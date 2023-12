Arvostelussa Razer Viper V3 HyperSpeed

Razer Viper V3 HyperSpeed - Arvostelu

Razer on vakiinnuttanut asemansa pelihiirien markkinoilla useilla suosituilla ja kehutuilla malleillaan. Tarjolla on niin langatonta kuin langallistakin vipeltäjää, joten jokaiseen makuun on saatavilla makuun sopiva vaihtoehto. Tykästyimme aiemmin kovasti Razer DeathAdder V3 -pelihiireen, mutta sen langallisuus on osalle turhan suuri pala purtavaksi. Osittain tätä varten myyntiin on tuotu uusi Razer Viper V3 Hyperspeed, joka ottaa tarvittavat askeleet langattomaan suuntaan.

79 euroa maksava Razer Viper V3 Hyperspeed on markkinoiden edullisimpia laadukkaita pelihiiriä. Kun huomioi vieläpä langattomuuden, herää väistämättä epäilys, että onko joissakin mutkia vedetty suoraksi. Vastaus on kyllä ja ei, sillä muutamia kompromisseja eittämättä on mukana, mutta isoista asioista ei onneksi ole kyse.

Isoin huomio koskee laitteen virtaa. Hiiren sisuksiin tarvitaan yksi AA-paristo, joka takaa asetuksista riippuen jopa 280 tunnin akkukeston. Tämä on ratkaisuna toisaalta hyvä, mutta samalla sisäänrakennetun akun puuttuminen voi myös aiheuttaa parranpärinää. Käytännössä pelisession aloittaminen voi viivästyä kauppareissun vuoksi, mikäli laatikossa ei olekaan yhtäkään paristoa odottamassa.

Onneksi ominaisuuspuolella riittää kehuttavaa. Suoraksi verrokiksi on helppo ottaa langallinen DeathAdder V3, joka on monilta osin samasta puusta veistetty. Viper V3 Hyperspeed tuntuu kädessä hiukan ohkaisemman rungon ansiosta miellyttävämmältä, kun käsi laskeutuu hiirelle todella nautinnollisesti.

Muutamat heikkoudet taasen linkittyvät polling-arvoon. Mikäli asetukseksi asettaa 1 000 Hz, riittää akkua mainittuun 280 tuntiin. Vastaavasti maksimaalinen 4 000 Hz päivitystahti kuluttaa AA-pariston tyhjäksi vain 75 tunnissa. Tämä on myös enimmäisnopeus, joten verrokkihiiren 8 000 Hz jää haaveeksi.

Onko kyseessä sitten ongelma? Kovimmat elektronisen urheilun harrastajat varmasti haluavat pelihiireltään hiukan enemmän, mutta myös hintaluokka on tällöin toisenlainen. Testijakson aikana sopusuhtainen pelaaminen ja työkäyttö sujuivat todella sutjakasti Viper V3 Hyperspeedillä. Langattomuuden arvo ei jää käytössä huomaamatta, ja paristoratkaisun mahdollistama hinnoittelu on iso valtti.

Vaikka patterit eivät kestäisi ikuiseksi, onneksi hiiri itsessään on jämäkkää tekoa. Viper V3 Hyperspeedin käyttämät Razer Gen 2 -kytkimet kestävät valmistajan lupauksen mukaan peräti 60 miljoonaa painallusta. Tätä ei luonnollisestikaan ole voitu testissämme varmistaa ajankäytöllisistä syistä, mutta pidämme lukemaa uskottavana kokonaistuntuman perusteella.

Ominaisuuslista on muutoinkin vakuuttava. Viper V3 Hyperspeed hyödyntää optista Razer Focus Pro -sensoria, joka yltää komeaan 30 000 DPI:n tarkkuuteen. Räväkätkään liikkeet eivät ole 750 IPS:n vuoksi ongelma, ja kokemusta voi säätää halutunlaiseksi kuuden ohjelmoitavan painikkeen avulla.

Symmetrinen muotoilu on suunniteltu oikeakätisten tarpeisiin. (Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Muotoilu noudattaa Razerin perinteitä. Tyylikäs musta runko tuntuu kauttaaltaan laadukkaalta ja tukevalta, minkä lisäksi se tukee kämmentä oivallisella tavalla. Samalla ulkonäkö on pelihiireksi jopa turhankin maltillinen. Vaikka en erityisemmin perusta stereotyyppisistä vilkkuvalolaitteista, näyttää Viper V3 Hyperspeed ulkoisesti jopa erehdyttävän paljon tavalliselta toimistohiireltä. Valmistajan kiiltäväpintainen logo paljastaa valmistajan, mutta muutoin sitä voisi luulla eri käyttöön tarkoitetuksi vempaimeksi.

