina pääse häiritsemään pelisessiotakaan.

Monet kiinnittivät julkistuksen yhteydessä huomiota Applen mainostamiin AI-toimintoihin. Keinoälyn luoma sisältö on tällä hetkellä lähes kaikkien huulilla, ja kilpailijoista etenkin Google sekä Microsoft ovat ottaneet useamman askeleen etumatkaa. Applen mukaantulo ei täten yllätä, mutta kirittävää on runsain mitoin.

AI-ominaisuuksiin satsaaminen on tervetullutta, sillä M-siruilla ei pitäisi olla 16-ytimisen Neural Enginen vuoksi hädänpäivää. Sitä on hyödynnetty aiemmin koneoppimisen luomiin mahdollisuuksiin, ja nyt se sisältää puhtaasti AI-toimintoihin keskittyviä ytimiä.

Apple ylistää 16-ytimisen Neural Enginen olevan aiempaa nopeampi ja tehokkaampi. Se, tekevätkö muutokset laitteesta valmistajan väittämän mukaisesti parasta kuluttajaläppäriä AI-toimintoihin, jää kuitenkin epäselväksi. Suorituskyky Copilotin, Pixelmator Pron sekä Photoshopin kaltaisten sovellusten kohdalla tekee kuitenkin vaikutuksen. Olitpa verkkoyhteyden päässä hyödyntämässä Copilotin pilvipohjaisuutta tai käytät M3-sirua asennettujen sovellusten AI-ominaisuuksiin, homma toimii nopeasti.

Näyttö ja kaiuttimet eivät yllä samalle tasolle kuin MacBook Pron vastaavat. Ero mini LED -paneelin kontrastiin ja värikkyyteen sekä ProMotioniin on silminnähtävä.

15-tuumainen MacBook Air sisältää paremmat kaiuttimet. Siinä on peräti kuusi kaiutinta, jotka luovat äänimaisemasta syvemmän ja monipuolisemman.

13-tuumainen versio tyytyy neljään kaiuttimeen, mikä on sekin koon ja rakenteen huomioiden paljon. Vaikka mukana ei ole Applen edistyneintä tekniikkaa, esimerkiksi videoiden katsominen ei saa kaipaamaan kuulokkeita. Ääni on selvästi kirkkaampaa ja selkeämpää kuin valtaosassa läppäreissä. Myös näytön terävyys ja värikkyys tekevät vaikutuksen, eikä P3-väriavaruuden ansiot jää huomaamatta. Kaikki tämä tekee MacBook Air 13" (M3, 2024) -mallista loistavan sekä edullisen vaihtoehdon MacBook Prolle jopa kuvan- ja videonkäsittelyä harrastavien silmissä.

Arvosana suorituskyvystä: 4,5/5

(Image credit: Future)

Apple MacBook Air 13" (M3) - Akkukesto

Yli 14 tuntia käyttöaikaa

Nopea latautuminen

Applen omaa järjestelmäpiiriä hyödyntäneet MacBook-läppärit ovat tehneet alusta asti vaikutuksen akkukestollaan. Juuri tämä onkin se osa-alue, jolla omenalogoiset läppärit ovat perustelleet itsensä kilpailijoiden yläpuolelle. MacBook Air 13" (M3, 2024) jatkaa samalla tiellä. Vaikka uusi suoritin parantaa suorituskykyä, myös virrankulutus on kohentunut.

Apple lupaa 13-tuumaiselle MacBook Airille 18 tunnin verran käyttöaikaa Apple TV:tä katsovalle ja 15 tuntia verkkoa selaavalle. Lukemat ovat siis samat kuin 15-tuumaisella MacBook Airilla (M3).

Akkutestimme pyörittää 1080p-tarkkuuden videota akun tyhjentymiseen asti. Tässä mittelössä MacBook Air 13" (M3, 2024) jaksoi 14 tuntia ja 19 minuuttia. Lukemat ovat siis hiukan heikommat kuin M2-sirullisella edeltäjällä, joka kellotti 16 tuntia ja 6 minuuttia. Voidaankin sanoa lisätehon syövän akkua hieman aiempaa enemmän. Onneksi muutos on maltillinen, ja yli 14 tunnin akkukesto on todella vakuuttava lukema. Se osoittaa Applen läppärin jaksavan vaivatta koko työ- tai opiskelupäivän ajan. Tilanne luonnollisesti elää käytössä olevien sovellusten aiheuttaman kuormituksen mukaan, mutta edes pelikäyttö ei saanut akkua hyytymään turhauttavan nopeasti.

Mikä parasta, MacBook Air 13" (M3, 2024) ei rajoita suorituskykyä virtapiuhan puuttuessa. Monet kilpakumppanit pyrkivät säästämään verkkovirran puuttuessa akkukestoa, mitä voi asetusjumpalla säätää suuntaan tai toiseen. Applen päätös on oiva osoitus yhtiön halusta varmistaa paras mahdollinen käyttökokemus kaikissa tilanteissa. MacBook Air 13" (M3, 2024) toimii erinomaisesti kaikissa olosuhteissa.

On myös kehuttava läppärin virransäästötilaa. Vaikka kone olisi lepotilassa useamman päivän ajan putkeen, ei akku kulu juuri lainkaan. Tilanteen osoittaa erinomaisesti laite itsessään, sillä akku on täydessä latingissa kun koneen ottaa pois myyntipaketista.

Kun akku on tyhjentynyt, saa varauksen tunnin latauksella yli 50 prosenttiin.

Arvosana akkukestosta: 4,5/5

Kannattaako Apple MacBook Air 13" (M3) ostaa?

Swipe to scroll horizontally Apple MacBook Air 13" (M3):n arvosana Osa-alue Kommentti Arvosana Hinta MacBook Air 13" (M3) tarjoaa rahalle huiman vastineen olemalla jopa edullisempi kuin edeltäjänsä julkaisuhetkellä. 4,5/5 Muotoilu Muotoilu on pysynyt ennallaan, mutta ehjää ei perinteisesti kannatakaan korjata. 4,5/5 Suorituskyky M3-siru on hyvä joskaan ei mullistava parannus edeltävään M2:een verrattuna. Suorituskyky on yksinkertaisesti upea. 4,5/5 Akkukesto Akku jaksaa helposti koko työpäivän ajan ilman laturia. 5/5

Osta, jos...

Haluat markkinoiden parhaan läppärin

Apple on onnistunut parantamaan erinomaista edeltäjää ilman lisähintaa. MacBook Air (M3) pärjää käytännössä missä tahansa.

Etsit työläppäriä liikkuvaan arkeen

13-tuumaisuus tekee mallista helposti kuljetettavan. Myös loistava akkukesto auttaa arjessa.

Et tarvitse äärimmilleen vietyä suorituskykyä

MacBook Air 13" (M3) on todella tehokas, joten valtaosa ei yksinkertaisesti tarvitse vielä tehokkaamman MacBook Pron lisäpotkua.

Älä osta, jos...

Haluat ison näytön

13,6-tuumainen näyttö tekee MacBook Airista helposti liikuteltavan, mutta monet saattavat hyötyä isomman 15-tuumaisen mallin ruudusta enemmän.