Pohjassa ovat Razerin 100 % PTFE-hiiritassut, joiden tuntuma on kerrassaan upea. Miellyttävältä tuntuva pinnoite saa hiiren liitämään erilaisilla pinnoilla todella vaivattomasti.

Hiiren runko on sopivan kaareva ja pyöristetty. Painikkeiden sijoittelu sekä pienet muotoiluyksityiskohdat kuitenkin tekevät laitteesta oikeakätisille tarkoitetun. Vaikka vasenkätisten tilannetta on vaikea kokeilla, tuntuu ote hiukan eriskummalliselta. Vasemmassa kyljessä olevat kaksi kookasta painiketta ovat kuitenkin hankalia painettavia, jos peukalo on toisella puolella hiirtä.

Oikeakätisillä ei onneksi ole minkäänlaista mutistavaa. Käsi lepää hiiren päällä ja näppäimet ovat helposti saavutettavissa. Eron jo hetken aikaa arkikäytössä olleeseen SteelSeries Rival 5 -malliin nähden huomaa välittömästi, sillä Razerin mallissa painikkeet iskostuvat selkärankaan muutamassa hassussa minuutissa. Kokonaisuus on hiukan yksinkertaisempi, mutta samalla sen arkisempi ja vähemmän pelimäinen olemus viehättää työpisteellä enemmän.

Razer on hieman turhankin kangistunut painikkeiden vakiintuneeseen määrään. Kuten monet muut valmistajan mallit edellä, myös Viper V3 Hyperspeed tarjoaa kuusi ohjelmoitavaa painiketta. Lisäksi keskellä olevan rullan voi säätää haluamaansa tarpeeseen, jolloin lukema nousee käytännössä kahdeksaan.

Painikkeiden muokkaaminen sekä muut asetusjumpat vaativat kuitenkin Razerin erillisen hallintasovelluksen käyttämisen. Tässä ei ole sinänsä kummoista erikoisuutta, mutta valitettavasti sen toimivuus jättää toivottavaa. Se tuntuu turhan raskaalta ja viimeistelemättömältä. Tokihan sen parissa pärjää, mutta tässä olisi luonteva kehityskohta tulevia laitejulkistuksia silmälläpitäen.

Patterin alla on erillinen säilytyspaikka donglelle. (Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Kun Razer Viper V3 Hyperspeedin ottaa myyntipaketista esiin, tuntuu sen paino jopa häkellyttävän kevyeltä. Tälle on kuitenkin syynsä, sillä 59 gramman elopaino nousee patterin paikalleen laittamalla 82 grammaan. Kyseessä on silti sulavalta tuntuva kokonaisuus, vaikka ero kilpailijoihin on havaittava. Esimerkiksi Razer DeathAdder V3 painaa vain 59 grammaa, joten ero on lopulta merkittävä. Jos siis etsit kevyintä mahdollista pelihiirtä ja langallisuus ei haittaa, on tarjolla tällä saralla parempiakin vaihtoehtoja.

Kyseessä on silti makuasia. Mikäli pieni lisäpaino tuntuu jopa toivottavalta, on langaton Viper kutkuttava vaihtoehto. Ensihetket hiiren kanssa voivat kuitenkin hämätä, sillä tasapainoon tottuminen ottaa hetken. Patteri kun sijaitsee hiiren takaosassa, tarkoittaa se samalla pientä ongelmaa balanssiin.

On vielä erikseen mainittava, että AA-patterille varatussa kotelossa on erillinen säilytyspaikka langattomuuden mahdollistavalle USB-donglelle. Kun laitteen otti käyttöön, jouduin kissojen ja koirien kanssa etsimään puuttuvaa palikkaa. Onneksi mukana tuleva musta ja tyylikäs ohjekirjanen paljasti sijainnin ennen kuin ärräpäät alkoivat nousta ilmaan. Erityisesti paljon reissaavat arvostavat tätä runsaasti.

Maltillinen kokonaisuus ei erottuisi edes toimistokäytössä. (Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Razer tarjoaa todella kattavan tuoteperheen erilaisia laitteita aina pelihiiristä näppäimistöihin, kuulokkeihin ja soundbareihin asti. Langattomuuden vastapainona on monesti USB-väylien nopea täyttyminen, mutta onneksi valmistajan ekosysteemi huomioi tilanteen. Mikäli käytössä on useampia Razerin langattomia tuotteita, saa ne yhdistettyä samaan dongleen.

Lopuksi on vielä mainittava parilla sanalla pelikäytöstä. Vaikka Razer Viper V3 Hyperspeed ei ole ominaisuuksiltaan saati hinnaltaan markkinoiden kärkimalleja, tarjoaa se enemmän kuin hyvän kokemuksen kovempaankin käyttöön. 30 000 DPI:n sensori takaa tarkkuuden kaikissa tilanteissa, eikä polling-arvoa käytännössä tarvitse nostaa 1 000 hertsistä ylöspäin kuin vain hätätilanteessa.

Monipuolisuus on läsnä myös käytettävyydessä. Jo aiemmin kehutut PTFE-hiiritassut soveltuvat erityisen hyvin koville pinnoille, mutta testijakso osoitti hiiren selviytyvän vaivatta erilaisilla hiirimatoilla sekä muillakin pinnoilla. Sen taakse ei voinut tappion hetkellä paeta.

Lopuksi on vielä mainittava AA-pattereista. Ratkaisu ei ole ympäristöystävällisin eikä näppärin, mutta toisaalta siinä on myös etunsa. Jos puhti loppuu nykyisestä patterista, saa uuden tilalle kädenkäänteessä, jolloin pelaaminen voi jatkua kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Ekologisten arvojen merkityksen joutuu jokainen miettimään itsekseen. Olisiko akku yhdessä hieman kevyemmän ja paremmin tasapainotetun rungon kanssa ollut toivottavaa? Kyllä vain. Olisiko se kuitenkaan roiman lisähinnan arvoista? Eipä välttämättä.

Razer Viper V3 HyperSpeed - Hinta ja saatavuus

Paljonko se maksaa? 79 €

79 € Mistä sen voi ostaa? Saatavilla useilta eri jälleenmyyjiltä

Razer Viper V3 Hyperspeed on saatavissa tällä hetkellä useilta suomalaisilta jälleenmyyjiltä 79 euron suositushintaan.

Hintalappu on miellyttävän alhainen langattomaksi malliksi. Vertailun vuoksi Razer DeathAdder V3 maksaa suunnilleen saman verran, kun Razer Viper V2 Prosta joutuu maksamaan jopa 169 euroa.

Myyntipakettiin sisältyy hiiren ohella yksi AA-paristo sekä muutama Razer-tarra.

Arvosana hinnasta: 4,5 / 5

Razer Viper V3 HyperSpeed - Tekniset tiedot

Swipe to scroll horizontally Langallisuus Langaton (Hyperspeed) Kätisyys: Symmetrinen, mutta painikkeiden vuoksi oikeakätisille Painikkeet: Kuusi fyysistä painiketta, rulla mukaan luettuna kahdeksan kustomoitavaa painiketta DPI: 30 000 Kytkimet: Razer Gen 2 Paino: 82 grammaa (59 grammaa ilman patteria)

Kannattaako Razer Viper V3 HyperSpeed ostaa?

Swipe to scroll horizontally Razer Viper V3 HyperSpeed - Arvosana Hinta Yllättävän edullinen vaihtoehto langattomaksi pelihiireksi. 4,5 / 5 Muotoilu Hillityn tyylikäs ja todella miellyttävältä tuntuva kokonaisuus. 4,5 / 5 Suorituskyky Nopea, tarkka ja monella eri alustalla toimiva pelihiiri, jonka patteri riittää jopa 280 tunniksi. 4,5 / 5 Arvosana Puuttuva puolikas tähti karkaa painon sekä tasapaino-ongelmien vuoksi ulottumattomiin, mutta muutoin kyseessä on loistava langaton pelihiiri. 4,5 / 5

Osta, jos...

Haluat huippuhiiren edullisesti

Razer Viper V3 HyperSpeed tuntuu hyvältä, näyttää kauniilta ja tarjoaa todella miellyttävän käyttötuntuman.

Et halua liian kevyttä hiirtä

Edullinen hinta sekä AA-paristo nostavat painon kilpailijoita korkeammaksi.

Haluat käden lepäävän hiiren päällä

Razer on ottanut pesäeroa Viper V2 Pron teksturoituun pintaan, mikä tekee tuntumasta entistä laadukkaamman. Ote on yksinkertaisesti mahtava.

Älä osta, jos...

Et halua vaihtaa paristoja

AA-patterit tuntuvat melkoisen vanhentuneelta ratkaisulta. Jos etsit langatonta pelihiirtä ladattavalla akulla, Viper V3 Hyperspeed ei sovi pirtaan.